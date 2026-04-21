വികസനത്തിന്റെ 'മേൽക്കൂര' വോട്ടാകുമോ? തോവാള പൂച്ചന്തയിലെ രാഷ്ട്രീയ വിശേഷങ്ങൾ
പൂ മാര്ക്കറ്റിൻ്റെ തലയെടുപ്പുപോലെ തോവാളയിലെ രാഷ്ട്രീയവും തലയുയര്ത്തി നില്ക്കുന്നു.
Published : April 21, 2026 at 7:37 PM IST
തോവാള (കന്യാകുമാരി): തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുഴു നീള വസന്തമാണ് തോവാള. ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് കാലഭേദമില്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും പൂവെത്തുന്ന ഇവിടുത്തെ കാറ്റിന് എപ്പോഴും പൂവിൻ്റെ ഗന്ധമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂ ചന്തയും ഇവിടെയാണ്. തോവാള പൂ മാര്ക്കറ്റിൻ്റെ മുഖച്ഛായ ഇന്നാകെ മാറിയിരിക്കുന്നു. വിശാലമായ കമ്പോളത്തില് മഴയും വെയിലുമേല്ക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മേല്ക്കൂര ഡിഎംകെ സര്ക്കാരാണ് പണിതു നല്കിയതെന്ന് ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികള് പറയുന്നു. കടുത്ത വേനലായിട്ടും ഇവിടെ കച്ചവടത്തിനു കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നു കച്ചവടക്കാരും തൊഴിലാളികളും പറഞ്ഞു.
കര്ണാടകയിലെ ഹൊസൂര്, തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നായി ലോറികളിലാണ് ഇവിടെ പൂവെത്തുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും കച്ചവടക്കാര് ഇവിടെയെത്തി പൂവ് മൊത്തമായും ചില്ലറായായും വാങ്ങും. മുല്ല മൊട്ടിന് ഇപ്പോള് 300-350 ആണ് ഇവിടെ മൊത്ത വില. തോവാള അരളി കിലോഗ്രാമിന് 100 രൂപയുമാണ് വില.
മഴയില്ലാത്തതിനാല് പൂവിൻ്റെ വരവ് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിനാല് ഇപ്പോള് വില കുറച്ചു കൂടുതലാണെന്ന് വ്യാപാരികള് പറയുന്നു. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ കന്യാകുമാരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തോവാള. ഈ കമ്പോളത്തില് നിന്ന് 6 കിലോമീറ്റര് തെക്കുമാറിയുള്ള ആവരൈക്കുളം പൂ കൃഷി കൊണ്ടു സമ്പന്നമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലേതിനു സമാനമായ കടുത്ത വേനലില് ഇപ്പോള് ഇവിടുത്തെ പൂപാടങ്ങളില് അധികം പൂവില്ല. എങ്കിലും അവിടവിടെയായി ചെറുതും വലുതുമായ പൂക്കടകള് കാണാം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തെങ്കിലും ഇവിടെ അതിൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും കാണാനില്ല. കന്യാകുമാരി ജില്ലയില് ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിന് 2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മേല്ക്കൈ ലഭിച്ചെങ്കിലും കന്യാകുമാരി നിയോജക മണ്ഡലത്തില് എഐഎഡിഎംകെയിലെ ദളവാ സുന്ദരത്തിനായിരുന്നു ജയം. സിറ്റിംഗ് എംഎല്എ ദളവാ സുന്ദരം തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും കന്യാകുമാരിയിലെ എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത്. നാഗര്കോവില് മേയര് മഹേഷ് ആണ് ഡിഎംകെ സ്ഥാനാര്ഥി. എസ് ആര് മാധവനെയാണ് ടിവികെ രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പുറമേ രാഷ്ട്രീയം പറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തോവാള ചന്തയിലെ കച്ചവടക്കാരും തൊഴിലാളികളും തഞ്ചത്തില് ഒഴിഞ്ഞു മാറുമെങ്കിലും ഉള്ളില് അവര്ക്ക് ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. അതിനാല് തോവാളക്കാരെ ആരും രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാം ജനങ്ങള്ക്കറിയാം, അത് 23 ന് പോളിംഗ് ബൂത്തില് പ്രയോഗിക്കുമെന്ന അവരുടെ അഭിപ്രായത്തില് നിന്നു തന്നെ പൂ മാര്ക്കറ്റിൻ്റെ തലയെടുപ്പുപോലെ തോവാളയിലെ രാഷ്ട്രീയവും തലയുയര്ത്തി നില്ക്കുന്നു.
