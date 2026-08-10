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ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ; നീറ്റ് പരീക്ഷ ഒന്നിച്ച് പാസായി സഹോദരിമാർ

കബീർധാം ജില്ലയിലെ നെഉർ ഗ്രാമത്തിലാണ് നാടിന് അഭിമാനമായി മാറിയ ഈ പെൺകുട്ടികളുള്ളത്. രാം മഹോബിയയുടെയും ഭഗവതി മഹോബിയയുടെയും മക്കളായ ഇവർ 2026ലെ നീറ്റ് പരീക്ഷയിലാണ് ഉജ്വല വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയത്

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നീറ്റ് പരീക്ഷ പാസായ സഹോദരിമാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌ ശർമ്മ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 10:15 AM IST

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റായ്‌പൂർ: കഠിനാധ്വാനവും അർപ്പണബോധവുമുണ്ടെങ്കിൽ പരിമിതികളുടെ ഏത് വൻമതിലും തകർത്തെറിയാമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഒരു കൊച്ചുഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് സഹോദരിമാർ. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് ഒന്നിച്ച് പാസായി ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് കിരൺ, ജ്യോതി, സുമൻ എന്നീ മിടുക്കികൾ. ഇവരുടെ അദ്ഭുത നേട്ടത്തെ അഭിനന്ദിക്കാൻ സംസ്ഥാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയത് ഗ്രാമത്തിന് ഇരട്ടിമധുരമായി.

കബീർധാം ജില്ലയിലെ നെഉർ ഗ്രാമത്തിലാണ് നാടിന് അഭിമാനമായി മാറിയ ഈ പെൺകുട്ടികളുള്ളത്. രാം മഹോബിയയുടെയും ഭഗവതി മഹോബിയയുടെയും മക്കളായ ഇവർ 2026ലെ നീറ്റ് പരീക്ഷയിലാണ് ഉജ്വല വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയത്. മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഒന്നിച്ച് ഡോക്ടർമാരാകാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ആഹ്ളാദത്തിലാണ് ഈ കുടുംബം. വിവരമറിഞ്ഞ് നിരവധി പേരാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി എത്തുന്നത്. പെൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവതിയുടെയും രാമിൻ്റെയും മക്കളെപ്പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് വീട്ടിലെത്തുന്ന ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത്. ഗ്രാമത്തിനും ജില്ലയ്ക്കും ഒന്നാകെ അഭിമാനിക്കാൻ വകനൽകുന്നതാണ് ഈ സഹോദരിമാരുടെ നേട്ടം.

ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലൂടെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം
യാതൊരുവിധ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുമില്ലാത്ത ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഈ വലിയ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുത്തത്. വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിലൂടെയായിരുന്നു മൂവരുടെയും നീറ്റ് പരിശീലനം. പഠനകാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം സഹായിച്ചും പിന്തുണച്ചും ഇവർ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് നടന്നു. ജ്യോതിയും സുമനും തങ്ങളുടെ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ നീറ്റ് കടമ്പ കടന്നു എന്നത് നേട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. ബോഡ്‌ലയിലെ സ്വാമി ആത്മാനന്ദ് എക്സലൻ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. അതേസമയം മൂത്ത സഹോദരിയായ കിരൺ തൻ്റെ രണ്ടാം ശ്രമത്തിലാണ് പരീക്ഷ പാസായത്. പാണ്ഡതരായിലെ സരസ്വതി ശിശുമന്ദിറിലായിരുന്നു കിരണിൻ്റെ സ്കൂൾ പഠനം. പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും വലിയൊരു മാതൃകയാണ് ഈ സഹോദരിമാർ.

അഭിനന്ദനവുമായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി
പെൺകുട്ടികളുടെ വിജയവാർത്തയറിഞ്ഞ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ശർമ നേരിട്ട് ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തി. മൂന്ന് സഹോദരിമാർ ഒരേ വീട്ടിലിരുന്ന് നീറ്റ് പോലൊരു കഠിനമായ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുകയും വിജയം നേടുകയും ചെയ്തത് വലിയൊരു നേട്ടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ചിട്ടയായ കഠിനാധ്വാനവും ശരിയായ ദിശാബോധവും ദൃഢനിശ്ചയവുമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ലക്ഷ്യവും നേടിയെടുക്കാമെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിതെന്നും ഈ വിജയം ജില്ലയിലെ മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്കും വലിയ പ്രചോദനമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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വിദ്യാർഥിനികളുടെ സ്കൂൾ പഠനത്തെക്കുറിച്ചും നീറ്റ് തയാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചും തുടർന്നുനടക്കുന്ന കൗൺസിലിങ് നടപടികളെക്കുറിച്ചും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശനം നേടിയ ശേഷം പൂർണ അർപ്പണബോധത്തോടെ പഠിച്ച് ശോഭനമായ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാനും മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഡോക്ടർമാരായ ശേഷം മികച്ച ആശുപത്രികളിൽ ജോലി ചെയ്ത് പരിചയസമ്പത്ത് നേടണം. ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോഴും സ്വന്തം നാടിനോടും സമൂഹത്തോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം മറക്കരുത്. തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും അനുഭവസമ്പത്തും അർഹരായ പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കണമെന്നും അപ്പോഴാണ് ഈ വിജയത്തിൻ്റെ ഗുണം സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തുകയെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു.

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NEET EXAM RESULTS
THREE SISTERS PASS NEET EXAM
DEPUTY CM VIJAY SHARMA
NEET EXAM 2026
NEET SUCCESS STORY

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