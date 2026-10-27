തേനിയിൽ പൊലീസുകാരെ ആക്രമിച്ച് 17 തടവുകാർ ജയിൽ ചാടി; അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ
സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ജയിൽ ഡിജിപി സന്ദീപ് റായ് റാത്തോഡ് സുരക്ഷാ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ഉത്തരവിട്ടു. വാർഡൻ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 10 പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ ലഭിച്ചു
Published : October 27, 2026 at 6:10 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 2:05 PM IST
തേനി: തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിലുള്ള തെക്കമ്പട്ടി സബ് ജയിലിൽനിന്ന് പൊലീസുകാരെ ആക്രമിച്ച് 17 വിചാരണത്തടവുകാർ രക്ഷപ്പെട്ടു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് നാടകീയമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ അഞ്ചുപേരെ പൊലീസ് ഇതിനോടകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ആണ്ടിപ്പെട്ടിക്ക് സമീപമുള്ള തെക്കമ്പട്ടി സബ് ജയിലിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. തേനി, മധുര, ദിണ്ടിഗൽ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിചാരണത്തടവുകാരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. വിവിധ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട 17 പേരും ഒരേ സെല്ലിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അപസ്മാരം വന്നതായി തടവുകാർ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിവരമറിഞ്ഞ് പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകാനായി സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇവർ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിച്ചു.
യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇതിനുശേഷമാണ് പ്രതികൾ ജയിലിൽനിന്ന് അതിവിദഗ്ധമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ തേനി ജില്ല ജയിലിലെ ഗ്രേഡ് രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തങ്കപ്പാണ്ടിക്ക് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇദ്ദേഹത്തെ ജി വിളക്കുവിലുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് രണ്ട് ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ചെറിയ തോതിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരും ചികിത്സയിലാണ്.
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ
ജയിൽ സുരക്ഷയിലെ വൻ വീഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ജയിൽ ഡിജിപി സന്ദീപ് റായ് റാത്തോഡ് സുരക്ഷാ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ഉത്തരവിട്ടു. തെക്കമ്പട്ടി ജയിൽ വാർഡൻ നാഗേശ്വരനെ ആദ്യം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇതിനുപിന്നാലെ രണ്ട് ഹെഡ് ജയിൽ ഗാർഡുകൾ, ഒരു ഒന്നാം ഗ്രേഡ് ഗാർഡ്, ആറ് രണ്ടാം ഗ്രേഡ് ഗാർഡുകൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഒൻപത് പേരെക്കൂടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വാർഡൻ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 10 പേർക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ ലഭിച്ചത്.
ഡ്രോൺ പരിശോധനയും ജാഗ്രതയും
സംഭവമറിഞ്ഞ് തേനി ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി പ്രവീൺ ഗൗതം ജയിലിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഇതിനുപിന്നാലെ ദക്ഷിണ മേഖല ഐജി വിജയേന്ദ്ര ബിദാരിയും ജയിലിലെത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ചു.
രാത്രി 10.20ഓടെയാണ് തടവുകാർ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതെന്നും ഇവരെ പിടികൂടാൻ 17 പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെ രൂപീകരിച്ച് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജയിൽ സമുച്ചയം മലകളും വനങ്ങളും നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്തായതിനാൽ ഡ്രോൺ കാമറകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. ബന്ധുവർപ്പെട്ടി, അമാച്ചിയാപുരം, ബാലസമുദ്രം, ആശാരിപ്പെട്ടി തുടങ്ങിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മോപ്പനായ്ക്കളുടെ സഹായത്തോടെ വനമേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പരിശോധന തുടരുകയാണ്.
തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം സുരക്ഷാ സംഘങ്ങൾ വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി അയൽ ജില്ലയായ ദിണ്ടിഗലിൽ 16 ഇടങ്ങളിൽ പുതിയതായി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതായി ദിണ്ടിഗൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് എസ് ജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതികൾ ഇടുക്കി, പാലക്കാട് അതിർത്തികൾ വഴി കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള-തമിഴ്നാട് അതിർത്തികളിലും കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി, മധുര, ദിണ്ടിഗൽ ജില്ലകളിലെ പൊലീസിന് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും പ്രതികളെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നൽകുകയും ചെയ്തു.
അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ
രക്ഷപ്പെട്ട 17 പേരിൽ മധുര പെരുങ്കുടി സ്വദേശിയായ പ്രവീൺ എന്ന തടവുകാരനെ ജയിലിനു സമീപമുള്ള വനമേഖലയിൽനിന്ന് പൊലീസ് ആദ്യം പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽനിന്നാണ് അപസ്മാരം അഭിനയിച്ചാണ് സംഘം രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന വിവരം പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്. ഇതിനുപുറമെ തേനി ദേവാരം സ്വദേശിയായ ചിലമ്പരശൻ എന്ന തടവുകാരനെയും പൊലീസ് പിടികൂടി. രാജ്കുമാർ, രാജ സിക്കന്ദർ എന്നിവരെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പ്രസാദ് എന്ന ലിംഗ പ്രസാദിനെയും പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തേനി കണ്ടമനൂർ റോഡിൽ എരി കനാൽ ലാമ്പ് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം ഇറക്കിവിടാൻ ഇയാൾ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
സംശയം തോന്നിയ ഡ്രൈവർ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. ഇതോടെ പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി. ലിംഗം, രാജ, കറുപ്പസ്വാമി, ചിലമ്പരശൻ, തിരുപ്പതി, മീനാക്ഷി സുന്ദരം, ശബരി തുടങ്ങി രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും മധുര ജില്ലയിൽനിന്നുള്ളവരാണ്. ഇതിൽ മൂന്നുപേർക്കെതിരെ ഗുണ്ടാനിയമപ്രകാരമുള്ള കേസുകളുമുണ്ട്. തടവുകാർ രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും മന്ത്രി വന്നി അരശ് വ്യക്തമാക്കി. ബാക്കിയുള്ള 13 പേരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണെന്ന് കോയമ്പത്തൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ മന്ത്രി നിർമൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.
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