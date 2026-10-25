തിയേറ്ററൈസേഷനിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം നിർണായകം: വ്യോമസേനാ മേധാവി
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക മാതൃകകൾ അതേപടി പകർത്തുന്നതിനു പകരം ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും സാങ്കേതികവും പ്രവർത്തനപരവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചായിരിക്കണം പുതിയ സൈനിക ഘടന രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എപിന സിങ്
By PTI
Published : October 25, 2026 at 11:45 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക സംവിധാനത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്ന തിയേറ്ററൈസേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായിരിക്കണമെന്ന് വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എ.പി. സിങ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക മാതൃകകൾ അതേപടി പകർത്തുന്നതിനു പകരം ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും സാങ്കേതികവും പ്രവർത്തനപരവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചായിരിക്കണം പുതിയ സൈനിക ഘടന രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തിയേറ്ററൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിരമായി വിഭജിക്കണമെന്ന നിലപാടല്ല വ്യോമസേനയ്ക്കുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തിയേറ്ററൈസേഷൻ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി വിശദമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എ.പി. സിങ്.സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംയുക്ത ഏകോപനത്തിന് വ്യോമസേന പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യോമശക്തിയുടെ സ്വാഭാവികമായ വഴക്കവും വേഗത്തിൽ വിന്യസിക്കാനുള്ള ശേഷിയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആവശ്യമായിടത്ത് കേന്ദ്രീകൃത നിയന്ത്രണവും അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വികേന്ദ്രീകൃത നിർവഹണവുമെന്നതാണ് തിയേറ്ററൈസേഷൻ്റെ മാർഗനിർദേശ തത്വമാകേണ്ടതെന്ന് വ്യോമസേനാ മേധാവി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലെ സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യോമശക്തി വിന്യസിക്കാനും സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വിഭവങ്ങൾ പുനർവിന്യസിക്കാനും കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ വിഭജനം വേണ്ട
ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ സൈനിക നടപടികളുടെ ഫലത്തെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ വ്യോമശക്തിക്കുള്ള നിർണായക പങ്ക് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എ.പി. സിങ് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വ്യോമശക്തിയെ എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിയേറ്ററൈസേഷൻ എന്നത് വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ പ്രത്യേക ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മേഖലകളിലേക്ക് സ്ഥിരമായി വിഭജിക്കുന്ന പദ്ധതിയായി വ്യോമസേന കാണുന്നില്ല. സംയുക്ത പ്രവർത്തനത്തിനും സൈനിക സേവനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനത്തിനും വ്യോമസേന പൂർണ പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വ്യോമശക്തിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ അതിൻ്റെ വേഗത, ദൂരപരിധി, വഴക്കം, ആവശ്യമായ സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പോരാട്ടശേഷി കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയാണ്. ഈ സവിശേഷതകൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സംയോജിത സൈനിക ഘടനയിൽ വ്യോമശക്തിയെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് യഥാർഥത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒരു വിമാനം പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മേഖലയുമായി മാത്രം അതിൻ്റെ പ്രസക്തി പരിമിതപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ആകാശത്തുവെച്ച് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം, ദീർഘദൂര ആയുധങ്ങൾ, പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച സെൻസറുകൾ, അനുയോജ്യമായ വ്യോമതാവളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ വലിയ ദൂരങ്ങളിൽനിന്നുപോലും വ്യോമശക്തി കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും.
ഭീഷണിയുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു മേഖലയിൽനിന്ന് മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് വ്യോമശക്തിയെ മാറ്റാനും സാധിക്കും. അതിനാൽ, യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ നിശ്ചിത മേഖലകളുമായി സ്ഥിരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അവയെ വിന്യസിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്നതാണ് വ്യോമസേനാ മേധാവിയുടെ നിലപാട്.
ആവശ്യമായിടത്ത് കേന്ദ്രീകൃത നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കുകയും അതേസമയം പ്രവർത്തനരംഗത്തുള്ള കമാൻഡർമാർക്ക് വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതമായ സമീപനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ ആവശ്യമായ മേഖലയിൽ വ്യോമശക്തി കേന്ദ്രീകരിക്കാനും കമാൻഡർമാർക്ക് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കും.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലെ അനുഭവം നിർണായകം
തിയേറ്ററൈസേഷൻ സംബന്ധിച്ച തൻ്റെ നിലപാടിന് പിന്തുണയായി ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലെ അനുഭവവും എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എ.പി. സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫും മൂന്ന് സേനാമേധാവികളും ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച സംയുക്ത പ്രവർത്തന ഘടനയ്ക്കു കീഴിലായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നടത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ ഘടനയിൽ നിർണായക വിഭവങ്ങൾ കേന്ദ്രീകൃതമായി വിന്യസിച്ചതും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവ സമയബന്ധിതമായി പുനർവിന്യസിച്ചതും പ്രവർത്തനഫലത്തിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
വ്യോമശക്തിയെ ഒരൊറ്റ മേഖലയിലേക്ക് സ്ഥിരമായി പരിമിതപ്പെടുത്താതെ ആവശ്യമായ സമയത്തും സ്ഥലത്തും കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ അനുഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. സംയുക്തമായി ലഭിക്കുന്ന വ്യോമസ്ഥിതിവിവരങ്ങളും വിവിധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനവും ഇത്തരം ചലനാത്മകമായ വിന്യാസം സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ ഉപയോഗിച്ച സംയുക്ത ഘടനയുടെ അനുഭവം ഭാവിയിലെ സൈനിക സംവിധാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണെന്ന സന്ദേശമാണ് വ്യോമസേനാ മേധാവിയുടെ പ്രതികരണത്തിലുള്ളത്. വിവിധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ ശേഷികൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും വ്യോമശക്തിയുടെ വേഗത്തിലുള്ള വിന്യാസശേഷി നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ടു.
