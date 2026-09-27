രാജ്യത്ത് ജനവാസമില്ലാത്ത 28000 ഗ്രാമങ്ങള്, 4526 ഗ്രാമങ്ങള് സര്ക്കാര് രേഖകളില് പോലുമില്ല
രാജ്യത്തെ സ്വത്വമില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങള്, ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന് പോലുമില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങള് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഉത്തര്പ്രദേശില്, ജനവാസമില്ലാത്ത 5506 ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. തൊട്ടുപിന്നില് ബിഹാര്
Published : September 27, 2026 at 1:42 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2015ല് പുറത്ത് വന്ന മാഞ്ചി- ദ മൗണ്ടൈന് മാന്, 2026ല് പുറത്തിറങ്ങിയ പെദ്ദി എന്നിവ രണ്ട് പിന്നാക്ക ഗ്രാമങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. രാജ്യത്തെ സര്ക്കാര് സംവിധാനത്തിന്റെ കടുത്ത യഥാര്ത്ഥങ്ങളിലേക്ക് വിരല് ചൂണ്ടുന്ന ചിത്രങ്ങളാണിവ. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് രാജ്യത്ത് കേവലം രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളില് മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നില്ല. അവ 32,526ഗ്രാമങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു.
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കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ 4526 ഗ്രാമങ്ങള് ഇപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരത്തിനായി പോരാടുകയാണ്. അഥവാ ഇത്രയും ഗ്രാമങ്ങള് ഒരു സ്വത്വമില്ല. മാത്രമല്ല 28000 ഗ്രാമങ്ങളില് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യര് പോലുമില്ല. ഔദ്യോഗിക രേഖകളില് ഈ ഗ്രാമങ്ങളെ മനുഷ്യരഹിതം എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ സാമൂഹ്യ സ്വത്വവും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഈ ദയനീയ പതനത്തിന് കാരണമെന്തെന്നറിയാം.
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2017ല് രാജ്യസഭയില് വച്ച വിവരങ്ങള് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 4526 വനമേഖലകളും സര്വേ നടത്താത്ത ഗ്രാമങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഭരണകൂടങ്ങളുമില്ല. 22 ലക്ഷത്തിലേറെ ജനങ്ങള് ഈ മേഖലയില് വസിക്കുന്നു. ഭരണപരമായ അംഗീകാരമില്ലാത്തതിനാല് ഇവ ഔദ്യോഗിക ഭൂപടത്തിലോ രാജ്യത്തെ റവന്യൂ രേഖകളിലോ ഇല്ല.
ഒഡിഷയില് ഇത്തരത്തില് 375 വന ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് 2011ലെ കാനേഷുമാര പറയുന്നത്. എന്നാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ചെറു ഗ്രാമങ്ങള് ഔദ്യോഗിക രേഖകളില് ഇല്ല. ബോലന്ഗിരിയിലെ ടിഖാരി സംരക്ഷിത വനത്തില് അന്പത് ചെറു ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്. ഇവയും പക്ഷേ സര്വേ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇതില് ഒരു ഗ്രാമം മാത്രമാണ് സെന്സസില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
രേഖയില് ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങള്
ഒഡിഷയിലെ മാലന്ക്കന്ഗുരി ജില്ലയില്വനത്തിനുള്ളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമമാണ് ദത്തെല്ഗുഡ. തെലങ്കാനയിലെ കാവല് കടുവാ സംരക്ഷ കേന്ദ്രത്തിലെ കുമാരി കുന്ത, സോനാപൂര് ഗ്രാമങ്ങള് ഔദ്യോഗിക രേഖകളില് ഇല്ല. 2011ലെയോ 2011ലെയോ കാനേഷുമാരിയില് ഈ മേഖല ഉള്പ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇവയെ സാധാരണ ഗ്രാമങ്ങളായ വനഗ്രാമങ്ങളായോ അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. രേഖകളില് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലവുമില്ല. ഇവിടെ കഴിയുന്നവര്ക്ക് ആകട്ടെ പാതകളോ വിദ്യാലയങ്ങളോ ആരോഗ്യപരിരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളോ വൈദ്യുതിയോ യാതൊന്നുമില്ല. ഇവരെ വനംവകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥരും തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആളുകളും അപമാനിക്കാറുമുണ്ട്.
തെലങ്കാനയിലെ അദിലാബാദ് ജില്ലയില് ഇന്ദ്രവല്ലി മണ്ഡലത്തില് സുന്ദര്നഗര് എന്നൊരു സുന്ദര ഗ്രാമമുണ്ട്. അഞ്ഞൂറോളം ആളുകളാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഇവരുടെ പേര് വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭരണരേഖകളില് ഇല്ല. ഇവര്ക്ക് തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോലും എത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവര്ക്ക് സര്ക്കാര് പദ്ധതികളുടെ യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുമില്ല. ഒപ്പം യാതൊരു വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളും വര്ഷങ്ങളായി ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുമില്ല.
രാജ്യസഭയില് അവതരിപ്പിച്ച ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും പട്ടിക വര്ഗ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും രേഖകള് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് തിരിച്ചറിയാത്ത ഗ്രാമങ്ങളുള്ളത് മധ്യപ്രദേശിലാണ്. 4526 കാനനഗ്രാമങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് ആകെയുള്ളത്. ഇതില് 1165 എണ്ണം മധ്യപ്രദേശിലാണ്. ഇതില് 925 എണ്ണത്തിനെ ഇപ്പോള് റവന്യൂ ഗ്രാമ പദവി നല്കി മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കാന് ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
അസം ആണ് ഇക്കാര്യത്തില് രണ്ടാമത്. 897 ഇത്തരം ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഉത്തര്പ്രദേശില് ഇത്തരം 89 ഗ്രാമങ്ങള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഔദ്യോഗികമായി 15 പ്രധാന ആദിവാസി ഊരുകള് രേഖകളിലുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ജനതയില് ഭൂരിഭാഗവും വന്താഗ്യ സമൂഹത്തില് പെട്ടവരാണ്. ഇവരെ വനാവകാശ നിയമപ്രകാരം റവന്യൂ ഗ്രാമങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്വത്വമില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങള് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി
ഈ ജനത ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് അവര് സര്ക്കാര് രേഖകളിലൊന്നുമില്ല. ഭരണകൂടത്തിന്റെ കണ്ണില് യാതൊരു സുതാര്യതയുമില്ലാത്തതിനാല് ഇവര്ക്ക് ഭൂമിക്ക് മേല് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. തിരിച്ചറിയല് രേഖകളില്ല. പൊതുസേവനങ്ങളില്ല. ക്ഷേമപദ്ധതികളുട ആനൂകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ല. വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവുമില്ല.
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളില് നിന്നും അകലെ
പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ ഗവേഷണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു പഠനത്തില് വനത്തെയും പഴയ ആദിവാസി കുടികളെയും കണക്കെടുക്കാത്ത ഗ്രാമങ്ങളെയും ഇവരുടെ രേഖപ്പെടുത്താത്ത അവകാശങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് സാധാരണ വില്ലേജ് പദവിയില്ലാത്തതിനാല് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമില്ല. പശ്ചിമബംഗാളില് നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണത്തില് ഇത്തരം ഗ്രാമങ്ങള്ക്ക് റവന്യൂ പദവി ഇല്ലാത്തതിനാല് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു.
താമസ രേഖകള് കിട്ടുന്നില്ല
ചില വനഗ്രാമങ്ങളിലെ താമസക്കാര്ക്ക് താമസ രേഖകള് കിട്ടുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് വനാവകാശ നിയമത്തിന്റെ ഗവേഷണത്തില് കണ്ടെത്തി. അത്തരമൊരു ജനവാസ കേന്ദ്രത്തെ കുറിച്ച് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കേണ്ട റവന്യൂ വകുപ്പിന് അറിയില്ലെന്നതാണ് ഇത്തരത്തില് രേഖകള് നിഷേധിക്കാന് കാരണം.
സര്വ നേടത്താത്ത ഗ്രാമങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഭൂപടവും ലഭ്യമല്ലെന്ന് ലോകബാങ്കിന്റെ ഇന്ത്യ ഭൂമി ഗവേണന്സ് അസെസ്മെന്റില് കണ്ടെത്തി. മാത്രമല്ല ഭൂ ഉടമസ്ഥ രേഖകളോ ഇവര്ക്ക് അവകാശങ്ങള് നല്കാന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോ പോലുമില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. ഇത് സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയ്ക്കും തര്ക്കങ്ങള്ക്കുമുള്ള സാധ്യതയും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ഗ്രാമങ്ങളില് ജീവിക്കുന്ന ജനതയ്ക്ക് അവര് ഇവിടെ നിയമപരമായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല. ഇവര് താമസിക്കുന്ന ഭൂമി വനം വകുപ്പിന്റേതാണെന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്തുകളുടെയോ തദ്ദേശ സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ പരിധിയില് ഇത് വരുന്നതുമില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് പദ്ധതികളേതും ലഭിക്കുന്നുമില്ല.
രാജ്യത്ത് ആകെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങള് 27,952
കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ അന്ത്യോദയ പദ്ധതിയിലെ 2022-23ലെ കണക്കുകള് പ്രകാരം ഇന്ത്യയില് ജനവാസമില്ലാത്ത 27952 ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്. ഇത് രാജ്യത്തെ ആകെ കണക്കില് പെടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളില് 4.4 ശതമാനം വരും. 2011ലെ കാനേഷുമാരി പ്രകാരം 43,324 ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ജനവാസമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഭരണപരമായ രേഖകളില് ഈ ഗ്രാമങ്ങള് മനുഷ്യരഹിത ഗ്രാമങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂട്ടകുടിയേറ്റത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതിനാലും പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധികള് കൊണ്ടും വികസനമില്ലായ്മ കൊണ്ടും ഭരണപരമായ വേര്തിരിവുകള് കൊണ്ടും മറ്റുമാണ് ഇത്തരത്തില് സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങള് ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറാന് ഇവിടുത്തെ ജനത നിര്ബന്ധിതരായത്.
