തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രത്തേത് കോടതിയലക്ഷ്യമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി; ക്ഷേത്ര ബോർഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു, ദീപത്തൂണില് നാളെ ദീപം തെളിക്കാം, സുരക്ഷ സിആർപിഎഫിന്
നാളെ ഉച്ചിപ്പിള്ളയാർ മണ്ഡപത്തിൽ തെളിയിക്കുന്ന ദീപത്തിൽ നിന്ന് തീ പകർന്ന്, സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച റിസീവർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദീപത്തൂണിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു.
Published : November 27, 2026 at 3:46 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: മധുര തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം കുന്നിൻമുകളിലെ ദീപത്തൂണിൽ കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാത്തതിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെയും ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയെയും അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് മനഃപൂർവമായ കോടതിയലക്ഷ്യവും അനുസരണക്കേടുമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം അരുൾമിഗു സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡിനെ അടിയന്തരമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും കുന്നിന്റെയും സുരക്ഷാ ചുമതല തമിഴ്നാട് പൊലീസിൽ നിന്ന് മാറ്റി കേന്ദ്ര റിസർവ് പൊലീസ് സേനയ്ക്ക് (സിആര്പിഎഫ്) കൈമാറാനും ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ, ജസ്റ്റിസ് വിപുൽ എം. പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു.
നവംബർ 20-ലെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം, നവംബർ 24-ന് നടന്ന കാർത്തിക ദീപം ഉത്സവത്തിൽ ദീപത്തൂണിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ, കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയ്ക്കിടയിലും പരമ്പരാഗത സ്ഥലമായ ഉച്ചിപ്പിള്ളയാർ മണ്ഡപത്തിൽ മാത്രമാണ് ദീപം തെളിയിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ ഹർജിക്കാർ നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതി കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. കോടതി ഉത്തരവുകൾ ആരും ലംഘിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ ഉരുക്കുമുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് നേരിടേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് ഭരണഘടനാപരമായ അരാജകത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സമ്പൂർണ പരാജയമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസിനെ ഉടൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ക്ഷേത്ര ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനായി വിരമിച്ച ജഡ്ജിമാരായ ജസ്റ്റിസ് വൈദ്യനാഥൻ, ജസ്റ്റിസ് പാർത്ഥിപൻ എന്നിവരെ റിസീവർമാരായി കോടതി നിയമിച്ചു. നാളെ ഉച്ചിപ്പിള്ളയാർ മണ്ഡപത്തിൽ തെളിയിക്കുന്ന ദീപത്തിൽ നിന്ന് തീ പകർന്ന്, സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച റിസീവർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദീപത്തൂണിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. ദർഗയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 50 മീറ്റർ അകലെയായി ദീപത്തൂണിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ എല്ലാ ഭക്തർക്കും കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രാദേശിക പോലീസ് ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം കുന്നിന്റെയും സുരക്ഷ സി.ആർ.പി.എഫിനെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ക്ഷേത്രത്തിലെയും സമീപത്തുള്ള ദർഗയിലെയും ആചാരങ്ങൾ സമാധാനപരമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും ദർഗയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകാനും സി.ആർ.പി.എഫ് കമാൻഡന്റിന് കോടതി നിർദേശം നൽകി. സുരക്ഷാ ചുമതലകൾ സുഗമമായി കൈമാറുന്നതിന് തമിഴ്നാട് ഡി.ജി.പി, ഐ.ജി, മധുര എസ്.പി എന്നിവർ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. കൂടാതെ, വിഷയത്തിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച സ്റ്റേ ഉത്തരവും സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി.
മധുര ജില്ലാ കളക്ടർ, ഹിന്ദു മത-ധർമ്മസ്ഥാപന വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കോടതിയലക്ഷ്യം നിലനിൽക്കുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മധുര ജില്ലയിലെങ്കിലും ഭരണപരമായ അരാജകത്വമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് കോടതി വിമർശിച്ചു. കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നുവെന്നും, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാതിരുന്നതെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന യോഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, സന്ദേശങ്ങൾ, കോൾ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാനും നേരിട്ട് ഹാജരാകാനും തമിഴ്നാട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത സർക്കാരിനും ക്ഷേത്ര ബോർഡിനുമെതിരെ രൂക്ഷമായ വാദങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത്. സംഭവിച്ചത് കടുത്ത കോടതിയലക്ഷ്യവും ഭരണപരമായ അഹങ്കാരവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്ര ബോർഡിലുള്ളവർ വിശ്വാസികളല്ലെന്നും സർക്കാർ നിയമിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളാണെന്നും തുഷാർ മേത്തയും ഹർജിക്കാരും ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം, ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ബുധനാഴ്ച കോടതിയിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും, ക്ഷേത്ര അധികൃതരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികളെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ്ക്കോ മറ്റ് മന്ത്രിമാർക്കോ പങ്കുണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ചീഫ് സെക്രട്ടറി വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുഖ്യ ഹർജിക്കാരനായ രാമ രവികുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ഭൂമി തർക്കത്തിൽ ഇടപെട്ടു: സൈബരാബാദ് കമ്മിഷണർക്കും ഡിസിപിക്കും തടവും 2,000 രൂപ പിഴയും