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സിനിമയെ വെല്ലുന്ന രംഗങ്ങൾ; തടാകത്തിൽ ഒളിച്ച കള്ളനെ സാഹസികമായി പിടികൂടി പൊലീസ്

മഹാഭാരതത്തിൽ വൈശമ്പായന സരോവരത്തിൽ ദുര്യോധനൻ ഒളിച്ചിരുന്നതിന് സമാനമായാണ് പ്രതി വെള്ളത്തിനടിയിൽ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറയുന്നു

Karnataka Karnataka police theif arrested വെള്ളത്തിൽ ചാടിയ കള്ളനെ പിടികൂടി
Police arrest theif from river (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2026 at 10:19 AM IST

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ബെംഗളൂരു: സിനിമകളെ വെല്ലുന്ന രംഗങ്ങൾക്കാണ് കർണാടകയിലെ ശിവമൊഗ്ഗ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി ഒടുവിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചത് തടാകത്തിനടിയിലാണ്. എന്നാൽ, പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പൊലീസുകാരും വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തുചാടിയതോടെ സംഭവം കൂടുതൽ നാടകീയമായി. ബുധനാഴ്ച ശിവമൊഗ്ഗയിലെ ഭദ്രാവതിയിലാണ് ഈ കൗതുകകരമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് നടത്തുന്ന സാഹസികമായ നീക്കങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമായി ഈ സംഭവം മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

തുടർച്ചയായ കേസുകൾ, ഒടുവിൽ ഒളിവ്
ഭദ്രാവതി ടൗൺ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി പതിനാറോളം കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ദിലീപ് എന്ന കരിയ ആണ് പൊലീസിനെ വട്ടംകറക്കിയത്. മോഷണം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിരുന്ന ഇയാൾ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതെ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പ്രതിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭദ്രാവതി ന്യൂ ടൗൺ പൊലീസ് പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചു. പ്രതിയെ പിടികൂടാനായി പൊലീസ് സംഘം എത്തിയതോടെ കരിയ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് അടുത്തുള്ള തടാകത്തിലേക്ക് എടുത്തുചാടിയ ഇയാൾ അര മണിക്കൂറിലധികം വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു.

മഹാഭാരതത്തിൽ വൈശമ്പായന സരോവരത്തിൽ ദുര്യോധനൻ ഒളിച്ചിരുന്നതിന് സമാനമായാണ് പ്രതി വെള്ളത്തിനടിയിൽ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ച് ഏറെ നേരം വെള്ളത്തിനടിയിൽ കഴിയാൻ പ്രതിക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് പൊലീസിനെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി.

കാത്തിരുന്ന് പൊലീസ്
തടാകത്തിൽ വളർന്നുനിൽക്കുന്ന പച്ചപ്പുല്ലുകൾക്കിടയിലാണ് പ്രതി ഒളിച്ചിരുന്നത്. ഇയാൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പൊലീസ് സംഘം കരയിൽ കാത്തുനിന്നു. എന്നാൽ അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രതി പുറത്തുവരാൻ തയ്യാറായില്ല. ഇതോടെ ന്യൂ ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഗംഗാധർ, ഹാലപ്പ എന്നിവർ സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വച്ച് തടാകത്തിലേക്ക് എടുത്തുചാടി.

ചെളിയും പുല്ലും നിറഞ്ഞ തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങുക എന്നത് ഏറെ ശ്രമകരമായിരുന്നു. തുടർന്ന് വെള്ളത്തിനടിയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയ ഇവർ കരിയയെ സാഹസികമായി പിടികൂടി കരയ്ക്കെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ പിന്നീട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഇയാളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഭദ്രാവതി സബ് ഡിവിഷൻ ഡിവൈഎസ്പി പ്രകാശ് റാത്തോഡ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഭദ്രാവതിയിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലായി പതിനാറോളം കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ദിലീപ് എന്ന കരിയ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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ഇയാൾ പ്രദേശത്തുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെയെത്തിയപ്പോൾ, കരിയ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒളിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കരിയയെ പിടികൂടിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ധീരമായ പ്രവൃത്തിയെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ഇത്തരം കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് എപ്പോഴും സജ്ജമാണെന്നും, നിയമത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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