ETV Bharat / bharat

മംഗൾദോയിയുടെ പെൺകരുത്ത്; പുരുഷാധിപത്യ വിപണിയെ വിറപ്പിക്കുന്ന വനിതാ ബസാർ

ഒരു കൂട്ടം സ്‌ത്രീകളാണ് പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു ചന്തയാകെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കുന്നതും

Mangaldoi Women Market womens day 2026 സ്‌ത്രീ സംരംഭകര്‍ സ്‌ത്രീകളുടെ ചന്ത
Mangaldoi Women's Market (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 5, 2026 at 7:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ദരാംഗ്: രാജ്യത്ത് ഭൂരിഭാഗം ചെറുകിട-വൻകിട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന് കീഴിലാണ്. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ സ്ത്രീകൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും സാമൂഹികപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം മാറി ചിന്തിച്ച് മാറ്റത്തിൻ്റെ പുതിയ പാത തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരുകൂട്ടം സ്‌ത്രീകള്‍. ഒരു ചന്ത, അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു മാര്‍ക്കറ്റ് മുഴുവൻ ഒരുകൂട്ടം സ്‌ത്രീകളാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാലോ? ആദ്യം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആശ്ചര്യം തോന്നുമെങ്കിലും സംഭവം യാഥാര്‍ഥ്യമാണ്.

അസമിലെ ഒരു കൂട്ടം സ്‌ത്രീകളാണ് പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു ചന്തയാകെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കുന്നതും. ഇവിടെ പുരുഷന്മാര്‍ കാഴ്‌ചക്കാരായി, സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാൻ മാത്രം എത്തുന്നു. അസമിലെ മംഗൾദോയ് പട്ടണത്തിൽ ആരംഭിച്ച സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതിയാണ് ഇന്ന് ദേശീയതലത്തില്‍ വലിയ പ്രശംസ നേടുന്നത്.

Mangaldoi Women Market womens day 2026 സ്‌ത്രീ സംരംഭകര്‍ സ്‌ത്രീകളുടെ ചന്ത
Mangaldoi Women's Market (ETV Bharat)

2019-ലാണ് 'നാഷണൽ അർബൻ ലൈവ്‌ലിഹുഡ് മിഷൻ' മംഗൾദോയ് പട്ടണത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായുള്ള ഒരു ചന്ത സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 30 സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളുമായി ആരംഭിച്ച ഈ സംരംഭം വിജയകരമായി ഏഴ് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി മാറ്റത്തിൻ്റെ വഴി തെളിച്ചു. സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ വിറ്റഴിക്കുന്നു.

2026-ഓടെ, ഈ വിപണിയിൽ നൂറുകണക്കിന് സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളും ഒപ്പം ഒട്ടേറെ വനിതാ സംരംഭകരും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 'റൂറൽ ലൈവ്‌ലിഹുഡ് മിഷനിലെ' സ്ത്രീകളും ഈ വിപണിയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ആഴ്‌ചതോറും നടക്കുന്ന മംഗൾദോയ് വനിതാ ബസാർ ഇന്ന് ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപജീവനത്തിനുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

മംഗൾദോയ് പട്ടണത്തിലെ പുരുഷ മേധാവിത്വമുള്ള ബിസിനസ് സമൂഹം ശനിയാഴ്‌ചയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രതിവാര അവധി ദിനമായി കണക്കാക്കുന്നത്. അന്ന് പട്ടണത്തിലെ കടകളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും അടഞ്ഞുകിടക്കും. എന്നാല്‍ ഈ ദിവസം തന്നെ നൂറുകണക്കിന് സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാനായി ഒത്തുകൂടുന്നു.

