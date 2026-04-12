ചില പ്രത്യേക പ്രത്യയശാസ്ത്ര അജണ്ട പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, കശ്മീർ കെയർ ഫൗണ്ടേഷനുമായി കരാർ ഒഴിഞ്ഞ് സർവകലാശാലകള്
അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ ഇതര സംഘടനയാണ് കശ്മീർ കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ. കശ്മീരിലെ മൂന്ന് സർവകലാശാലകളാണ് നിലവില് പ്രസ്തുത സംഘടനയുമായി ധാരണാപത്രം ഒഴിഞ്ഞത്.
Published : April 12, 2026 at 4:19 PM IST
ശ്രീനഗർ: സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങള് കാരണം യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സർക്കാരിതര സംഘടനയുമായി കരാർ അവസാനിപ്പിച്ച് മൂന്ന് കശ്മീർ സർവകലാശാലകൾ. സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുകയും അന്വേഷണം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർവകലാശാലകള് കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ അറ്റ്ലാന്റ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, നോണ് പ്രോഫിറ്റ്, നോണ് റിലീജിയസ്, അപ്പൊളിറ്റിക്കല് സംഘടനയാണ് കശ്മീർ കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ (കെസിഎഫ്). ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് സംഘടനയാണിത്. 2024 ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ എൻജിഒ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന പ്രദേശമായ കശ്മീരിലെ യുവാക്കളെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
കശ്മീരിലെ തങ്ങളുടെ ചെറിയ സംരംഭങ്ങള് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പുരോഗതിക്കും അവസരങ്ങൾക്കും പ്രചോദനം നൽകുന്ന, അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന ആഗോള ശൃംഖലയായി വളർന്നു എന്ന് എൻജിഒ പറയുന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും മെന്റർഷിപ്പ്, പലവിധ കഴിവുകള്, വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിലെ ആഴത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനം എന്നിവ നല്കി, സാധ്യതയ്ക്കും അവസരത്തിനും ഇടയിലുള്ള വിടവ് നികത്തുക എന്നതാണ് ഈ സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സംഘടന കശ്മീർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (KU), ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ഷേർ-ഇ-കാശ്മീർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി (SKUAST) എന്നിവയുമായി മൂന്ന് ധാരണാപത്രങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ചു. എന്നാൽ അവരുടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഔദ്യോഗിക കത്തുകള് വഴി വാഴ്സിറ്റികൾ അവരുടെ കരാറുകൾ റദ്ദാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് കെസിഎഫിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വർക്ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, STEM (സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എൻജിനിയറിങ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്), മാനവികത, അനുബന്ധ മേഖലകൾ എന്നിവയിലെ മറ്റ് അക്കാദമിക് ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായിരുന്നു കശ്മീർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 2025 ഡിസംബറിൽ എൻജിഒയുമായി കരാർ ഒപ്പുവച്ചത്. എന്നാൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രസിഡന്റിന് വാഴ്സിറ്റി അയച്ച റദ്ദാക്കൽ കത്തിൽ, "ധാരണാപത്രം തുടരുന്നത് സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപന താൽപ്പര്യത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല" എന്ന് പറയുന്നു.
സഹകരണ സംരംഭങ്ങൾക്കായി ധാരണാപത്രം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാറിലെ 'ഫോഴ്സ് മജ്യൂറെ' വകുപ്പ് പ്രയോഗിച്ചാണ് ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ധാരണാപത്രം ഒഴിഞ്ഞത്. “പ്രസ്തുത ധാരണാപത്രത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇരു കക്ഷികൾക്കും സാമ്പത്തികമോ കരാർപരമോ മറ്റ് ബാധ്യതകളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ കത്തിനെ ധാരണാപത്രം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഔപചാരിക അറിയിപ്പായി കണക്കാക്കാം,” -ഔദ്യോഗിക കത്തില് പറയുന്നു. പ്രസ്തുത കത്ത് ഇടിവി ഭാരതിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2025 ഏപ്രിലിൽ ഒപ്പുവച്ച കരാർ റദ്ദാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് ഷേർ-ഇ-കശ്മീർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി (SKUAST)യും കെസിഎഫിന് ഔദ്യോഗിക കത്ത് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗികമായൊരു പാനലിന്റെ അവലോകനത്തിന് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങള്ക്ക് വിപരീതമായ കാരണങ്ങള് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് സർവകലാശാലകൾ കരാർ റദ്ദാക്കിയത്. കെസിഎഫിന്റെ സംരംഭത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികളെ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് സർവകലാശാലകള് ധാരണാപത്രം റദ്ദാക്കൽ ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്.
"ചില പ്രത്യേക പ്രത്യയശാസ്ത്ര അജണ്ട പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് എൻജിഒയെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അധികൃതർ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിർത്തികൾക്കപ്പുറമുള്ള ഏകോപിത സ്വാധീന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം മൂലം ചില അമേരിക്കൻ നടൻമാരുടെ ഇടപെടൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്." -വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.
