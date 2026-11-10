ടാറ്റാ ഐഫോൺ നിർമ്മാണ പ്ലാന്റിൽ വിഷവാതക ദുരന്തം; മൂന്നു തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു
ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോണുകൾക്കായി മെറ്റൽ കേസുകളും മറ്റ് ഘടകഭാഗങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണിത്.
Published : November 10, 2026 at 1:30 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹൊസൂരിന് സമീപമുള്ള ടാറ്റാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐഫോൺ ഘടകഭാഗ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിലെ മലിനജല സംസ്കരണ ടാങ്കിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കിടെ മൂന്ന് കരാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് ദാരുണാന്ത്യം. കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിലെ ഉദ്ധനപ്പള്ളിക്ക് അടുത്തുള്ള വണ്ണിയാപുരത്തുള്ള പ്ലാന്റിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം. ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോണുകൾക്കായി മെറ്റൽ കേസുകളും മറ്റ് ഘടകഭാഗങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണിത്. നാലംഗ മെയിന്റനൻസ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബി. അക്മൽ, എം. ശരത്തികുമാർ, പി. കാവേരി എന്നിവരാണ് മരണപ്പെട്ടത്.
ഫിൽട്ടറേഷൻ ടാങ്കിന് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ ശ്രമിച്ച അക്മൽ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ പരിശോധിക്കാൻ എത്തിയ ശരത്തികുമാറും പിന്നാലെ ടാങ്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കാവേരിയും ബോധരഹിതരായി വീണു. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാലാമത്തെ തൊഴിലാളി വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മൂവരെയും പുറത്തെടുത്ത് ഹൊസൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷമേ കൃത്യമായ മരണകാരണം സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളില്ലാതെയാണ് തൊഴിലാളികൾ ജോലിക്കിറങ്ങിയതെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ എക്കോലാബിൻ്റെ നാൽകോ വാട്ടർ എന്ന യൂണിറ്റാണ് പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇവരിൽ നിന്ന് ഉപകരാർ എടുത്ത മറ്റൊരു കമ്പനി വഴിയാണ് ഈ തൊഴിലാളികൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കൃഷ്ണഗിരി ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് പുറമെ സംഭവത്തിൽ ആപ്പിളും ടാറ്റയും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത്.
ചൈനയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഐഫോൺ നിർമ്മാണം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ആപ്പിളിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന പ്ലാന്റാണിത്. പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ മെറ്റൽ ബോഡി കേസിംഗുകളും ബാക്ക് പാനലുകളുമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതേ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള മറ്റൊരു ടാറ്റാ പ്ലാന്റിൽ ഐഫോണുകളുടെ അസംബ്ലിംഗും നടക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്താകമാനമുള്ള ഐഫോണുകളുടെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗവും നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.
മുമ്പും നിരവധി തിരിച്ചടികൾ ഈ പ്ലാന്റ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ കെമിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയിലുണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് പ്ലാന്റിലെ ഉത്പാദനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഫോക്സ്കോണിനും ടാറ്റയുടെ സ്വന്തം അസംബ്ലി യൂണിറ്റിനും ആവശ്യമായ ബാക്ക് പാനലുകൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക പ്ലാന്റായിരുന്നു ഇത്. കൂടാതെ, പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം സമീപത്തെ കൃഷി കിണറുകളിൽ കലർന്ന് മലിനീകരണമുണ്ടാക്കിയെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് അടുത്തിടെ ഇടപെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ റെഗുലേറ്ററുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയെന്നും ബോർഡ് തുടർനടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചെന്നുമാണ് ടാറ്റ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.
Also Read: ഇന്ത്യയെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന ഹബ്ബാക്കാൻ കേന്ദ്രം: പിയൂഷ് ഗോയലും സ്കോഡ മേധാവിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി