കൊഞ്ച് കര്ഷകര്ക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി യുവശാസ്ത്രജ്ഞര്, കുളങ്ങളിലെ ഓക്സിജന് നിയന്ത്രണത്തിന് പുതുസങ്കേതങ്ങള് വികസിപ്പിച്ചു
Published : November 13, 2025 at 3:02 PM IST
ഭീമാവാരം: കൊഞ്ച് കര്ഷകര്ക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി ഒരു പറ്റം യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞര്. കുളങ്ങളിലെ ഓക്സിജന് നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള മാര്ഗങ്ങാണ് ഇവര് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൊഞ്ച് കെട്ടുകളില് ഓക്സിജന് കുറഞ്ഞാല് ഇത് കര്ഷകര്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കും. കൊഞ്ചുകള് ചത്ത് പോകാന് ഇത് കാരണമാകും. ഇതിന് ഒരു പ്രതിവിധിയുമായാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഭീമാവാരം വിഷ്ണു ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ രണ്ടും മൂന്നും വര്ഷ എന്ജിനീയറിങ് വിദ്യാര്ത്ഥികള് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ കണ്ടുപിടിത്തം ഇതിനകം തന്നെ ദേശീയതലത്തില് പുരസ്കാരവും നേടിക്കഴിഞ്ഞു.
പശ്ചിമഗോദാവരി ജില്ലയില് കൊഞ്ച് വളര്ത്തല് കുളങ്ങളില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുത പങ്കായങ്ങളാണ് ഇതിലെ ഓക്സിജന് നില നിലനിര്ത്തുന്നത്. എന്നാല് വൈദ്യുത ബന്ധം നിലയ്ക്കുകയോ യന്ത്രത്തകരാര് ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താല് ഇവയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിലയ്ക്കും.ഇത് കുളത്തിലെ ഓക്സിജന് നിലയില് കുറവുണ്ടാക്കും. ഇത് കര്ഷകര്ക്ക് വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങള് കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിന് ഒരു പരിഹാരവുമായാണ് ഈ കുട്ടിശാസ്ത്രജ്ഞര് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കുളം നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇവര് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്മാര്ട്ട് സാങ്കേതികതയിലൂടെ കര്ഷകര്ക്ക് അകലെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ കുളം നിയന്ത്രിക്കാനാകുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത. സ്മാര്ട്ട് സിനര്ജി ഐടി സൊല്യുഷന് എന്നാണ് ഇവര് അതിന് പേര് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. എസ്ടിഎം 22 ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജിപിഎംഎസ് വണ്ണും ഒരു കംപ്രസര് സാങ്കേതികതയുമാണ് ഇതില് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനം ഇങ്ങനെ
കര്ഷകര്ക്ക് കുളം നിയന്ത്രണ സംവിധാനം തങ്ങളുടെ മൊബൈല് ഫോണില് ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്യാനാകും. കര്ഷകന്റെ ഫോണ് നമ്പര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യണം. പങ്കകള് നിലയ്ക്കുമ്പോള് കര്ഷകന്റെ ഫോണിലേക്ക് അറിയിപ്പെത്തുന്നു. ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ പങ്കകള് റീസ്റ്റാര്ട്ട് ചെയ്യാനുമാകും.
ഈ സാങ്കേതികത വികസിപ്പിച്ചത് ആറ് മാസത്തെ കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിലൂടെ
ഇത്തരമൊരു ആശയം മനസില് ഉദിച്ചത് കൊഞ്ച് വളര്ത്തല് കേന്ദ്രങ്ങള് സന്ദര്ശിച്ചതോടെയാണെന്നാണ് ഈ കുട്ടികള് പറയുന്നു. അവിടെ കര്ഷകര് നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള് മനസിലാക്കിയതോടെ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തങ്ങള് തീരുമാനിച്ചു. ഇത് യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കാന് ആറ്മാസത്തോളം സമയം വേണ്ടി വന്നു. ഇരുപതോളം കര്ഷകര് ഈ ആപ്പ് വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ച സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായ ജി മണിദീപ്, കെ ധനജ്ജയ്, ഭരത് സായ്, പി.സത്യ അനന്തരാജു, കെ ജോര്ജ്, വംശി കൃഷ്ണ, എം സായ് കൗശിക്, വി ഹേമശ്രീ എന്നിവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ടിഐഇയു-2025ല് ഇവര് തങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടിത്തം പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു. ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി നടന്ന ഗ്രാന്ഡ് ഫിനാലെയിലെത്തി. 300 പ്രോജക്ടുകളില് നിന്ന് ഇവര് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുകയും ഒരു ലക്ഷ രൂപ പുരസ്ക്കാരത്തുക നേടുകയും ചെയ്തു.