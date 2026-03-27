വികസനമോ അതിജീവനമോ? നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൂത്തുക്കുടിയിൽ സജീവ ചർച്ചയായി പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾ
തുറമുഖ വികസനവും മലിനീകരണവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. 13 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്റ്റെർലൈറ്റ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭവും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. വികസനത്തെ അനുകൂലിച്ചും മണ്ഡലത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ.
By PTI
Published : March 27, 2026 at 12:42 PM IST
ചെന്നൈ: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലാണ് കേരളത്തിനൊപ്പം തമിഴ്നാടും. വികസന നേട്ടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭരണപക്ഷം വോട്ട് തേടുമ്പോൾ, സർക്കാരിൻ്റെ പോരായ്മകളാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ സുപ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നായ തൂത്തുക്കുടിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം ഇത്തവണ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മന്നാർ ഉൾക്കടലിനോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് മുത്തുനഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൂത്തുക്കുടി. ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം വാണിജ്യ, തീരദേശ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ്. രാജ്യത്തെ മികച്ച തുറമുഖ നഗരങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടം മത്സ്യബന്ധനത്തിൻ്റെയും വിപണനത്തിൻ്റെയും ഉപ്പളങ്ങളുടെയും പ്രധാന ഇടം കൂടിയാണ്.
സ്റ്റെർലൈറ്റ് ഫാക്ടറിയും പ്രതിഷേധങ്ങളും
തുറമുഖ വികസനവും തൊഴിൽ സാധ്യതകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാന ചർച്ചയാണ്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലും സമൂഹത്തിലും വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച വേദാന്ത സ്റ്റെർലൈറ്റ് ഫാക്ടറി ഈ മണ്ഡലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. നിയമപോരാട്ടങ്ങളെ തുടർന്ന് ഫാക്ടറി ഇന്നും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്.
തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖം വികസനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണെങ്കിലും പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും ഉപജീവന മാർഗവും സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. വി ഒ ചിദംബരനാർ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ ജില്ലയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലോജിസ്റ്റിക് പ്രവർത്തനങ്ങളും കാരണം വ്യാവസായിക, വ്യാപാര വളർച്ച കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രദേശവാസികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായതിനാൽ തുറമുഖത്തിൻ്റെ അനിയന്ത്രിത വികസനം തങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിനും സമുദ്ര ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഭീഷണിയാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധനത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാകരുത് തുറമുഖ വികസനമെന്ന് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറി ആർ റസൽ പറഞ്ഞു.
തൂത്തുക്കുടിയിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം മത്സ്യബന്ധന കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. മത്സ്യബന്ധനവും അനുബന്ധ ജോലികളുമാണ് ഇവരുടെ ഏക ഉപജീവന മാർഗം. തുറമുഖ വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഡ്രെഡ്ജിങ്, കോസ്റ്റൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്ചാർജ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമുദ്ര ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ഇത് മത്സ്യസമ്പത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാക്കിയതായി തൊഴിലാളികൾ ആരോപിക്കുന്നു.
പാരിസ്ഥിതിക ആശങ്കകൾ
ഹാരെ ദ്വീപിന് സമീപത്തെ പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റങ്ങൾ പ്രദേശവാസികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. തുറമുഖ വികസനം കാരണം ദ്വീപ് പതുക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി നേതാവായ കെബിസ്റ്റ്യൻ വ്യക്തമാക്കി. മുൻപ് കണ്ടൽക്കാടുകളാലും ജൈവവൈവിധ്യത്താലും സമ്പന്നമായിരുന്ന ഇവിടം ഇപ്പോൾ വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മലിനീകരണം സംബന്ധിച്ചും ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ കടലിനെ വിഷലിപ്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനാൽ മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും തൊഴിലാളിയായ താണ്ഡവൻ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് മാരകമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ മത്സ്യം സമൃദ്ധമായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ മലിനീകരണം കാരണം മത്സ്യലഭ്യത ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുവെന്നും പ്രാദേശിക മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ ഫ്രെഡി വ്യക്തമാക്കി.
വികസനത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികരണം
തുറമുഖ വികസനം പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുമ്പോൾ, വികസനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. തുറമുഖത്തിന് മികച്ച ഭാവിയുണ്ടെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും പുതിയ വ്യവസായങ്ങളും വരുന്നതോടെ കൂടുതൽ വളർച്ചയും തൊഴിലവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നും തൂത്തുക്കുടി ഷിപ്പിങ് ഏജൻസി സർവീസസ് സെക്രട്ടറി പി ജയന്ത് തോമസ് പറഞ്ഞു.
രണ്ടുതരം അഭിപ്രായങ്ങളും ആശങ്കകളും നിലനിൽക്കുന്ന വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ സജീവ ചർച്ചയാണ്. 2018ലെ സ്റ്റെർലൈറ്റ് ഫാക്ടറിയുടെ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഇപ്പോഴും പ്രധാന വിഷയമായി തുടരുന്നു. തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖ വിഷയം ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമാകും. ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ ഒരു വിഭാഗം തൃപ്തരാണെങ്കിലും മറ്റൊരു വിഭാഗം മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്കിറങ്ങി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധിയെയാണ് തൂത്തുക്കുടിക്ക് ആവശ്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തവണത്തെ ജനഹിതം സംസ്ഥാനം ഏറെ കൗതുകത്തോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
