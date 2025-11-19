ETV Bharat / bharat

തണുപ്പകറ്റാൻ മുറിക്കുള്ളിൽ കരി കത്തിച്ചു; കനത്ത പുകയിൽ ശ്വാസംമുട്ടി മൂന്ന് യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ശ്വസന സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ മൂലമാണ് മരിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരാള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

People gathered at the scene of the incident (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 19, 2025 at 9:54 AM IST

ബെംഗളൂരു: തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാനായി മുറിക്കുള്ളിൽ കരി കത്തിച്ച് ഉറങ്ങിയ യുവാക്കള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കരിയില്‍ നിന്നുള്ള പുക ശ്വസിച്ചാണ് കർണാടക അമാൻ നഗർ നിവാസികളായ മൂന്ന് പേർക്കും ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്. റിഹാൻ (22), മോഹിൻ നൽബന്ദ് (23), സർഫറാസ് (22) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവരുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഷാനവാസ് (19)ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

നാല് പേരായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്ന് പേർ സംഭവം സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരത്തിന് കീഴടങ്ങി. ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഷാനവാസിനെ ചികിത്സയ്ക്കായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഷാനവാസ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നു എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ബെലഗാവിയിലെ അമൻ നഗറിൽ തിങ്കളാഴ്‌ച (നവംബർ 17) രാത്രിയിലായിരുന്നു ഈ ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ദിവസത്തിനു ശേഷം ഇന്നലെ (ചൊവ്വാഴ്‌ച) യാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിയുന്നത്.

അസഹനീയമായ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാനായി തിങ്കളാഴ്‌ച രാത്രിയിൽ മുറിയിൽ കനൽ കായിച്ചു. തീക്കനൽ പുകഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യുവാക്കൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. മുറി അടഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നതിനാൽ കനലിൽ നിന്നുമുള്ള പുക പുറത്തു പോകാതെ വീടിനുള്ളിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു.

ഉറങ്ങി കിടന്ന ഇവർ ഈ പുക ശ്വസിച്ചു. ശ്വസന സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ മൂലമാണ് അവർ മരിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം ലഭിച്ചു. അമിതമായ പുക ശ്വസിച്ച് മൂന്ന് പേരും ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി പേർ സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടി. മലമരുതി സ്റ്റേഷൻ പൊലീസും വിദഗ്‌ധ പരിശോധന സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. എംഎൽഎ ആസിഫ് സേത്തും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു.

