മേയറുടെ ഓഫിസും മുംബൈയിലെ ബച്ചൻ്റെ വസതിയും തകർക്കുമെന്ന് ഭീഷണി; സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പൊലീസ്
ബിഎംസി മേയറുടെ ഓഫിസിൽ ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചു. ബിഎംസി ഓഫീസ്, നടൻ അമിതാബ് ബച്ചൻ്റെ വസതി, ഗായകൻ ദിൽജിത് ദോസാഞ്ജിൻ്റെ സംഗീത പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നാണ് ഭീഷണി.
Published : October 23, 2026 at 3:35 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 4:31 PM IST
മുംബൈ: നടൻ ടൈഗർ ഷ്രോഫിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ മേയറുടെ ഓഫീസിനും ബച്ചൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ വസതിക്കും നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. ബൃഹൻമുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ(ബിഎംസി) മേയർ റിതു താവ്ഡെയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഇ-മെയിലിൽ അവരുടെ ഓഫീസ്, നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ വസതി, ഗായകൻ ദിൽജിത് ദോസാഞ്ജിൻ്റെ സംഗീത പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. സമീപകാലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഭീഷണിയാണിത്.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സഞ്ജയ് ഘാഡിക്ക് കൂടി അയച്ച ഈ ഇമെയിലിൽ, ഒക്ടോബർ 31-നും നവംബർ 27-നും സ്ഫോടനങ്ങൾ നടക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 31-ന് ഒരു സ്കൂളിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും നവംബർ 27-ന് മഹാലക്ഷ്മി റേസ് കോഴ്സിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇമെയിലിൽ പറയുന്നു. 'ഖാലിസ്ഥാൻ നാഷണൽ ആർമി', 'ബബ്ബർ ഖൽസ' എന്നീ സംഘടനകളെക്കുറിച്ചും സന്ദേശത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്കും മുംബൈ പൊലീസിനും അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ഇവരെ പരിസരത്ത് വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
"1984-ലെ കലാപങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യാനാണ്" തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഇമെയിലിൽ, മേയറുടെ ഓഫീസിനെയും ബച്ചൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ വസതിയായ 'ജൽസ'യെയും പ്രത്യേകം ലക്ഷ്യങ്ങളായി എടുത്തുപറയുന്നു. കൂടാതെ, ഗുരു നാനാക് സിങ്, കൊകൻ ഷാ വാല, ഡോ. ഗുർനിർവാർ സിങ്, ഖാൻ രാജ്ദ, പ്രൊഫസർ ഗുരുക്കൽ സിങ്, ഖേം കരൺ, ഗുരംഗർ സിങ് എന്നിങ്ങനെ ചില പേരുകളും ഇമെയിലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബൃഹൻമുംബൈ മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (ബിഎംസി) ആസ്ഥാനത്തുള്ള മേയറുടെ ഓഫീസിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും, സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സന്ദേശത്തിൻ്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുന്നതിനും അത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനും അയച്ചയാളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമായി നിയമപാലകർ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ, മേയറുടെ ഓഫിസ്, മഹാലക്ഷ്മി റേസ്കോഴ്സ്, നഗരത്തിലെ പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കൂടാതെ ഇമെയിലിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: ഡൽഹിയിലെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിഷേധ സാധ്യത; സെൻട്രൽ ആംഡ് പൊലീസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