ഇരുചക്ര വാഹനത്തില് പോയ യുവതിക്ക് നേരെ അതിക്രമം; വീഡിയോ പങ്കിട്ട് യാത്രക്കാരന്, യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്
റോഡില് ശരിക്കും സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് തോന്നിയെന്ന് യുവതി, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയുടെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്ത് പൊലീസ്.
ബെംഗളൂരു: ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച സ്ത്രീയെ പിന്തുടര്ന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തി യുവാക്കള്. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കര്ണാടക പൊലീസിനെ ടാഗ് ചെയ്ത് എക്സില് പങ്കിട്ട് യാത്രക്കാരന്. പിന്നാലെ മൂന്ന് യുവാക്കള് അറസ്റ്റില്.
കര്ണാടകയിലെ ഉഡുപ്പി ഗാർഡന് അടുത്തുള്ള ജയനഗറിന് സമീപമായിരുന്നു (ഡിസംബര് 24) സംഭവം. യുവതി തൻ്റെ ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് യുവാക്കള് ശല്യം ചെയ്തത്. ജയനഗർ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ബിടിഎം ലേഔട്ടിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു സ്ത്രീ. യുവാക്കള് പിന്തുടര്ന്ന് സ്ത്രീയെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യം പിന്നാലെ വന്ന യാത്രക്കാരന് ഫോണില് പകര്ത്തി. പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമത്തില് ഷെയര് ചെയ്തതോടെ സംഭവം വൈറലായി.
യുവതി നല്കിയ കേസിനെ തുടര്ന്ന് കര്ണാടക പൊലീസ് മൂന്ന് യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത യുവാക്കള്ക്ക് യഥാക്രമം 18,19 വയസാണുള്ളതെന്ന് കര്ണാടക പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളില് ഒരാള് ഗാരേജ് ജീവനക്കാരനാണ് മറ്റ് രണ്ട് പേര് ചിക്കൻ കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വൈറല് വീഡിയോയില് പ്രതികരിച്ച് യുവതി
സ്കൂട്ടറില് പോകുമ്പോള് ഇരുചക്രവാഹനത്തില് വന്ന മൂന്ന് അജ്ഞാത പുരുഷന്മാർ തന്നെ പിന്തുടർന്നെന്നും മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും സ്ത്രീ വെളിപ്പെടുത്തി. ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു തിരക്ക് കുറഞ്ഞ റോഡില് വച്ചാണ് ഇവര് പിന്തുടര്ന്നത് പിന്നീട് മോശമായി പെരുമാറുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുവതി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് യുവതി തനിക്ക് എതിരെയുണ്ടായ അതിക്രമം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു നടിയാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് വീഡിയോയില് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയത്. “അവരുടെ പെരുമാറ്റം എന്നെ വളരെയധികം പ്രകോപിപ്പിച്ചു, എനിക്ക് ശരിക്കും സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് തോന്നി. അവർ നിർത്തുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ ഉഡുപ്പി ഗാർഡൻ സിഗ്നലിൽ എത്തുന്നതുവരെ അവർ എന്നെ പിന്തുടരുന്നത് തുടർന്നു” അവർ പറഞ്ഞു.
എന്നാല് പ്രധാന റോഡിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും യുവാക്കള് പിന്തുടര്ന്ന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. തൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുകയും ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തുകയും ചെയ്തു. സിഗ്നല് എത്താറായപ്പോള് റോഡില് നിരവധിയാളുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടതും യുവാക്കള് പെട്ടന്ന് വേറൊരു വഴിക്ക് പോയി അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസിലായപ്പോൾ, അവർ ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ചു. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം കാലുകൊണ്ട് മറച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ഈ പ്രവൃത്തി ദൃശ്യമാകുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ റെക്കോർഡുചെയ്തു" പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
സംഭവത്തില് കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
യുവതി എസ് ജി പാല്യ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് നല്കി. തുടര്ന്ന് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയുടെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് കേസന്വേഷണം തുടങ്ങി. പിന്നാലെ മൂന്ന് പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുവെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
