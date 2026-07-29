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മൂന്നു സഹോദരിമാർ ഒരേ വ്യക്തിയെ കല്യാണം കഴിച്ചോ? യുപിയിലെ വൈറൽ വീഡിയോയ്‌ക്ക് പിന്നിലെ സത്യാവസ്ഥ ഒടുവില്‍ പുറത്ത്

ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇത് യഥാർഥ വിവാഹമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് വീഡിയോ പങ്കുവെക്കുകയും പ്രതികരണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തത്.

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സരോജ് , സാവിത്രി, സന്തോഷ്, വികാസ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 5:31 PM IST

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ലക്‌നൗ: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആളുകളെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉത്തർ പ്രദേശിലെ അമ്രോഹ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അപൂർവ്വ വിവാഹ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അതിവേഗമാണ് വൈറലായത്. സരോജ് (20), സാവിത്രി (19), സന്തോഷ് (18) എന്നീ മൂന്ന് സഹോദരിമാർ ചേർന്ന് വികാസ് എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ഒരേസമയം വിവാഹം കഴിച്ചെന്ന വാദത്തോടെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചത്.

തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടന്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി ചിത്രീകരിച്ചു നൽകിയിരുന്ന ക്യാമറാമാനായിരുന്നു വികാസ്. പരസ്പരം പിരിഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, അതിനാലാണ് മൂവരും ചേർന്ന് ഒരേ വ്യക്തിയെത്തന്നെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും വീഡിയോയിൽ ഇവർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇത് യഥാർഥ വിവാഹമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് വീഡിയോ പങ്കുവെക്കുകയും പ്രതികരണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തത്.

എന്നാൽ, വ്യാപകമായ പ്രചാരണത്തിന് പിന്നാലെ സംഭവത്തിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തി സഹോദരിമാർ തന്നെ ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന വിവാഹമല്ലെന്നും, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകാൻ വേണ്ടി മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചിത്രീകരിച്ച ഒരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ മാത്രമാണെന്നുമാണ് ഇവർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും സജീവമായി വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്റർമാരാണ് ഈ സഹോദരിമാർ.

വിവാഹ ദൃശ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ്, ഇതൊരു സാങ്കൽപ്പിക വീഡിയോ ആണെന്ന സന്ദേശം ഉൾപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു ക്ലിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നതായും അവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ആ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കാതെ തങ്ങളുടെ കല്യാണ വീഡിയോ മാത്രം ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു തെറ്റുപറ്റിയെന്നും ഇത്തരം ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ രംഗത്ത് സജീവമാണ് ഈ സഹോദരിമാർ. നിലവിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഫോളോവേഴ്‌സും യൂട്യൂബിൽ പതിനൊന്നായിരത്തിലധികം സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാരും ഇവർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്രയും ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉണ്ടായിട്ടും വീഡിയോകളിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ സാമ്പത്തിക വരുമാനം ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണയായി തങ്ങൾ മൂന്നുപേരുമാണ് വീഡിയോകളിൽ പ്രധാനമായും അഭിനയിക്കാറുള്ളതെന്നും, മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾക്കായി ആളുകളെ പണം നൽകി അഭിനയിപ്പിക്കുകയാണ് പതിവെന്നും ഇവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതിനിടെ, സംഭവം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ വിവാദമായതോടെ വിഷയം ജില്ലാ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിലുമെത്തി. തുടർന്ന് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ മൂവർക്കും നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു. അധികൃതർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയാണെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത്. സിഡബ്ല്യുസിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലും തങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ഫോളോവേഴ്‌സിനെയും സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാരെയും കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്ത അഭിനയമായിരുന്നു ഇതെന്നും സഹോദരിമാർ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ കേസിൽ വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടന്നു വരികയാണ്.

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