ദിൽജിത് ദോസഞ്ജിൻ്റെ സംഗീത പരിപാടി; അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയവും അഞ്ച് വിദ്യാലയങ്ങളും തകർക്കുമെന്ന് ഭീഷണി
അഹമ്മദാബാദിൽ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയവും നഗരത്തിലെ അഞ്ചിലധികം സ്കൂളുകളും തകർക്കുമെന്നാണ് ഭീഷണി.
Published : October 7, 2026 at 1:49 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: അഹമ്മദാബാദിൽ ആശങ്ക പരത്തി ബോംബ് ഭീഷണി. ഇമെയിൽ വഴിയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം വന്നത്. നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയവും നഗരത്തിലെ അഞ്ചിലധികം സ്കൂളുകളും തകർക്കുമെന്നാണ് ഭീഷണി. ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടൻ പൊലീസ് ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
അഹമ്മദാബാദിലെ അഞ്ചിലധികം സ്കൂളുകൾ തകർക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഇമെയിലുകൾ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അധികൃതർ പരിഭ്രാന്തിയിലായി. ഏഷ്യ സ്കൂൾ, ബോഡക്ദേവ് സ്കൂൾ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ, എസ്.ജി.വി.പി (SGVP) സ്കൂൾ, സൈഡസ് സ്കൂൾ (വേജൽപൂർ), സന്ത് കബീർ സ്കൂൾ എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങളിലാണ് ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടൻ സ്കൂൾ അധികൃതർ പ്രാദേശിക പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചതോടെ പൊലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ കാമ്പസുകളിൽ നേരിട്ട് പരിശോധന നടത്താൻ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ (DEO) നിർദേശം നൽകി. ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദ്യാർഥികളെ ഒഴിപ്പിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്. നിലവിൽ, സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് പൊലീസും സ്കൂൾ അധികൃതരും ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.
ഖാലിസ്ഥാൻ്റെ പേരിൽ ഭീഷണി
അഹമ്മദാബാദിലെ ഭോപ്പാൽ മേഖലയിലുള്ള ശാന്തി ഏഷ്യാറ്റിക് സ്കൂൾ, ബോഡക്ദേവ് സ്കൂൾ എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങളിലേയ്ക്ക് "ബോളേഗ ഖാലിസ്ഥാൻ" (Bolega Khalistan), "ഖാലിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ്" എന്നീ പേരുകളിലാണ് ഇമെയിൽ അയച്ചത്. ഇമെയിലിൽ ദിൽജിത് ദോസാഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് കുട്ടികളെ അയക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. രാവിലെ 11:11നാണ് ഇമെയിൽ സന്ദേശം ലഭിച്ചത്.
നേരത്തെ മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലും (നവംബർ 21-ന്) ഡൽഹിയിലെ ജെ.എൽ.എൻ (JLN) സ്റ്റേഡിയത്തിലും (നവംബർ 1-ന്) ബോംബ് ഭീഷണികൾ വന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോഴും സമാനമായ രീതിയിൽ ആളുകളെ പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
പഞ്ചാബി ഗായകനും നടനുമായ ദിൽജിത് ദോസാഞ്ച് അഹമ്മദാബാദ് ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് നഗരങ്ങളിൽ സംഗീത പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ സംഗീത പര്യടനത്തിനുള്ള തീയതികളും നഗരങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അഹമ്മദാബാദിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീത പരിപാടി നവംബർ 21-ന് നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ച് നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി, ഇൻഡോർ, അഹമ്മദാബാദ്, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ലഖ്നൗ, ചണ്ഡീഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ദിൽജിത് ദോസാഞ്ചിൻ്റെ സംഗീത പരിപാടികൾ നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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