ഐഐടി മദ്രാസിന് ട്രിപ്പിൾ ബഹുമതി; രാഷ്ട്രീയ വിജ്ഞാൻ പുരസ്‌കാരം കരസ്ഥമാക്കി മൂന്ന് പ്രൊഫസർമാർ

ശുദ്ധജല സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്നീ മേഖലകളിലെ ഗവേഷണത്തിനാണ് മൂന്ന് പ്രൊഫസർമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

IIT MADRAS RASHTRIYA VIGYAN PURASKAR 3 WINNERS RASHTRIYA VIGYAN PURASKAR RASHTRIYA VIGYAN PURASKAR WINNERS
Three IIT Madras Professors Selected For Rashtriya Vigyan Puraskar 2025 (ETV Bharat)
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി മദ്രാസിന് ഇത്തവണ മൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിജ്ഞാന പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍. ഈ വര്‍ഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിജ്ഞാന പുരസ്‌കാരത്തിനായി ഐഐടി മദ്രാസില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് പ്രൊഫസര്‍മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇന്നലെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഐഐടി മദ്രാസിലെ പ്രൊഫ. തലാപ്പിൽ പ്രദീപ്, പ്രൊഫ. മോഹനശങ്കർ ശിവപ്രകാശം, പ്രൊഫ. ശ്വേത പ്രേം അഗർവാൾ എന്നിവര്‍ക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ അവാർഡുകൾക്ക് അര്‍ഹരായത്.

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ മികവിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ് രാഷ്ട്രീയ വിജ്ഞാൻ പുരസ്‌കാരം. വിജ്ഞാന രത്‌ന (വിആർ), വിജ്ഞാന ശ്രീ (വിഎസ്), വിജ്ഞാന യുവ - ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്‌നാഗർ (വിവൈ-എസ്‌എസ്‌ബി), വിജ്ഞാന ടീം (വിടി) എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്നത്. ഐഐടി മദ്രാസിലെ രസതന്ത്ര വിഭാഗം പ്രൊഫ. തലാപ്പിൽ പ്രദീപിനാണ് വിജ്ഞാന ശ്രീ വിഭാഗത്തിലെ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനായത്. ഐഐടി മദ്രാസിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫ. മോഹനശങ്കർ ശിവപ്രകാശം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫ. ശ്വേത പ്രേം അഗർവാൾ എന്നിവർക്കാണ് ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്‌നാഗർ വിഭാഗത്തിലെ അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചത്.

രാജ്യത്തിൻ്റ വികസനത്തിനായി ശാസ്‌ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ മേഖലകളില്‍ നല്‍കുന്ന സംഭാവനകള്‍ ഐഐടി മദ്രാസിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചുവെന്ന് ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്‌ടർ പ്രൊഫ. വി. കാമകോടി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ മുഴുവൻ അക്കാദമിക് സമൂഹത്തിനും പ്രചോദനമാണ് ഈ സംഭാവനകളെന്നും കാമകോടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രൊഫ. തലാപ്പിൽ പ്രദീപ്

ശാസ്ത്രം തൻ്റെ രക്തവും ശ്വാസവുമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പുരസ്‌കാര ജേതാവ് പ്രൊഫ. തലാപ്പിൽ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു. "ഈ യാത്ര സാധ്യമാക്കിയ എൻ്റെ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയട്ടെ. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി എൻ്റെ കുടുംബം എല്ലാം ത്യജിച്ചു. എൻ്റെ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസികൾ, എൻ്റെ സ്ഥാപനം, എൻ്റെ രാജ്യം എന്നിവ കാരണമാണ് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. നിങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വാക്കുകൾ മതിയാകില്ല,"പ്രദീപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Prof. Thalappil Pradeep (ETV Bharat)

ശുദ്ധജല സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, നൂതന വസ്‌തുക്കൾ, മോളിക്യുലാർ ക്ലസ്റ്ററുകൾ എന്നിവയില്‍ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിനാണ് പ്രൊഫ. തലാപ്പിൽ പ്രദീപിന് ബഹുമതി ലഭിച്ചത്. സുസ്ഥിരമായ ജലശുദ്ധീകരണ സംവിധാനങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഉതകുന്ന വിധമായിരുന്നു ഗവേഷണം. കൂടാതെ പത്മശ്രീയും നിരവധി ആഗോള അവാർഡുകളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊഫ. മോഹനശങ്കർ ശിവപ്രകാശം

പ്രൊഫ. മോഹനശങ്കർ ശിവപ്രകാശം അക്കാദമിക് മേഖലയിൽ അത്യാധുനിക ഗവേഷണ വികസന പ്രക്രിയകള്‍ നടത്തുന്നയാളാണ്. "ഇത് സാധ്യമാക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ മെഡിക്കൽ, വ്യവസായ സഹകാരികൾക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ വ്യവസായം, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഉദാരമായ പിന്തുണയില്ലാതെ ഈ ഗവേഷണ വികസനമൊന്നും സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Prof. Mohanasankar Sivaprakasam (ETV Bharat)

താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു. മനുഷ്യ മസ്‌തിഷ്‌ക ഇമേജിങ് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിനും ആരോഗ്യ-സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ നല്‍കിയ സംഭാവനകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രൊഫ. മോഹനശങ്കർ ശിവപ്രകാശത്തിന് ബഹുമതി ലഭിച്ചത്.

40-ലധികം മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യവസായങ്ങൾ, സർക്കാർ ഏജൻസികൾ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യ തലച്ചോറുകളെ 3D സെൽ-റെസല്യൂഷൻ പെറ്റാബൈറ്റ് വോള്യങ്ങളിലേക്ക് ചിത്രീകരിക്കുന്ന മുൻനിര സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അദ്ദേഹം നിര്‍മിച്ചു. ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടി-നാഷണൽ, മൾട്ടി-ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ടീം വ്യത്യസ്‌ത പ്രായത്തിലുള്ളവരുടെ മനുഷ്യ തലച്ചോറുകളെ മാപ്പ് ചെയ്‌തു.

പ്രൊഫ. ശ്വേത പ്രേം അഗർവാൾ

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലും രാഷ്ട്രീയ വിജ്ഞാന പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് പ്രൊഫ. ശ്വേത പ്രേം അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. "എൻ്റെ കുടുംബത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഉദയ്‌ക്ക് നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തിനായി അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ചതിനും പ്രാപ്‌തമാക്കിയതിനും ഞാൻ ഐഐടി മദ്രാസിന് നന്ദി പറയുന്നു. ക്രിപ്‌റ്റോഗ്രഫി പോലുള്ള അടിസ്ഥാന മേഖലകൾ പിന്തുടരാനും ഗവേഷണ കരിയർ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇത് പ്രചോദനമാകുന്നു. നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർക്കാരിലും വ്യവസായത്തിലും ശാസ്‌ത്രത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം കൂട്ടണം. ആഗോള പ്രാധാന്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മികച്ച ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രതിഭയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും," അവർ പറഞ്ഞു.

Prof. Shweta Prem Agrawal (ETV Bharat)

ക്രിപ്‌റ്റോഗ്രഫി മേഖലയിലെ തൻ്റെ മുൻനിര ഗവേഷണ സംഭാവനകൾക്കാണ് ശ്വേത പ്രേം അഗർവാളിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുമ്പോൾ ഡാറ്റയിൽ മെഷീൻ ലേണിങ് അൽഗൊരിതങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു. കൂടാതെ നൂതന ക്രിപ്‌റ്റോഗ്രാഫിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പുതിയ ഗണിതശാസ്ത്ര അനുമാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇവര്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

