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യുദ്ധഭീതിയെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പ്; ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്ന് 3 ഭീമൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ

8.6 ലക്ഷം മെട്രിക്‌ ടണ്ണിലധികം ചരക്കുകളും 94 ജീവനക്കാരും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തിയ മൂന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടാങ്കറുകൾ ഹോർമുസിൽ

STRAIT OF HORMUZ WEST ASIAN CONFLICT US IRAN WAR CRISIS DIPLOMATIC RELATION
Representational Image (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 21, 2026 at 8:36 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധവും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധികളും വകവെയ്ക്കാതെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടാങ്കറുകൾ ഹോർമുസ് പാത കടന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാളാണ് ഈ വിവരം എക്‌സിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. 94 അംഗങ്ങളുള്ള, 8.6 ലക്ഷം ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം ചരക്കുകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോയ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ടാങ്കറുകളാണ് വിജയകരമായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി കടന്നുപോയത്.

യു.എസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ ഷിപ്പിംഗ് പുനരാരംഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ആഗോള എണ്ണവ്യാപാരത്തിൻ്റെ ജീവനാഡിയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച കപ്പൽപ്പാതയുമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ വൻ നയതന്ത്ര വിജയവുമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് ഇറാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സുരക്ഷിത പാത ഉറപ്പാക്കിയത്.

ഇറാൻ ഈ പാത വീണ്ടും അടയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള മണിക്കൂറുകളിലാണ് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ ഈ തന്ത്രപ്രധാന മേഖല കടന്നത് എന്നത് ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ വലിയ വിജയമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ഹോർമുസ് കടന്ന് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ടാങ്കറുകൾ

ദേശ് വൈഭവ്, ദേശ് വിഭോർ, സൻമാർ ഹെറാൾഡ് എന്നീ മൂന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടാങ്കറുകൾ ജൂൺ 24 നും ജൂലൈ 1 നും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ജലഗതാഗത മന്ത്രി സോനോവാൾ എക്‌സിലൂടെ പറഞ്ഞു.

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ദേശ് വൈഭവ് ജൂൺ 24 ന് വാഡിനാർ തുറമുഖത്ത് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ദേശ് വിഭോർ അതേ ദിവസം തന്നെ സിക്ക തുറമുഖത്ത് എത്തുമെന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. ശനിയാഴ്‌ച ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ പതാകയുള്ള എണ്ണ ടാങ്കറായ സൻമാർ ഹെറാൾഡ് ജൂലൈ 1 ന് പാരദീപിൽ എത്തു.

  • ദേശ് വൈഭവ്: ജൂൺ 24-ന് വഡിനാർ തുറമുഖത്ത്.
  • ദേശ് വിഭോർ: ജൂൺ 24-ന് സിക്ക തുറമുഖത്ത്.
  • സൻമാർ ഹെറാൾഡ്: ജൂലൈ 1-ന് പാരദ്വീപ് തുറമുഖത്ത്.

ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും

നരേന്ദ്ര മോദിജിയുടെ നിർണായകമായ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര താൽപ്പര്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജലഗതാഗത മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെയും ലൈഫ്‌ലൈനുകളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയം പ്രസക്തമായ ഏജൻസികളുമായും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പോസ്‌റ്റിൽ കുറിച്ചു.

പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലം

അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തെ തുടർന്ന് ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ സൈനിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകൾ പാതയും റൂട്ടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഹോർമുസ് അതോറിറ്റിക്ക് അപേക്ഷയായി നൽകണമെന്ന നിർബന്ധിത വ്യവസ്ഥ ഇറാൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു.

ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ചതെങ്ങനെ?

  • ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയുടെ 50 ശതമാനവും എൽഎൻജി ഇറക്കുമതിയുടെ 54 ശതമാനവും ഈ കടലിടുക്ക് വഴിയാണ് എത്തുന്നത്.
  • യുഎസ് ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളടക്കം മേഖലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയുണ്ടായി.
  • പിന്നീട് യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ സമാധാന ധാരണകളിലെത്തുകയും സൈനിക ഉപരോധം നീക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ചരക്കുനീക്കം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ

ഇറാനും യുഎസും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചതോടെ പ്രതിസന്ധിക്ക് അയവുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾ ഇപ്പോഴും ഉയർന്ന ജാഗ്രതയാണ് പുലർത്തുന്നത്. കപ്പൽ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി പഴയതുപോലെ സാധാരണ നിലയിലാകാൻ ആഴ്ചകളോ അതിൽ കൂടുതലോ സമയമെടുക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

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TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ
WEST ASIAN CONFLICT
US IRAN WAR CRISIS
DIPLOMATIC RELATION
INDIAN OIL TANKERSTRANSIT HORMUZ

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