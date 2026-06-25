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തിരുവള്ളൂർ വാതകച്ചോർച്ച: മരണം 11 ആയി; ഒഡിഷ സ്വദേശിനിയും മരിച്ചു

ജൂൺ 21 നാണ് തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിലെ പെരിയപാളയത്തിനടുത്തുള്ള കന്നിഗൈപെയർ ഗ്രാമത്തിൽ വൻ ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. 'പീറ്റർ ആൻഡ് പോൾ' സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി കമ്പനിയിലെ കൂളിങ്ങ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് അമോണിയ വാതക ചോർച്ചയുണ്ടാകുകയായിരുന്നു.

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Rajiv Gandhi Government General Hospital in Chennai (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 25, 2026 at 1:06 PM IST

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ചെന്നൈ: തിരുവള്ളൂരിൽ സീഫുഡ് കയറ്റുമതി കമ്പനിയിലുണ്ടായ അമോണിയ വാതകച്ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി കൂടി മരിച്ചു. ഒഡിഷയിലെ കെന്ദുജാർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള റീത്ത ജുവാംഗയാണ് ചെന്നൈ രാജീവ് ഗാന്ധി ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. ഇതോടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 11 ആയി.

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് (ജൂൺ 21) തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിലെ പെരിയപാളയത്തിനടുത്തുള്ള കന്നിഗൈപേർ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'പീറ്റർ ആൻഡ് പോൾ' സീഫുഡ് കയറ്റുമതി കമ്പനിയിൽ വാതകച്ചോർച്ചയുണ്ടായത്. കമ്പനിയിലെ കൂളിങ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് അമോണിയ വാതകം പെട്ടെന്ന് ചോരുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച അവധി ദിവസമായിരുന്നതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ കമ്പനി വളപ്പിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വാതകം ശ്വസിച്ച് ശ്വാസതടസവും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ട 77 പേരെ ഉടൻതന്നെ ചെന്നൈയിലെയും തിരുവള്ളൂരിലെയും വിവിധ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒഡിഷ, അസം, ജാർഖണ്ഡ്, പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ്.

ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചവരിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടത്. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പോഴും വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലുൾപ്പെടെ ചികിത്സയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ജൂൺ 23) തിരുവള്ളൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും ചെന്നൈ സ്റ്റാൻലി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും മരിച്ച ഒഡിഷ സ്വദേശികളായ അഞ്ച് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനുശേഷം ഭുവനേശ്വറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ഇന്നലെയും (ജൂൺ 24) ഇന്നുമായി ചെന്നൈ രാജീവ് ഗാന്ധി ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ട് ഒഡിഷ സ്വദേശിനികൾ കൂടി മരിച്ചത്.

വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ

രാജീവ് ഗാന്ധി ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ആകെ 13 പേരെയാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ട് പേർ നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി രണ്ട് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ഇവിടെ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി ചുരുങ്ങി. ഇവർ വെൻ്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ തുടരുകയാണ്. വെൽസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച 33 പേരിൽ രണ്ട് പേർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗമുക്തി നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. നിലവിൽ 28 പേരാണ് ഇവിടെ ചികിത്സയിലുള്ളത്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ഉന്നതതല സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, പൊതുജനാരോഗ്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് അപകടകാരണം അന്വേഷിക്കുന്നത്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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