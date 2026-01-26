ETV Bharat / bharat

അവര്‍ ഇരുന്നിടത്ത് തന്നെയിരുന്ന് ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടഞ്ഞ് തീര്‍ന്നു, നമ്പള്ളി തീപിടിത്തത്തില്‍ വേദനയായി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങള്‍

ഇരുന്നിടത്ത് തന്നെ അവര്‍ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു. പരസ്‌പരം കെട്ടിപ്പിടച്ച് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍, അവരെ രക്ഷിക്കാന്‍ പോയ മറ്റ് രണ്ട് പേരും ഒരു സ്‌ത്രീയും പുകയില്‍ കുടുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു. കടയുടമ അറസ്റ്റില്‍.

Nampally fire accident (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 26, 2026 at 9:32 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ വീട്ടിനുള്ളില്‍ കളിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കെട്ടിടത്തെ തീവീഴുങ്ങിയത്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഭയന്ന് പോയ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ പരസ്‌പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരുമൂലയില്‍ ഇരുന്നു. എമ്പാടും പടര്‍ന്ന കടുത്ത പുക ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്വസം മുട്ടിച്ച്, അതേ ഇരുപ്പില്‍ അവരുടെ ജീവനെടുത്തു.

കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ കടയിലെ രണ്ട് ജീവനക്കാര്‍ അവരെ രക്ഷിക്കാായി ഉള്ളില്‍ കടന്നെങ്കിലും അവരെയും പിന്നീട് ശ്വാസം മട്ടി മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്താനായത്. ഒരു വനിത ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. നമ്പള്ളിയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീപിടിത്തമുണ്ടായ കെട്ടിടത്തിലെ ഭൂഗര്‍ഭ നിലയില്‍ കണ്ടത് ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്‌ച.

മരിച്ച കുട്ടികള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം ഫയല്‍ ചിത്രം (ETV Bharat)

ഹൈദരാബാദിലെ നമ്പള്ളി സ്റ്റേഷന്‍ റോഡിലെ ബച്ചാസ് കടയിലുണ്ടായ ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടില്‍ അഞ്ച് ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞത്. 22 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട ദൗത്യത്തിനൊടുവില്‍ ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനയും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും അടങ്ങുന്ന സംഘം അഞ്ച് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തത്. പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹങ്ങള്‍ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തു. ഫര്‍ണിച്ചര്‍ കടയുടമ സതീഷ് ബച്ച(54)നെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

മരിച്ച കുട്ടികളുടെ അമ്മ (ETV Bharat)

ഫര്‍ണിച്ചര്‍ കടയുടെ ഭൂര്‍ഭനിലയിലായിരുന്നു ദമ്പതികളായ യാദയ്യയും ഭാര്യ ലക്ഷ്‌മിയും അവരുടെ മക്കളായ പ്രണീത്(11) അഖില്‍(7) എന്നിവരും താമസിച്ചിരുന്നത്. യാദയ്യ വാച്ച്‌മാനായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ലക്ഷ്‌മി വീടുകളില്‍ ജോലിക്കും പോകുമായിരുന്നു. ഈ കുട്ടികളും സുഭാഷ് നഗര്‍ സ്വദേശിയായ കടയിലെ ജീവനക്കാരന്‍ മുഹമ്മദ് ഇത്യാസ്(26)ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ സയീദ് ഹബീബ്(30) കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നള്ള ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയായ ബീനാബി(50)എന്നിവരാണ് ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാദയ്യയുടെ കുടുംബം ഒരു ബന്ധുവീട്ടില്‍ പോയിരുന്നു. ശനിയാഴ്‌ച കുട്ടികളെ വീട്ടിലിരുത്തിയ ശേഷം ഇവര്‍ ജോലിക്ക് പോയി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. മൂന്ന് കണ്ടെയ്‌നര്‍ ഫര്‍ണിച്ചറുകളും രണ്ട് സെല്ലാറുകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രാസവസ്‌തുക്കളും തീപിടിത്തത്തിന്‍റെ തീവ്രത കൂട്ടി.

മരിച്ച കുട്ടികളുടെ പിതാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു (ETV Bharat)

നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം തീപടര്‍ന്നതോടെ അകത്ത് കുടുങ്ങിയ മൂന്ന് പേര്‍ക്കും പുറത്ത് കടക്കാനായില്ല. കടയ്ക്ക് പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇമിത്യാസും ഹബീബും കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാനായി അകത്തേക്ക് പോയി. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ തിരികെ എത്തിയില്ല. മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടികളുടെ കുടുംബം മൃതദേഹവുമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. എംഎല്‍സി രഹ്‌മത് ബെഗ് ഇടപെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് മൃതദേഹം നാല്‍ഗോണ്ടജില്ലയിലെ യെരഗണ്ട്‌ലപള്ളിഗ്രാമത്തില്‍ എത്തിച്ചു. നാഗപുരില്‍ നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സംഘം സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി.

Nampally fire accident (ETV Bharat)

കടയുടെ ഭൂഗര്‍ഭ നിലയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഫര്‍ണിച്ചറുകളും രാസവസ്‌തുക്കളുമാണ് തീപിടിത്തത്തിന്‍റെ തീവ്രത വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതെന്ന് അഗ്നിശമന സേന മേധാവി വിക്രം സിങ് പറഞ്ഞു. അടിയില്‍ രണ്ട് മുറികളുണ്ട്. പടിക്കെട്ടിലെ ഇരുമ്പ് ഷട്ടര്‍ അടച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ഇതാണ് കുടുങ്ങിയവര്‍ക്ക് പുറത്ത് കടക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയത്. ഇവര്‍ക്ക് ഈ നിര്‍മ്മിതിക്ക് അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റ് അനുമതികളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഭൂഗര്‍ഭ നില അനധികൃതമായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു.

മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം

മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷ രൂപ വീതം സഹായധനം നല്‍കുമെന്ന് മന്ത്രി പൊങ്കുലേതി ശ്രീനിവാസ് റെഡ്ഡി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനുള്ള നടപടി കൈക്കൊള്ളാന്‍ കളക്‌ടര്‍ ഹരിചന്ദനയ്ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

TAGGED:

FIRE BREAKS OUT IN NAMPALLY
NAMPALLY FIRE
FURNITURE SHOP FIRE
CHILDREN DEATH
5DIED IN THE NAMPALLY FIRE

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