ഭാവിയിലെ യുദ്ധങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പ്രവചിക്കുമ്പോൾ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം ഒഴിവാക്കണമെന്നും എ.പി. സിങ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വരാനിരിക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗതയേറിയതും സ്വയംപ്രവർത്തന ശേഷിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതുമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനങ്ങളെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നതും കൂടുതൽ സുതാര്യതയ്ക്കൊപ്പം വഞ്ചനാപരമായ നീക്കങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുള്ളതുമായ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളാണ് രൂപപ്പെടുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ചില മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ കൃത്യതയും മറ്റു ചില മേഖലകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സൈനികശേഷിയുടെ വിന്യാസവും ഭാവിയിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളായിരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സൈനിക ഘടനകൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത്.
ഭാവിയിലെ യുദ്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുപകരം വിവിധ തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന വഴക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
നടപ്പാക്കൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി വേണമെന്ന് വ്യോമസേന
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക പരിഷ്കാരങ്ങളിലൊന്നായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തിയേറ്ററൈസേഷൻ പദ്ധതിക്ക് 2019-ലാണ് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. കരസേന, നാവികസേന, വ്യോമസേന എന്നിവയുടെ ശേഷികൾ സംയോജിപ്പിച്ച് സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഏകോപനവും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മൂന്ന് സംയോജിത തിയേറ്റർ കമാൻഡുകളാണ് വിഭാവനം ചെയ്തി രിക്കുന്നത്. ചൈനയിൽനിന്നുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനായി ലഖ്നൗ ആസ്ഥാനമായി വടക്കൻ തിയേറ്റർ കമാൻഡ്, പാകിസ്താനിൽനിന്നുള്ള വെല്ലുവിളികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ജയ്പൂർ ആസ്ഥാനമായി പടിഞ്ഞാറൻ തിയേറ്റർ കമാൻഡ്, സമുദ്രസുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തിരുവനന്തപുരത്ത് മാരിടൈം തിയേറ്റർ കമാൻഡ് എന്നിവയാണ് നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
എന്നാൽ, നിർദിഷ്ട കമാൻഡ് ഘടനകളെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾക്കുമിടയിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി മന്ദഗതിയിലായിരിക്കുകയാണ്. നിർദിഷ്ട ഘടനയുടെ ഭാഗമായി വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധവിമാന സ്ക്വാഡ്രണുകളെ വിഭജിക്കുന്നതിനെതിരെ വ്യോമസേന ശക്തമായ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി തിടുക്കത്തിൽ നടപ്പാക്കരുതെന്ന നിലപാടും വ്യോമസേന സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇത്തരമൊരു വലിയ മാറ്റം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ സൈനികരുടെ പ്രവർത്തനസജ്ജതയ്ക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിലും കോട്ടം തട്ടരുതെന്ന് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എ.പി. സിങ് വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ തിയേറ്ററൈസേഷൻ ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും തന്ത്രപരമായ സാഹചര്യം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, സാങ്കേതിക ശേഷി, പ്രവർത്തനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിനാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന സൈനിക മാതൃകകൾ ഇന്ത്യയിൽ അതേപടി നടപ്പാക്കുന്നത് ശരിയായ സമീപനമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രത്യേകം രൂപപ്പെടുത്തിയ ഘടനയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ ദേശീയ ഉദ്യമത്തിൽ വ്യോമസേന പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പങ്കാളിയായിരിക്കുമെന്നും മറ്റ് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുമായി കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വ്യോമശക്തിയുടെ സ്വാഭാവികമായ വഴക്കം സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ളതുമായ സൈനിക ഘടന രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് വ്യോമസേനയുടെ പിന്തുണയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: പഞ്ചാബിൽ അധികാരം പിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്; നവംബർ ആദ്യവാരം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്ര, എഎപിക്കെതിരെ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കും