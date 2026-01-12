ETV Bharat / bharat

അവ തനിയേ വരുന്നു, കുടുംബമായി മടങ്ങുന്നു, ഈ ദേശാടനപ്പക്ഷികളുടെ ഹൃദയഹാരിയായ ജീവിതം ഇങ്ങനെ

വരുന്നു, ഇണചേരുന്നു , മുട്ടിയിടുന്നു, വിരിയിക്കുന്നു, പോറ്റി സ്വന്തം ചിറകില്‍ പറക്കാന്‍ പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നു, പിന്നെ മടങ്ങുന്നു.

Flamingo Festival Grey Pelicans Pulicat Lake Nelapattu bird sanctuary
migratory birds (ETV Bharat)
Published : January 12, 2026 at 4:45 PM IST

തിരുപ്പതി: കടലേഴും കടന്ന് എത്തുന്ന വിരുന്നുകാരാണിവര്‍.---വിവിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തി നമ്മുടെ മണ്ണ് അവരുടെ ജന്മഭൂമിയാക്കുന്നവര്‍. പ്രജനനം നടത്താനായി അവര്‍ പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റര്‍ അപ്പുറം നിന്ന് ഇവിടേക്ക് പറന്നിറങ്ങുന്നു.

ഇവിടെ വന്ന് അവര്‍ അവര്‍ക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ കണ്ടെത്തുന്നു. കൂട് കൂട്ടുന്നു. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി തിരികെ പറന്ന് പോകുന്നു. സുള്ളൂര്‍പേട്ടയിലും നെലപട്ടുവിലുമുള്ള പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന ഫ്ലെമിങ്ഗോ ഫെസറ്റിവല്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് ഒരു കാഴ്‌ച വിരുന്ന് തന്നെയാണ്.

അപൂര്‍വമായ ചാരക്കൊക്കുകളുടെ കേന്ദ്രം

നെലപ്പാട്ടുവിലെ പുലിക്കാട്ട് തടാകത്തില്‍ കൊക്കുകളുടെ നിരകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാം. ഇതില്‍ ചാരനിറത്തിലുള്ള കൊക്കുകളാണ് ഏറെയും. ഐയുസിഎന്നിന്‍റെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പക്ഷികളുടെ പട്ടികയിലുള്ളവയാണിവ. ഇവയാണ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ ആകര്‍ഷണം.

അമ്മ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അച്‌ഛന്‍ ഇര തേടുന്നു

എല്ലാക്കൊല്ലവും ഒക്‌ടോബറില്‍ ഇവ ഇവിടെയെത്തുന്നു. ഇവിടെയെത്തിയ ശേഷം ഇവ ഇണയെ തേടുന്നു. ഇണ ചേര്‍ന്ന ശേഷം ഇവിടെയുള്ള മരങ്ങളില്‍ കൂടുകൂട്ടുന്നു. മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നതിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി പങ്കിടുന്നു.

പറക്കാനും ഇരതേടാനും പരിശീലനം

നെലാപ്പാട്ടുവില്‍ പിറന്ന് വീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങള്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ നല്‍കുന്നു. അവര്‍ എല്ലാ നൈപുണ്യങ്ങളും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. നീന്തല്‍, മീന്‍പിടിത്തം,പറക്കല്‍ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ശീലിപ്പിക്കുന്നു. ഏപ്രിലോടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ സ്വയം പറക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളവരായി മാറുന്നു. ഇതിന് ശേഷം അമ്മ പക്ഷിയും അച്‌ഛന്‍ പക്ഷിയും പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമെല്ലാവരും കൂടി സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് പറന്ന് പറന്ന് പോകും.

എന്ത് കൊണ്ടിവിടെ?

വെള്ളത്തില്‍ വളരുന്ന മരങ്ങള്‍ ഈ പക്ഷികള്‍ക്ക് ഒരു സുരക്ഷിത ആവരണം തീര്‍ക്കുന്നു. ഇടതൂര്‍ന്ന ഇലകള്‍ കൂടുണ്ടാക്കാന്‍ യോജിച്ച പരിസ്ഥിതി ഒരുക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള വനമേഖലകള്‍ ഇവര്‍ക്ക് ഹരിതാഭ ഒരുക്കുന്നു. കൂട് കൂട്ടാനുള്ള ചുള്ളികള്‍ ഇവിടെ ധാരാളമായി കിട്ടുന്നു.

തൊട്ടടുത്തുള്ള പുലിക്കാട്ട് തടാകവും കടലോരവും കൃഷിഭൂമിയുമെല്ലാം മീനും തവളയും പാമ്പും പ്രാണികളുമൊക്കെയായി ധാരാളം ഭക്ഷണവും ഇവര്‍ക്കായി കരുതി വയ്ക്കുന്നു.

സംരക്ഷണമാണ് ലക്ഷ്യം

മനുഷ്യ ഇടപെടല്‍ പ്രതിരോധിക്കാനും ശബ്‌ദ മലിനീകരണം ചെറുക്കാനും നെലാപ്പാട്ടു വനം വകുപ്പ് ജീവനക്കാര്‍ ശക്തമാമയ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വെള്ളക്കൊക്കും നീര്‍പക്ഷിയും ഇതിനകം തന്നെ രണ്ട് തവണ മുട്ടകള്‍ ഇട്ടുകഴിഞ്ഞു. സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പക്ഷികളെ കാണാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണിതെന്നും നെലാപ്പാട്ടു വനം റേഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സൗജന്യ പറയുന്നു.

നിലവില്‍ ഇവിടെയുള്ള പക്ഷികള്‍

പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവ-20,000

കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ 10,000

