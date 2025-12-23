"ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് മതി"; കരോൾ സംഘത്തെ തടഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ, വീഡിയോ വൈറല്
ഡൽഹി ലജ്പത് നഗറിലാണ് കരോൾ സംഘത്തിൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ഒരു സംഘം തടഞ്ഞത്. ക്രിസ്തീയ മത വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയാണെന്നും നിരവധി ആളുകളെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.
Published : December 23, 2025 at 3:52 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മതപരമായ ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡൽഹിയിൽ ക്രിസ്മസ് കരോൾ സംഘത്തെ തടഞ്ഞു. ഡൽഹി ലജ്പത് നഗറിലാണ് കരോൾ സംഘത്തെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് തടഞ്ഞത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.
സാന്താക്ലോസിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീകളേയും കുട്ടികളേയുമാണ് സംഘം തടയുന്നതായി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. ചുവന്ന തൊപ്പി ധരിച്ച സ്ത്രീകളോട് പ്രദേശം വിട്ട് പോകാനും സംഘം ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും വീട്ടിലിരുന്ന് മതിയെന്ന് ആക്രോശിക്കുന്നതായും വീഡിയോയിലുണ്ട്.
ക്രിസ്തീയ മത വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഘു ലേഖകൾ ഇവർ വിതരണം ചെയ്യുകയാണെന്നും നിരവധി ആളുകളെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. കരോൾ സംഘത്തോട് കടുത്ത ഭാഷയിൽ പെരുമാറുന്ന പ്രദേശവാസികളേയും വീഡിയോയിൽ കാണാം.
പ്രതികരണവുമായി സൗരഭ് ഭരദ്വാജ്
ഡൽഹിയിൽ കരോൾ സംഘത്തെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് തടഞ്ഞതിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് ആംആദ്മി പാർട്ടി ഡൽഹി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റും മുൻ മന്ത്രിയുമായ സൗരഭ് ഭരദ്വാജ്. ലജ്പത് നഗറിലെ സംഭവത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടെന്ന് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ഇത്തരം ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ത്യയിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന, ഇവിടെ ക്രിസ്മസിനെയും സാന്താക്ലോസിനെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അവരുടെ കുട്ടികൾ അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും യൂറോപ്പിലും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നു, ആശംസകൾ നേരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇത്തരക്കാർ ദിവസം മുഴുവൻ പാർക്കിൽ ഇരുന്നു വിഷം തുപ്പുന്നു." സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
लाजपत नगर में महिलाओं से बदतमीज़ी -— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) December 22, 2025
आपने देखे हैं ऐसे अंकल ?
मैं ऐसे हज़ारों अंकलों को जानता हूँ जो भारत में धर्म के नाम पर नफ़रत फैला रहे हैं, यहाँ क्रिसमस और Santa Claus को गाली दे रहे हैं
मगर उनके बच्चे अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में खूब Merry Christmas करते हैं। और इन… pic.twitter.com/l2pC0WI1vJ
ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എതിരെ രാജ്യത്ത് നിരവധി സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിലെ ജബൽപൂരിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബജറംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഉത്തര്പ്രദേശിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്ക്കാര് ക്രിസ്മസ് അവധി റദ്ദാക്കിയത് വലിയ വിവാദം ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഡിസംബർ 25 ന് വിദ്യാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അടൽ ബിഹാരിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാനുമാണ് സർക്കാർ നിർദേശം.
പ്രതികരിച്ച് പൊലീസ്
ക്രിസ്മസ് കരോൾ സംഘത്തെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി പൊലീസ്. കൈലാഷ് പ്രദേശത്തെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്താണ് സംഭവം നടന്നതെന്നും അമർ കോളനി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രദേശമാണെന്നും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡിസിപി ഹേമന്ത് തിവാരി പറഞ്ഞു. ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോ തെറ്റായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നടപടി ശരിയല്ലെന്നും ചിലർ മാർക്കറ്റിൽ ചുറ്റിനടന്നപ്പോൾ അവരോട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതെന്നും ഹേമന്ത് തിവാരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ALSO READ: കാമുകനുമായി ചേര്ന്ന് ഭര്ത്താവിനെ കൊന്നു, ഹൃദയാഘാതം മൂലമുള്ള മരണമെന്ന് വരുത്തി തീര്ക്കാന് ശ്രമം