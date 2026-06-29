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കാട്ടിൽ ആടുകൾക്ക് ഇല പറിക്കാൻ പോയി; വയോധികനെ കടുവ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി

സാധാരണയായി വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെ കാട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്താറുള്ള വെള്ളിയംഗിരിയെ രാത്രി വൈകിയും കാണാതായതോടെയാണ് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

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എംഎൽഎ സുനിൽ ആനന്ദ് സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 1:46 PM IST

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കോയമ്പത്തൂർ: ആനക്കട്ടിക്ക് സമീപമുള്ള മൂന്നുകുട്ടൈ ആദിവാസി ഗ്രാമത്തിൽ വയോധികനെ കടുവ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കാട്ടിലേക്ക് പോയ വയോധികൻ്റെ മൃതദേഹം ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ കടുത്ത ഭീതിയിലാണ്.

മൂന്നുകുട്ടൈ ഗ്രാമവാസിയായ വെള്ളിയംഗിരി(62) ആണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തൻ്റെ വളർത്താടുകൾക്ക് തീറ്റയ്ക്കായി ഇലകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 7.30ന് മൂന്നുകുട്ടൈ റിസർവ് വനത്തിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. സാധാരണയായി വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെ കാട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്താറുള്ള വെള്ളിയംഗിരിയെ രാത്രി വൈകിയും കാണാതായതോടെയാണ് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഗ്രാമവാസികൾക്കൊപ്പം വെള്ളിയംഗിരിക്കായുള്ള തിരച്ചിലിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇരുട്ട് വീണതോടെ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലെ തിരച്ചിൽ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഗ്രാമവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ വീണ്ടും തിരച്ചിൽ പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് മൂന്നുകുട്ടൈ റിസർവ് വനത്തിനുള്ളിൽ അതിദാരുണമായി വികൃതമാക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വികൃതമാക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ
പുള്ളിപ്പുലിയോ കടുവയോ ആകാം വെള്ളിയംഗിരിയെ മൃഗീയമായി ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ആക്രമിച്ച വന്യമൃഗം മൃതദേഹം വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയും ശരീരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് കാരമട പൊലീസും പെരിയനായ്ക്കൻപാളയം ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫിസർ മനോജും സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി കോയമ്പത്തൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ആനക്കട്ടിക്ക് സമീപമുള്ള ഈ മലയോര ഗ്രാമം ചുറ്റും കുന്നുകളാൽ സമൃദ്ധമാണ്. ആന, കടുവ, പുള്ളിപ്പുലി, കാട്ടുപോത്ത് തുടങ്ങി നിരവധി വന്യമൃഗങ്ങളുടെ വിഹാരകേന്ദ്രം കൂടിയാണിവിടം. കൊടുംകാടിന് നടുവിലാണ് തങ്ങളുടെ ആദിവാസി ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും, പ്രദേശത്ത് കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായതിനാൽ കടുവ തന്നെയാകാം വെള്ളിയംഗിരിയെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഗ്രാമവാസികൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ശരീരത്തിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാഗം പുള്ളിപ്പുലി ഭക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിരീക്ഷണ കാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച് മൃഗത്തെ തിരിച്ചറിയാനും ഗ്രാമവാസികളുടെ ഭയം അകറ്റാനും അധികൃതർ അടിയന്തരമായി തയാറാകണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തമിഴ്‌നാട്-കേരള അതിർത്തിയിലുള്ള ആനക്കട്ടി മേഖലയിൽ അടുത്തകാലത്തായി വന്യമൃഗശല്യം അതിരൂക്ഷമാണ്. ഉപജീവനത്തിനായി വനവിഭവങ്ങളെയും ആടുവളർത്തലിനെയും ആശ്രയിക്കുന്ന ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകുന്നത്.

കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് വനംവകുപ്പ്
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ മേട്ടുപ്പാളയം എം.എൽ.എ സുനിൽ ആനന്ദ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. മലയോര ഗ്രാമവാസികളോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം, ജില്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസറുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബത്തിന് അടിയന്തരമായി അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം, വയോധികനായ വെള്ളിയംഗിരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് കടുവയാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ന് തന്നെ പ്രദേശത്ത് നിരീക്ഷണ കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ വെങ്കിടേഷ് പ്രഭു വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

ANAIKATTI TIGER ATTACK
COIMBATORE FOREST NEWS
MOONUKKUTTAI TRIBAL VILLAGE
HUMAN WILDLIFE CONFLICT
TIGER ATTACK COIMBATORE

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