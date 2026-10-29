തേനി ജയിൽ ചാട്ടം: തടവുകാർ ചാടിപ്പോയ സംഭവത്തിൽ സൂത്രധാരനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് പുറത്ത്
തേനി ജില്ലയിലെ ആണ്ടിപ്പട്ടിക്ക് സമീപമുള്ള തെക്കംപെട്ടി ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്ന് 26-ാം തീയതി രാത്രി ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച ശേഷമാണ് 17 തടവുകാർ രക്ഷപ്പെട്ടത്.
Published : October 29, 2026 at 2:37 PM IST
ചെന്നൈ: തേനി ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്ന് 17 തടവുകാർ ചാടിപ്പോയ സംഭവത്തിൻ്റെ സൂത്രധാരൻ കൊടും കുറ്റവാളി ലിംഗ പ്രസാദാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് പൊലീസ്. തേനി ജില്ലയിലെ ആണ്ടിപ്പട്ടിക്ക് സമീപമുള്ള തെക്കംപെട്ടി ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്ന്, 26-ാം തീയതി രാത്രി ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച ശേഷമാണ് 17 തടവുകാർ രക്ഷപ്പെട്ടത്.
സംഭവത്തിൽ സതേൺ സോൺ പൊലീസ് ഐജി വിജയേന്ദ്ര ബിദാരിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 20-ലധികം പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും തെരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് തേനി, മധുര, ശിവഗംഗ, വിരുദുനഗർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വ്യാപകമായ തെരച്ചിൽ നടത്തി. തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആൻ്റി-നക്സൽ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളെയും വിന്യസിച്ചിരുന്നു. തെക്കംപെട്ടി ജയിലിന് ചുറ്റുമുള്ള മലനിരകളിൽ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണവും നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട 17 തടവുകാരെയും 40 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൊലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.
പിടിയിലായവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ലഭിച്ചത്. "തേനി ജയിലിലുണ്ടായിരുന്ന ചില തടവുകാരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ജാമ്യം റദ്ദാക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ, ജയിലിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന തടവുകാർ രക്ഷപ്പെടാൻ രഹസ്യ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തു," എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ചത് ലിംഗ പ്രസാദ് ആണെന്നും, പിന്നീട് മറ്റ് തടവുകാരും ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കുചേരുകയായിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്ഷപ്പെട്ട തടവുകാർ മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ അതിനായി ഗൂഢാലോചന നടത്താനോ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നോ എന്ന് കണ്ടെത്താനും അന്വേഷണം തുടരുന്നു. സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ ജയിലുകളിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന സുരക്ഷ ആവശ്യമുള്ള ചില തടവുകാരെ മറ്റ് ജയിലുകളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികളും ജയിൽ അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തേനി ജയിൽ ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൂത്രധാരനായി കരുതപ്പെടുന്ന ലിംഗ പ്രസാദ്, ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു ഓട്ടോയിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
അതേസമയം ജയിൽ ചാട്ടത്തെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയും ജയിൽ സുരക്ഷയും പൂർണമായും ത തകർന്നുവെന്ന് ഡിഎംകെ, ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. ടിവികെ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം 50-ലധികം തടവുകാർ ജയിലുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതായി എക്സ്പോസ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡിഎംകെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കനിമൊഴി സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. ഭരണകക്ഷിയുടെ ഐടി വിങ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാതെ ക്രമസമാധാനം പരിപാലിക്കുന്നതിൽ പൊലീസ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടിവികെ സർക്കാരിന്റെ പക്വതയില്ലായ്മയും ഭരണ പരാജയവുമാണ് സംഭവത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് നാരായണൻ തിരുപ്പതി വിമർശിച്ചു.
Also Read: നാഗ്പുരിൽ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി; എംഎൽസി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് ഉജ്വല വിജയം