ഇതിലൂടെ തങ്ങൾ സ്വയം നിർമിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റ് ഉപജീവനം കണ്ടെത്താനും കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനും ഈ സ്ത്രീസമൂഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. 'നാഷണൽ അർബൻ ലൈവ്‌ലിഹുഡ് മിഷൻ' പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായ പ്രകാരമാണ് സ്വന്തം നിലയ്‌ക്ക് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

"ഞങ്ങൾ എല്ലാ ശനിയാഴ്‌ചയും ഈ ചന്തയിൽ വരാറുണ്ട്. വിൽപ്പനക്കാരായ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്, കൂടാതെ വലിയ വിപണികളിലെ വാണിജ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിലയും കുറവാണ്. വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി നല്ലതും ശുചിത്വമുള്ളതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ഈ സ്ത്രീകൾ കാണിക്കുന്ന ധൈര്യം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്," ചന്തയിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങാനെത്തിയ ഉപഭോക്താവ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ശനിയാഴ്‌ച കളിൽ ഫ്രഷ് പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാണിത്. സ്ത്രീകൾ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ചുവടുവെപ്പാണ്. ഇവിടെ വിലയും കുറവാണ്," മറ്റൊരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പച്ചക്കറികൾ, കൈത്തറി ഷാളുകൾ, 'മേഖേല ചാദർ' (അസമിലെ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രം) എന്നിവ വാങ്ങാൻ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും തങ്ങൾ ഈ വനിതാ ചന്തയിൽ വരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമാണ്. ഈ സ്ത്രീകൾ സ്വയംപര്യാപ്തരാകുകയും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് മാർക്കറ്റുകളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുമെന്നും മറ്റൊരു സ്ത്രീ ഉപഭോക്താവ് പറഞ്ഞു.

"2019 ജൂലൈ 6 മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കടകളുണ്ട്. വിൽപ്പന എപ്പോഴും മികച്ചതാണ്. ഞാനുൾപ്പെടെ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രരാണ്. ഞങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുകയും കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു." ഒരു വില്‍പനക്കാരി പ്രതികരിച്ചു. "അർബൻ ലൈവ്‌ലിഹുഡ് മിഷൻ എനിക്ക് രണ്ട് തവണ വായ്പ ലഭിക്കാൻ സഹായിച്ചു, ഒരിക്കൽ 10,000 രൂപയും മറ്റൊരിക്കൽ 20,000 രൂപയും ലഭിച്ചു. ആ പണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട നടത്തുന്നത്. വിവാഹങ്ങൾക്കായി പിത-ലഡു (അസമിലെ പരമ്പരാഗത അരി പലഹാരങ്ങൾ) ഓർഡറുകൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്." മറ്റൊരു സംരംഭക അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളുടെ ശൃംഖലയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പ്രതിവാര ചന്തയിൽ സ്ത്രീകൾ തങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച പിത-ലഡു, അച്ചാറുകൾ, ഖാർ-ഖരാലി (അസമീസ് വിഭവം), ഖോറിസ (മുളന്തണ്ട് പുളിപ്പിച്ചത്), ജൈവ വളങ്ങൾ, കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത പച്ചക്കറികൾ, കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾ, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വിറ്റഴിക്കുന്നു.

അസമിലെ മംഗൾദോയിയിൽ 'നാഷണൽ അർബൻ ലിവ്‌ലിഹുഡ് മിഷൻ' വഴി 2019-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഓൾ വുമൺ മാർക്കറ്റ്, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലെ വനിതകൾക്ക് മികച്ച വരുമാനവും സ്വാശ്രയത്വവും നൽകി വിജയകരമായി മുന്നേറുന്നു. ശനിയാഴ്ചകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വിപണി, നാട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും കൈത്തറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിറ്റ് അനേകം സ്ത്രീകൾക്ക് മികച്ച ഉപജീവനമാർഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു മാതൃകയാണ് ഇവര്‍ നല്‍കുന്നത്.

Also Read: സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ കാനഡയിൽ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു; രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞ വ്യക്തി

TAGGED:

MANGALDOI WOMEN MARKET
WOMENS DAY 2026
സ്‌ത്രീ സംരംഭകര്‍
സ്‌ത്രീകളുടെ ചന്ത
WOMEN MARKET ASSAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.