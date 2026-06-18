മണൽ ഖനനത്തെ ചൊല്ലി തർക്കം; ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ബിജെപി നേതാവ് അടക്കം മൂന്നു പേരെ ജീവനോടെ കത്തിച്ചു, വന് സംഘര്ഷം
ബിജെപി നേതാവായ ഭരത് സിങ്ങും അദേഹത്തിൻ്റെ സഹോരനും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മണൽ ഗനനത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്.
Published : June 18, 2026 at 2:08 PM IST
റായ്പൂർ: മണൽ ഖനനത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ഒരു ബിജെപി നേതാവുൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബിജെപി നേതാവും മുൻ ജൻപദ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമായ ഭരത് സിങ്, അദേഹത്തിൻ്റെ സഹോരനും കൂട്ടുകാരനുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
സോൻഹട്ട്, കൈലാഷ്പൂർ, ടെലിമുഡ, ബെലിയ, ഛിങ്കുര എന്നിവിടങ്ങളിലെ മണൽ ഗതാഗതത്തിന്റെയും "അനധികൃത" പിരിവുകളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള കയ്പേറിയ പോരാട്ടമാണ് കൊലയിൽ കലാശിച്ചത്. ഈ മേഖലയിലെ മണൽ ഖന കരാർ ഭരത് സിങ്ങിന്റെ കുടുംബത്തിനായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത്. ഇത് ബിജെപി നേതാവ് മനോജ് ത്രിപാഠിയുടെ കുടുംബവുമായി മാസങ്ങളായി ഭരത് സിംഗിന്റെ വിഭാഗം തമ്മിൽ ശക്തമായ തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു.
സോൻഹട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ നൗഗൈൻ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. മണൽ ഖന തർക്കത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയ്ക്ക് പോയ ഭരത് സിംഗും കൂട്ടരും കെണിയിൽ വീണതാണെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. പ്രതികൾ ഫോർച്യൂണർ എസ്യുവിയെ ട്രക്കുകൾക്ക് നടുവിൽ കുടുക്കിയ ശേഷം വാഹനത്തിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീയിടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. തീ അണഞ്ഞപ്പോൾ കാറിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേരും പൂർണമായും കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു
സംഭവത്തിൽ അക്ഷത് ത്രിപാഠി, വിശാൽ ത്രിപാഠി, സത്യപ്രകാശ് ത്രിപാഠി, മന്നു ത്രിപാഠി എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മറ്റ് പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. കൊലപാതകം, കൊലപാതക ശ്രമം തുടങ്ങിയ ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി 9 പേർക്കെതിരെയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബിജെപി നേതാവിൻ്റെ മരണം പ്രദേശത്ത് വൻ സംഘര്ഷത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സംഘർഷത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ദീപക് ഝാ പറഞ്ഞു. പ്രദേശത്ത് സമാധാനം നിലനിർത്താനും പൊലീസുമായി സഹകരിക്കാനും ഞങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും ദീപക് ഝാ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ ബിജെപിയിലെയും കോൺഗ്രസിലെയും നിരവധി മുതിർന്ന നേതാക്കൾ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച് അനുശേചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ സ്ഥലത്ത് എത്തി. ഇതൊരു ദാരുണമായ സംഭവമാണ്. ഐജിയുമായി ഞാൻ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇരു കക്ഷികളും തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ബൈകുന്ത്പൂർ എംഎൽഎ ഭയാലാൽ രാജ്വാഡെ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, മണൽ ഖനv തർക്കത്തിൽ ബിജെപി നേതാവ് ഭരത് സിംഗ് ഉൾപ്പെടെ 3 പേർ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇരയുടെ കുടുംബം സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതികൾക്കെതിരെ കടുത്ത പൊലീസ് നടപടിയും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആക്രമണം സ്വയംഭൂവായി നടന്നതല്ല, മറിച്ച് മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത കെണിയാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.
Also Read: വിട്ടുനിൽക്കുന്നവരെ പുറത്താക്കും; വിമതർക്ക് പൂട്ടിടാൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ, ഡൽഹിയിൽ നിർണായക യോഗം