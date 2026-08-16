ചാമരാജ്നഗർ വെടിവെയ്പ്പ്: വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം, ജ്യുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ
മരിച്ചവർ കർഷകരാണെന്നും കാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ വെടിയേറ്റുവെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തായിരുന്നുവെന്നും മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കള് ആരോപിച്ചു.
Published : August 16, 2026 at 9:50 AM IST
ബെംഗളൂരു: ചമരാജ്നഗർ എൻകൗണ്ടറിൽ ജ്യുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി. കാവേരി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്ന് പേരെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെടിവച്ച് കൊന്ന സംഭവം അപലപനീയമാണെന്നും അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഡികെ ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
''കാവേരി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിച്ചു. വേട്ടക്കാർ നാടൻ പിസ്റ്റൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവനക്കാരെ ആക്രമിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചടിച്ചപ്പോഴാണ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, മരിച്ചവർ നിരപരാധികളാണെന്നും വേട്ടയാടാൻ പോയിട്ടില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം നടപടിയെടുക്കും,'' എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം മരിച്ചവർ കർഷകരാണെന്നും കാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ വെടിയേറ്റുവെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തായിരുന്നുവെന്നും മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കള് ആരോപിച്ചു. മരിച്ചവർ വിവാഹിതരാണ്, മൂന്ന് പേർക്കും ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് നീതി വേണമെന്നും ബന്ധുവായ വിജയ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
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കർണാടകയിലെ ചാമരാജനഗറിലെ ഹനൂർ താലൂക്കിലുള്ള മരിയ മംഗളം വനമേഖലയിലാണ് വെടിവെയ്പ്പുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് യുവാക്കള് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. മരിച്ച ആൻ്റണി സ്വാമിയുടെ (50) ഭാര്യ ലൂർദ് മേരി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഹനൂർ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ പൊലീസ് കൊലപാതക കുറ്റത്തിനാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻ്റണി സ്വാമിയെക്കൂടാതെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡേവിഡ് കുമാർ (35), ജോൺ റോസ് പീറ്റർ (43) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ആഗസ്റ്റ് 14-ന് കാണാതായ രണ്ട് പശുക്കളെ തിരയാനായി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയാണ് മൂവരും വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോയത്. എന്നാൽ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ലൂർദ് മേരി നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട മഹിമദാസ് എന്നയാളാണ് വിവരമറിയിച്ചതെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) 103(1) വകുപ്പ് പ്രകാരം ഹനൂർ പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും എഫ്.ഐ.ആർ കൊല്ലഗൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് തല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതായി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ അറിയിച്ചു. സംഘത്തിൽ നിന്നും തോക്കുകളും മറ്റ് ചില വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും, അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ വെടിവെയ്പ്പിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഗ്രാമവാസികളും തമ്മിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ വാദങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. കന്നുകാലികളെ തിരഞ്ഞുപോയതാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുമ്പോൾ, വേട്ടയാടൽ സംഘമാണെന്ന് സംശയിച്ചാണ് നടപടിയെന്നാണ് വനപാലകരുടെ വാദം. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണ്.
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