കാണാതായ യുവാവിനെ എഐ ക്യാമറ കണ്ടെത്തി; മൂന്ന് വർഷമായി പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നയാള്‍ ഒടുവിൽ വീടണഞ്ഞു

Missing for Three Years Found by the Eye of Surveillance in Vijayawada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 13, 2026 at 1:54 PM IST

അമരാവതി: മൂന്ന് വർഷമായി കാണാതായ യുവാവിനെ എഐ ക്യാമറ കണ്ടെത്തി. വിജയവാഡയിലെ നൂതന 'സിസിടിവി 360' മുഖം തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനം വഴിയാണ് കാണാതായ യുവാവിനെ കണ്ടെത്തിയത്.

കിഴക്കൻ ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ ശരപവാരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇയാളുടെ മിസിങ് കേസ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നത്. എന്നാൽ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു വിവരവും ലഭിക്കാതായതോടെ മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിലേയ്‌ക്ക് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് അയയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു. കാക്കിനാഡ ശ്രീനിവാസ നഗർ, ചർച്ച്‌പേട്ട സ്വദേശിയാണ് കാണാതായ വ്യക്തി. ഇതിന് മുൻപും വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയ ശേഷം ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം തിരികെ എത്താറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയ ശേഷം പിന്നീട് തിരികെ എത്തിയില്ല. ഇതോടെ വീട്ടുകാർ പരിഭ്രാന്തരാവുകയായിരുന്നു.

പൊലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നാലോ അഞ്ചോ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, അവസാനമായി 2023 മാർച്ച് 12 ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം യുവാവ് തിരിച്ചെത്തിയില്ല. ആശങ്കാകുലരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ വ്യാപകമായി തെരഞ്ഞെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഒടുവിൽ, 2023 ഏപ്രിൽ 14 ന്, ശരപവാരം പൊലീസിൽ കാണാതായതായി പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ കേസ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ആവർത്തിച്ചുള്ള ശ്രമങ്ങളും വിപുലമായ തെരച്ചിലുകളും നടത്തിയിട്ടും, പൊലീസിന് ഒരു സൂചനയും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 'സിസിടിവി 360'യുടെ സഹായത്തോടെ ഇയാളെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മുഖം തിരിച്ചറിയൽ, വാഹന നമ്പർ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള പൊലീസിൻ്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു 'സിസിടിവി 360'.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, എൻടിആർ ജില്ലാ പൊലീസ് വിജയവാഡ നഗരത്തിലുടനീളം ആയിരക്കണക്കിന് എഐ-പവർഡ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പഴയ കാണാതായ വ്യക്തി കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോട്ടോകൾ കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നമ്പർ 10 ൽ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകളിൽ ഒന്ന് ശരപവാരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 2023 ലെ കാണാതായ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മുഖ പൊരുത്തം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ യുവാവിനെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം, അയാൾ വിജയവാഡയിലേക്ക് താമസം മാറിയെന്നും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി അവിടെ താമസിച്ച് വരികയാണെന്നും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കാറ്ററിങ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്‌ത് ഉപജീവനമാർഗം കണ്ടെത്തിയെന്നും ഇയാള്‍ പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. ഇതോടെ പൊലീസ് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവാവിനെ ഭാര്യയ്‌ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കുമൊപ്പം ഒരുമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

അതേസമയം ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ടുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന പഴയ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ‘സിസിടിവി 360’ സംവിധാനം വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ജില്ലയിലുടനീളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന 10,000-ത്തിലധികം നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച്, കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തി വരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