ഒരൊറ്റയാള് പോലുമില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങള് ഏറെയും ഉള്ളത് ഉത്തര്പ്രദേശിലാണ്. ഇത്തരത്തില് 5506 ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അത് കൊണ്ട് ഇവയെ ജനവാസമില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളായി അധികൃതര് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ത്രിപുരയിയാണ് ശതമാനക്കണക്കില് ഇത്തരത്തില് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതല് ഗ്രാമങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം. ഇവിടുത്തെ 10.9ശതമാനം ഗ്രാമങ്ങളും ഒറ്റയാള് പോലും ഇല്ലാത്തതാണ്. ശരിക്കും ജനവാസമില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളെന്നാല് രാത്രിയില് ആരും ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്നില്ലെന്നേ അര്ത്ഥണുള്ളൂ. ആളുകള് കൃഷി ചെയ്യാന് ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കൃഷിപ്പണികള്ക്ക് ശേഷം അവര് മടങ്ങിപ്പോകും. രാത്രിയില് ഇവിടെ ആരും തങ്ങാറില്ല. അത് കൊണ്ടാണ് ഭരണരേഖകളില് ജനവാസമില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ആളുകള് എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ താമസിക്കാത്തത്?
ഗ്രാമങ്ങള് ഇത്തരത്തില് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാന് നിരവധി സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക, ഭരണകൂട കാരണങ്ങളുണ്ട്. പ്രാഥമിക-സെക്കന്ഡറി വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത പലപ്പോഴും ആളുകളെ മാറിത്താമസിക്കാന് നിര്ബന്ധിതരാക്കുന്നു. വിദ്യാലയങ്ങളില്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കില് പത്ത് കിലോമീറ്റര് അകലെ മാത്രം വിദ്യാലയങ്ങള് ഉള്ളതോ ആയ ഗ്രാമങ്ങള് ഏതാണ്ട് പൂര്ണമായും ശൂന്യമാണ്.
ആശുപത്രി -ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങള്
പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള് പോലെ അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളോ അങ്കണവാടികളോ ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങള് ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് സ്ഥിരം താമസത്തിന് തെല്ലും യോഗ്യമല്ല. അങ്കണവാടികള് ഏറെ അകലത്തായതും ഇത്തരത്തില് ആളുകള് ഗ്രാമങ്ങള് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ നല്ല പാതകളോ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതിനാല് ചന്തയില് പോകാനോ ജോലിക്ക് പോകാനോ ആശുപത്രി -വിദ്യാലയങ്ങള് തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് എത്തിച്ചേരാനോ കഴിയുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒറ്റപ്പെടലും ആളുകളെ കൂടുതല് സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറിത്താമസിക്കാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
പര്വതനിരകളിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങള് ദുരന്തകാലങ്ങളില് ഒഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു
ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉയര്ന്ന ഭൂവിഭാഗവും കൊടുംതണുപ്പും പരിമിതമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങള്ക്കുള്ള പരിമിതിയും കൂട്ടകുടിയേറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഒഡിഷ, ബിഹാര്, അസം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പരിസ്ഥിതി ദുര്ബല മേഖലകളിലെ ജനതയും നിരന്തരം ദുരന്തങ്ങള്ക്ക് ഇരകളാകുന്നു. വീടുകള് തകര്ന്നതും കൃഷി ഭൂമി ഇല്ലാതായതും മൂലം പലരും സ്ഥിരമായി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കുടിയേറാന് നിര്ബന്ധിതരായി.
തൊഴിലിനായുള്ള കുടിയേറ്റം
കൃഷിയില് നിന്ന് വരുമാനം കുറഞ്ഞതും ചെറു കൃഷിയിടങ്ങളും ഭൂമികള് ചിതറിപ്പോകലും മൂലം കൃഷിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുള്ള ജീവിതം ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടായി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ യുവാക്കള് ഗ്രാമങ്ങള് വിട്ട് നഗരങ്ങളിലേക്കും പട്ടണങ്ങളിലേക്കും ചേക്കേറി. കൃഷിയല്ലാതെ മറ്റൊരു തൊഴിലവസരങ്ങളും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും പലരും മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോയി. യുവാക്കള് ഗ്രാമങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കാന് തുടങ്ങിയതോടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തില് കുറവുണ്ടായി.ഇതോടെ ക്രമേണ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഒടുവില് പൂര്ണമായും ശൂന്യമായി.
പെദ്ദി എന്ന ചലച്ചിത്രം 80കളിലെയും 90കളിലെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിസിനഗരത്തിന്റെ കഥയാണ്. സര്ക്കാര് രേഖകളില് ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമത്തിന്റെ കഥ. നിലവാരമുള്ള പാതകളോ വോട്ടവകാശമോ പോലുമില്ലാത്ത ഗ്രാമത്തിന്റെ ചിത്രം.ഈ ചലച്ചിത്രം ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു വലിയ സത്യവും നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട്.ആ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥ. വികസനമെന്നത് രാജ്യത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിനും ഇന്നും അപ്രാപ്യമാണെന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം നല്കുന്നത്.