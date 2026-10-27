തേനിയില് ജയിൽ ചാടിയ പതിനേഴ് പ്രതികളില് പതിമൂന്നു പേരും പിടിയില്; ഒമ്പത് ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ
അയൽ ജില്ലകളിലെ അതിർത്തികൾ സീൽ ചെയ്യുകയും തടവുകാർ കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരള പൊലീസിന് പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.
Published : October 27, 2026 at 8:54 PM IST
തേനി: തേനിയിലെ ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട 17 തടവുകാരില് മിന്നൽ തെരച്ചിലിലൂടെ 13 പേരെ പൊലീസും സുരക്ഷാ സേനയും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലാ ജയിലിൽ ഉണ്ടായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെ തുടർന്ന് തടവുകാർ ചാടിപ്പോയ സംഭവം വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിതുറന്നിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഒൻപത് ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉടൻ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി ജയില് ഡിജിപി സന്ദീപ് റായ് റാത്തോർ അറിയിച്ചു. ജയിലിനു സമീപത്തെ കാട്ടില് നിന്നാണ് പ്രതികളില് ചിലരെ പിടികൂടിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
തടവുകാർ രക്ഷപ്പെട്ട വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ തമിഴ്നാട് പൊലീസും ജയിൽ വകുപ്പും ചേര്ന്ന് വിപുലമായ തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരംഭിച്ചത്. കാടുകളും മലനിരകളും നിറഞ്ഞ പ്രദേശമായതിനാൽ തടവുകാർ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും സായുധ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് പൊലീസ് അടച്ചിരുന്നു. അയൽ ജില്ലകളിലെ അതിർത്തികൾ സീൽ ചെയ്യുകയും തടവുകാർ കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരള പൊലീസിന് പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.
தேனி கிளைச் சிறையிலிருந்து தப்பிய 13 கைதிகள் பிடிபட்டனர் தேனி கிளைச் சிறையிலிருந்து கைதிகள் தப்பியோடிய தகவல் கிடைத்ததும், வாகனத் தணிக்கை மற்றும் தீவிர தேடுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள சிறப்புக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன. ஆயுதப்படை, தமிழ்நாடு சிறப்புக் காவல் படை மற்றும் சிறப்புப் பணிக்குழுவினர் தேடுதல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். மேலும், ட்ரோன்கள் மூலம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள் கண்காணிக்கப்பட்டன. இந்தத் தீவிர நடவடிக்கையின் மூலம் இதுவரை தப்பியோடிய 13 கைதிகள் பிடிக்கப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ள கைதிகளைக் கண்டறிந்து பிடிக்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. THENI JAIL ESCAPE: 13 PRISONERS SECURED Information about the escape of prisoners from Theni Sub jail, special teams were formed to conduct vehicle checks and intensive combing operations. Armed Reserve, Tamil Nadu Special Police and Special Task Force teams were deployed, while drones were used to scan the surrounding areas. So far, 13 escaped prisoners have been secured. The operation is continuing to trace and secure the remaining escapees. #TamilNaduPolice #TheniPolice #PoliceInAction— Tamil Nadu Police (@tnpoliceoffl) October 27, 2026
രക്ഷപ്പെട്ട തടവുകാരുടെ ചിത്രങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ലഭ്യമാക്കിയാണ് തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയത്. തടവുകാർ റെയിൽ മാർഗ്ഗവും വിമാന മാർഗ്ഗവും കടന്നുപോകുന്നത് തടയാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കി. പ്രതികളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വസതികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ ടാക്സി, ഓട്ടോ, ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി.
തെരച്ചിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി 17 പ്രത്യേക സംഘ രൂപീകരിച്ചു. കാടുകളിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനായി അഞ്ച് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എസ്ടിഎഫ്) സംഘങ്ങളെയും നാല് തമിഴ്നാട് സ്പെഷ്യൽ പൊലീസ് (ടിഎസ്പി) കമ്പനികളെയും നിയോഗിച്ചു. പകൽ സമയത്ത് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ തെരച്ചിലാണ് തടവുകാരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനും 13 പേരെ പിടികൂടുന്നതിനും പൊലീസിനെ സഹായിച്ചത്. ബാക്കിയുള്ള നാല് തടവുകാർക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമായി തുടരുകയാണ്.
#UPDATE | Tamil Nadu | Four escaped prisoners have been arrested by police during combing operations: Inspector General of Police (IGP), South Zone, Vijayendra Bidari 17 inmates had escaped from the Theni sub-jail late last night (Pics Source: Inspector General of Police (IGP), South Zone, Vijayendra Bidari)— ANI (@ANI) October 27, 2026
ജയിൽ ചാട്ടത്തെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയും ജയിൽ സുരക്ഷയും പൂർണ്ണമായും ത തകർന്നുവെന്ന് ഡിഎംകെ, ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. ടിവികെ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം 50-ലധികം തടവുകാർ ജയിലുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതായി എക്സ്പോസ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡിഎംകെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കനിമൊഴി സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. ഭരണകക്ഷിയുടെ ഐടി വിംഗ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാതെ ക്രമസമാധാനം പരിപാലിക്കുന്നതിൽ പൊലീസ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ടിവികെ സർക്കാരിന്റെ പക്വതയില്ലായ്മയും ഭരണ പരാജയവുമാണ് സംഭവത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് നാരായണൻ തിരുപ്പതി വിമർശിച്ചു. ജയിൽ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ജയിൽ മന്ത്രി നിർമ്മൽ കുമാറിന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ തടവുകാർ ജയിൽ ചാടുന്നതാണോ പരിഷ്കാരമെന്നും കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ 50 ലേറെ പേർ ജയിൽ ചാടിയത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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