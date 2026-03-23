രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്

വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി സ്വന്തം നിലയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ശേഷം ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നേതാക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 23, 2026 at 8:34 PM IST

പട്‌ന: മാർച്ച് 16ന് നടന്ന രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന മൂന്ന് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്. ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റേതാണ് തീരുമാനം. എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര അച്ചടക്ക സമിതിയും ഹൈക്കമാൻഡും തീരുമാനിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

“ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് എംഎൽഎമാർ രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയില്ല. അവർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി. അവരിൽ രണ്ടുപേർ മറുപടി സമർപ്പിച്ചു. ഈ വിഷയം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്, ഹൈക്കമാൻഡിനൊപ്പം അവർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും,” - ബിഹാർ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (ബിപിസിസി) പ്രസിഡൻ്റ് രാജേഷ് കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി സ്വന്തം നിലയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ശേഷം ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും രാജേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകിയ രണ്ട് എംഎൽഎമാരുടെയോ ഇതുവരെ മറുപടി നൽകാത്തയാളുടെയോ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സുരേന്ദ്ര പ്രസാദ് (വാൽമീകിനഗർ മണ്ഡലം), മനോജ് ബിശ്വാസ് (ഫോർബ്‌ഗഞ്ച്), മനോഹർ പ്രസാദ് സിംഗ് (മണിഹാരി), രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി) നിയമസഭാംഗം ഫസിയാൽ റഹ്മാൻ (ധാക്ക) എന്നിവരാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്നത്.

അതേസമയം രാജ്യസഭാ അംഗമായ അമരേന്ദ്ര ഇത്തവണയും ആർജെഡിയിൽ നിന്നാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. നാല് എംഎൽഎമാർ അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിജയിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ആർജെഡി സ്ഥാനാർഥിക്ക് 37 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ശിവേഷ് കുമാർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ എംഎൽഎമാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എംഎൽഎമാരുടെ അഭാവം, പാർട്ടി വിപ്പ്, കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം എന്നിവ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് (രാജ്യസഭ) തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാധകമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

“എല്ലാ എംഎൽഎമാരും ഭരണകക്ഷിയായ നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസുമായി (എൻ‌ഡി‌എ) അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. അവരിൽ രണ്ടുപേർ ബിപി‌സി‌സി മേധാവിയോട് കൂറ് പുലർത്തുന്നു. കൂടാതെ, ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് ആകെ ആറ് എംഎൽഎമാരുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന പിളർപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

പാർട്ടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുനിൽക്കുക എന്നിവ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിന് വിധേയമാകില്ല. അവരുടെ നിയമസഭാ അംഗത്വം നഷ്‌ടപ്പെടില്ല. ഈ ഘടകങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കില്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്”-മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മോശം പ്രകടനം എതിർവശത്തുള്ളവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുകയും അവരുടെ മനോവീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും മുതിർന്ന നേതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം ക്രോസ് വോട്ടിങിൽ ഒഡീഷയിലെ മൂന്ന് എംഎൽഎമാരെ പാർട്ടി ഇതിനകം സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

