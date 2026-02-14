അവധിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ട്രക്കിലേക്ക് കാര് ഇടിച്ചുകയറി ദുരന്തം; മൂന്ന് ജവാന്മാര് ഉള്പ്പെടെ നാല് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
ദേശീയപാത 30-ൽ അർജുനി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഖപ്രി ബൈപ്പാസിന് സമീപമാണ് അപകടം നടന്നത്
Published : February 14, 2026 at 1:06 PM IST
റായ്പൂര്: ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ധമ്മതരി ജില്ലയിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ അതിദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് ജവാന്മാരും ഒരു ഡ്രൈവറും കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തില് ഒരു ജവാന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രക്കിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
കോബ്ര ബറ്റാലിയൻ ജവാന്മാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മുകേഷ് കുമാർ (ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ), ഉമേന്ദ്ര സിംഗ് (എസ്.ഐ), രാജ്കൂമാർ ഗൗഡ് (കോൺസ്റ്റബിൾ), ഹീരാലാൽ നാഗർ (സിവിലിയൻ ഡ്രൈവർ) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അഭിമാൻ റായ് എന്ന ജവാന് (കോബ്ര ബറ്റാലിയൻ) ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
ദേശീയപാത 30-ൽ അർജുനി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഖപ്രി ബൈപ്പാസിന് സമീപമാണ് അപകടം നടന്നത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രക്കിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ കാർ പൂർണമായും തകർന്നു. നാലുപേർ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റ ജവാനെ ധമ്മതരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി റായ്പൂരിലേക്ക് മാറ്റി. കാറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങള് മുറിച്ചുമാറ്റിയ ശേഷമാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തത്.
ജഗദൽപൂരിൽ നിന്ന് റായ്പൂരിലേക്ക് അവധിക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ജവാന്മാരെന്ന് ധമ്മതരി കലക്ടര് അവിനാശ് മിശ്ര സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. മരിച്ച ജവാന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ അവരുടെ ജന്മനാടുകളിൽ എത്തിക്കുമെന്നും റോഡരികിൽ അനധികൃതമായി ട്രക്കുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കലക്ടര് അറിയിച്ചു.
ധമ്മതരി മേയർ രാമു രോഹ്റ ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിക്കേറ്റ ജവാനെ സന്ദർശിച്ചു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വിജയ് ശർമ്മ ഫോണിലൂടെ പരിക്കേറ്റ ജവാനുമായി സംസാരിക്കുകയും ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിൽ മരിച്ച മൂന്ന് ജവാൻമാരും കേന്ദ്ര അർദ്ധസൈനിക സേനയിലെ മാവോയിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ വിഭാഗമായ കോബ്രയുടെ 201 ബറ്റാലിയനിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു.
