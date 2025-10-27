ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപ പദ്ധതി നിങ്ങള്ക്ക് മികച്ച വരുമാനം നല്കും, പ്രതിമാസം പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിക്കാം
തപാലാപ്പീസില് നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപിച്ചാല് എല്ലാ മാസവും നിശ്ചിത തുക നിങ്ങള്ക്ക് വരുമാനം കിട്ടും.
Published : October 27, 2025 at 3:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിരമിച്ച ശേഷമോ അല്ലാതെയോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നിങ്ങള്ക്ക് നിശ്ചിത തുക പ്രതിമാസം വരുമാനം വേണോ?എങ്കില് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മന്ത്ലി ഇന്കം സ്കീം(പോമിസ്-പിഒഎംഐഎസ്)നിങ്ങള്ക്കുള്ള മികച്ച ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതിയായിരിക്കും.
പദ്ധതിയില് നിങ്ങള് നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് 7.4ശതമാനം നിരക്കില് പ്രതിവര്ഷം പലിശ കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തുക അവിടെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ഹ്രസ്വ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്.
ഒക്ടോബര്-ഡിസംബര് പാദത്തില് പലിശയില് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നതും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരിക്കല് നിക്ഷേപം നടത്തിയാല് നിങ്ങള്ക്ക് അഞ്ച് വര്ഷം എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായി 7.4ശതമാനം നിരക്കില് പലിശ കിട്ടും.
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ദേശീയ പ്രതിമാസ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി അഥവാ പോമിസ് എന്നത് നിങ്ങള് ഒരു തുക പോസ്റ്റ് ഓഫീസില് നിക്ഷേപിക്കുകയും കൃത്യമായി ഇതിന് പ്രതിമാസ പലിശ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. പെന്ഷന് പോലെ ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനം എല്ലാ മാസവും ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് നടത്താവുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണിത്. യാതൊരു തരത്തിലും പണം നഷ്ടമാകുമെന്ന വേവലാതിയും വേണ്ട.
പോമിസിന്റെ സവിശേഷതകള്
- പ്രതിവര്ഷം 7.4ശതമാനം നിരക്കില് പലിശ( പലിശ എല്ലാമാസവും കിട്ടും)
- സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം പൂര്ണമായും സുരക്ഷിതം( സര്ക്കാര് ഉറപ്പ്)
- കാലാവധി അഞ്ച് വര്ഷം( മുഴുവന് തുകയും അഞ്ച് വര്ഷത്തിന് ശേഷം തിരികെ കിട്ടുന്നു)
- വരുമാനം- നിശ്ചിത തുക എല്ലാ മാസവും, പെന്ഷന് പോലെ നിശ്ചിത വരുമാനം
ഓരോ മാസവും എത്ര വരുമാനം വരെ നേടാം?
- നിങ്ങള് ഒന്പത് ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതിയില് നിക്ഷേപിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക
- വാര്ഷിക പലിശ 9,00,000X7.4%=66,600
പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിലായി വിഭജിച്ചാല് 5,550 രൂപ പ്രതിമാസം ലഭ്യമാകും.
- അഞ്ച് വര്ഷവും എല്ലാ മാസവും ഈ തുക കിട്ടും.
- സമാനമായ രീതിയില് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാല്
- പ്രതിവര്ഷ പലിശ-1,11,000
പ്രതിമാസ വരുമാനം 9,250 രൂപ
പോമിസ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം?
- ഇതിനായി ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുക
- ഇവിടെയൊരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുക
- ആധാര് കാര്ഡും പാന് നമ്പറും സമര്പ്പിച്ചിരിക്കണം
- ദേശീയ സമ്പാദ്യ പ്രതിമാസ വരുമാന അക്കൗണ്ട് ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
- പണമായോ ചെക്കായോ നിങ്ങളുടെ തുക നിക്ഷേപിക്കുക.
കുറിപ്പ്; ഈ ലേഖനം കേവലം വിവരങ്ങള് നല്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഇതിനെയൊരു നിക്ഷേപ ഉപദേശമായി എടുക്കരുത്. നിക്ഷേപം നടത്തും മുമ്പ് വിദഗ്ദ്ധരില് നിന്ന് ഉപദേശം തേടുക.