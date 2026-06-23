തിരുവള്ളൂരിൽ അമോണിയ വാതകം ചോർന്ന് വൻ ദുരന്തം; 9 മരണം, 67 പേർ ചികിത്സയിൽ
സെൻ്റ് പീറ്റർ ആൻഡ് പോൾ സീഫുഡ് എക്സ്പോർട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്
Published : June 23, 2026 at 10:45 AM IST
ചെന്നൈ: തിരുവള്ളൂരിൽ സ്വകാര്യ ചെമ്മീൻ സംസ്കരണ ശാലയിലുണ്ടായ അമോണിയ വാതക ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി. പെരിയപാളയത്തിന് സമീപമുള്ള കന്നിഗൈപേർ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിലാണ് വാതക ചോർച്ചയുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ ശ്വാസതടസം നേരിട്ട 67 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
സെൻ്റ് പീറ്റർ ആൻഡ് പോൾ സീഫുഡ് എക്സ്പോർട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. ഞായറാഴ്ചയാണ് ഫാക്ടറിയിലെ കൂളിങ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി അമോണിയ വാതകം ചോർന്നത്. ഈ സമയം എൺപതോളം തൊഴിലാളികൾ ഫാക്ടറി പരിസരത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വാതകം ചോർന്ന് നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കടുത്ത ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെടുകയും ഓരോരുത്തരായി കുഴഞ്ഞുവീഴുകയുമായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ ജില്ല ഭരണകൂടം, പൊലീസ്, അഗ്നിരക്ഷാ സേന, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി വേഗത്തിൽ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു. കുഴഞ്ഞുവീണ തൊഴിലാളികളെ ആംബുലൻസുകളിൽ ചെന്നൈയിലെയും തിരുവള്ളൂരിലെയും സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ചികിത്സയിലുള്ളവർ
ആകെ 77 പേർക്കാണ് വാതക ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ 20 പേർ അസം സ്വദേശികളും 29 പേർ ഒഡിഷ സ്വദേശികളുമാണ്. എട്ട് പേർ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ളവരും അഞ്ച് പേർ തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളുമാണ്. വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി പ്രവേശിപ്പിച്ചവരിൽ രണ്ട് പേർ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ആശുപത്രി വിട്ടു. വെൽസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച 33 പേരിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. ഇവിടെ 28 പേർ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. തിരുവള്ളൂർ വെങ്കിടേശ്വര ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച 19 പേരിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും 18 പേർ ചികിത്സയിലുമാണ്. ചെന്നൈ രാജീവ് ഗാന്ധി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലുള്ള 13 പേരിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടെ 11 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. സർക്കാർ സ്റ്റാൻലി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച 12 പേരിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. ബാക്കി 10 പേർ ഇവിടെ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു.
മരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ
അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒൻപത് പേരിൽ ഏഴ് പേർ ഒഡിഷ സ്വദേശികളും രണ്ട് പേർ അസം സ്വദേശികളുമാണ്. ഒഡിഷ സ്വദേശികളായ ഷിബാനി, ജുമാനി ജുവാങ്, ഗീത ജുവാങ്, പൂർണിമ ജുവാങ്, സാംബപതി ജുവാങ്, പ്രഭാവതി ജുവാങ് എന്നിവരും തിരിച്ചറിയാത്ത മറ്റൊരാളുമാണ് മരിച്ചത്. അസം സ്വദേശിയായ ചിത്ത ഹസ്ത, തിരിച്ചറിയാത്ത മറ്റൊരു സ്ത്രീ എന്നിവർക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു.
ആരോഗ്യനില ഗുരുതരം
അമോണിയ വാതകം ശ്വസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് കടുത്ത ശ്വാസതടസം, കണ്ണുകളിലും ശ്വാസകോശ നാളികളിലുമുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ, തുടർച്ചയായ ചുമ തുടങ്ങി വിവിധ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ പലരുടെയും ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകിവരികയാണ്. വ്യവസായ ശാലകളിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഈ സംഭവം ഉയർത്തുന്നത്. ഫാക്ടറിയിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അധികൃതർ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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