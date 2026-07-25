ഒരേ യുവാവിനെ വിവാഹം കഴിച്ച് മൂന്ന് യുവതികൾ; ഒരാൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തയാളെന്ന് സൂചന, കേസെടുത്ത് സിഡബ്ല്യുസി
ഹസൻപൂർ കോട്വാലി മേഖലയിലെ ധോരിയ ഗ്രാമവാസികളായ അൽക്ക, ദേവിക എന്നീ സഹോദരിമാരും ഇവരുടെ ബന്ധുവായ പെൺകുട്ടിയുമാണ് തങ്ങളുടെ കാമറമാനുമായി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 17-ന് വിവാഹിതരായത്.
Published : July 25, 2026 at 8:10 PM IST
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ അമ്രോഹയിൽ ഒരേ യുവാവിനെ മൂന്ന് യുവതികൾ വിവാഹം കഴിച്ച സംഭവത്തിൽ നിർണായക തിരിവ്. വിവാഹിതരായ മൂന്ന് യുവതികളിൽ ഒരാൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയാണെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയും (സി.ഡബ്ല്യു.സി) പൊലീസും അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി. 15 വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ബന്ധുവായ പെൺകുട്ടിയുടെ ഹൈസ്കൂൾ മാർക്ക് ഷീറ്റ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് കേസ് കൂടുതൽ നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്.
ഹസൻപൂർ കോട്വാലി മേഖലയിലെ ധോരിയ ഗ്രാമവാസികളായ അൽക്ക, ദേവിക എന്നീ സഹോദരിമാരും ഇവരുടെ ബന്ധുവായ പെൺകുട്ടിയുമാണ് തങ്ങളുടെ കാമറമാനുമായി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 17-ന് വിവാഹിതരായത്. യൂട്യൂബിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കോമഡി വീഡിയോകൾ നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധേയരായ ഇവർക്ക് നാല് ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സുകളുണ്ട്. ചാമുംഡാ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് വിവാഹം നടന്നതെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ച വിഡിയോയിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇത് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചുപോന്ന മൂവരും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് വിവാഹം കഴിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ സംഭവം വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധുവായ പെൺകുട്ടിയുടെ വയസ് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഹൈസ്കൂൾ മാർക്ക് ഷീറ്റ് പുറത്തുവന്നതോടെ സംഭവം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. ഇതുപ്രകാരം പെൺകുട്ടിക്ക് 15 വയസ് മാത്രമാണ് പ്രായം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്രോഹ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയും നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സി.ഡബ്ല്യു.സി ചെയർമാൻ അതുലേഷ് ഭരദ്വാജ് വ്യക്തമാക്കി.
വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി അമ്രോഹ അഡിഷണൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അഖിലേഷ് കുമാർ ഭദൗരിയ അറിയിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയ വിഡിയോകളും ലഭ്യമായ രേഖകളും പരിശോധിച്ച ശേഷം വിഹിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം, തങ്ങൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് വിവാഹം കഴിച്ചതെന്നും ചരിത്രത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ ഒന്നിൽക്കൂടുതൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കാണിച്ച് യുവതികൾ വീണ്ടും വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വിഷയത്തിൽ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകുക.