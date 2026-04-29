മൂന്നാം പ്രസവാവധി നിഷേധിക്കാനാവില്ല; തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചരിത്രവിധി
ഒന്നും രണ്ടും പോലെ തന്നെ പ്രധാനം മൂന്നാമത്തെയും ഗർഭധാരണം. പ്രസവത്തിന് മുമ്പും പ്രസവശേഷവും സ്ത്രീകൾക്ക് പരിചരണം ആവശ്യമായതിനാൽ പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് അവധി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതി.
By PTI
Published : April 29, 2026 at 4:35 PM IST
ചെന്നൈ: ജീവനക്കാരുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസവാവധി അപേക്ഷ നിരസിക്കാൻ സര്ക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. ഗര്ഭധാരണം എത്രാമത്തേതായാലും ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമിട്ടുകള് സമാനമാണെന്നും അതില് വിവേചനം കാണിക്കാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഷായി നിഷ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച് ജസ്റ്റിസുമാരായ ആർ സുരേഷ് കുമാർ, എൻ സെന്തിൽ കുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഏപ്രിൽ 28-ന് ഈ സുപ്രധാന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗർഭധാരണങ്ങൾക്കും മൂന്നാമത്തേതിനും ഇടയിൽ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വിത്യാസം കാണിക്കുന്നത് യുക്തിസഹമല്ല എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഗർഭകാലത്തും പ്രസവശേഷവും സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പരിചരണവും വിശ്രമവും എല്ലാ തവണയും തുല്യമായിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ പ്രസവത്തിന് അവധി 12 ആഴ്ചയായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ സർക്കാർ നടപടി കോടതി റദ്ദാക്കി. മുൻപത്തെ രണ്ട് പ്രസവങ്ങൾക്കും നൽകിയ അതേ കാലയളവിലുള്ള അവധി മൂന്നാം തവണയും നൽകണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് വകുപ്പിൻ്റെ ജി ഒ (എംസ്) നമ്പർ 18 ഉദ്ധരിച്ച് വില്ലുപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി പാസാക്കിയ 2026 മാർച്ച് 27-ലെ ഉത്തരവ് വഴി മൂന്നാമത്തെ ഗർഭധാരണ പ്രസവാവധി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അത് നിരസിച്ചതായി ഹർജിക്കാരി പറയുന്നു. 2026 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്രസവാവധിക്കായാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ (G.O) ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ അപേക്ഷ അധികൃതർ നിരസിക്കുകയും ഏപ്രിൽ 27-ന് തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെയാണ് ഷായി നിഷ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
1961-ലെ മാതൃത്വ ആനുകൂല്യ നിയമത്തിലെ ചില വകുപ്പുകൾ മുൻനിർത്തി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാർ ഉത്തരവുകളേക്കാൾ ഉപരിയായി ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾക്കും സുപ്രീം കോടതി വിധികൾക്കുമാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് ബെഞ്ച് ഓർമിപ്പിച്ചു. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 162 പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഈ കോടതിയുടെയും വിധിന്യായത്തിന് വിരുദ്ധമായി സർക്കാർ തങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരപ്രകാരം ജി.ഒ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബെഞ്ച് വിശദീകരിച്ചു.
ഹർജിക്കാരിയുടെ അവധി അപേക്ഷ അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കാനും മറ്റു പ്രസവാവധികൾക്ക് തുല്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും കോടതി ജില്ലാ ജഡ്ജിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. മാതൃത്വ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിയമപോരാട്ടങ്ങളിൽ ഈ വിധി വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാകും.
Also Read: ഊട്ടിയിലേക്കിനി ഗൂഡല്ലൂർ വഴി മാത്രം; ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാർ ഷട്ടില് സർവീസ്, സീസണ് തിരക്കില് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം