ഇന്ത്യ 2.0 സെമികണ്ടക്ടർ മിഷനുവേണ്ടി 40,000 കോടി; ഊർജ മേഖലയിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള് വിശദമായി അറിയാം...
2026 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൻ്റെ നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഊർജ മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയാം.
Published : February 1, 2026 at 11:35 AM IST
ഡൽഹി: ഇന്ത്യ 2.0 സെമികണ്ടക്ടർ മിഷനുവേണ്ടി 40000 കോടി വകയിരുത്തി 2026ലെ ബജറ്റ് അവതരണം. കണ്ടെയ്നര് നിര്മ്മാണത്തിന് അഞ്ച് വര്ഷത്തേക്ക് 10000 കോടിയും വകയിരുത്തി. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത.
ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം, ആണവോർജത്തിന് പ്രോത്സാഹനം, വിതരണ മേഖലയിലെ അവസാന മൈൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു 2025-26 ലെ ബജറ്റിലെ ഊർജ മേഖല. കൂടാതെ ഹരിത ഊർജ്ജത്തിന് വലിയ മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നു.
ആണവോർജ്ജത്തിനായി 20,000 കോടിയുടെ ഫണ്ടും, സോളാർ/ബാറ്ററി സംഭരണികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2070-ഓടെ നെറ്റ്-സീറോ ലക്ഷ്യമിട്ട് കാർബൺ രഹിത ഊർജ്ജ സ്രോതസുകൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവയ്ക്കും ബജറ്റിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നു.
ആണവോർജ്ജ വികസനം മേഖലയിലെ ചെറുകിട മോഡുലാർ റിയാക്ടറുകൾക്കായി ₹20,000 കോടി ഫണ്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആണവ നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും, ആണവ ബാധ്യത നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു.
സൗരോർജ്ജവും സംഭരണവും ലക്ഷ്യമിട്ട് സോളാർ പാനലുകൾ, ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കുറച്ചു. ഹരിത ഊർജ്ജ സംഭരണത്തിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ, ഇവി എന്നിവയിലും പ്രോത്സാഹനം നൽകി. ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ മിഷനും ഇലക്ട്രിക് വാഹന (EV) നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
കൽക്കരി, ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഊർജ്ജ സംക്രമണത്തിന് (Energy Transition) ₹35,000 കോടി മൂലധന നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഇളവ് 2026 മാർച്ച് വരെ നീട്ടുകയും ചെയ്തു.
ഗ്രിഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഇലക്ട്രോലൈസറുകൾ, വിൻഡ് ടർബൈനുകൾ, സോളാർ സെല്ലുകൾ, ബാറ്ററികൾ, വളരെ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നയ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
നിർണായക ധാതുക്കളുടെ താരിഫ് നിയന്ത്രണം, ലി-അയൺ ബാറ്ററികളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആത്മനിർഭർ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജത്തിനും സാങ്കേതിക മേഖലയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കുകയും കൂടുതൽ ഹരിത തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഊർജ മേഖലയിൽ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും പരിവർത്തനത്തിനും വലിയ ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നു. അണുശക്തി, പുനരുപയോഗ ഊർജം (സൗരോർജ്ജം), ബയോ എനർജി പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി വലിയ തുക നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു.
2032-ഓടെ 9 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ലക്ഷ്യമിടുന്നതിലൂടെ, ഊർജ സുരക്ഷയും കാർബൺ വിമുക്തമാക്കലും (Net Zero goals) ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപമുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹരിത ഊർജ്ജത്തിലേക്ക് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി നാഷണൽ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ മിഷനായി ആകെ 19,700 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചിരുന്നു.
അണുശക്തി വികസനം: ചെറിയ മോഡുലാർ റിയാക്ടറുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക, ആഭ്യന്തരമായി വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കും ഊന്നൽ നൽകുക എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ആണവശക്തി പദ്ധതികൾക്ക് 2025-26 വർഷത്തേക്ക് ഭീമമായ വിഹിതവും വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ബയോ എനർജി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് (ഓൺ-ഗ്രിഡ്, ഓഫ്-ഗ്രിഡ്) കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകി. 2023-24-ൽ ₹75 കോടിയായിരുന്നത് 2024-25-ൽ ₹300 കോടിയായി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
കാർഷിക പമ്പുകൾ സോളാറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി പിഎം-കുസും പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും, വികേന്ദ്രീകൃത സൗരോർജ്ജ ഉൽപ്പാദനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകി. 2032-ഓടെ ഊർജ സംഭരണ മേഖലയിൽ (Energy Storage) ₹4.79 ലക്ഷം കോടിയും, 2027-28-ഓടെ താപവൈദ്യുതി മേഖലയിൽ ₹2.30 ലക്ഷം കോടിയും നിക്ഷേപം പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളതായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. ഇതിന് പുറമെ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഊർജ സ്രോതസുകളിലേക്ക് മാറുന്നതിന് കൂടുതൽ നികുതിയിളവുകളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ബജറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നു.
2024-25 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ ഊർജ്ജ മേഖലയ്ക്കുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങള്
- 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എട്ട് പൊതുമേഖലാ വൈദ്യുതി കമ്പനികളുടെ നിക്ഷേപം ഏകദേശം 14% വർദ്ധിപ്പിച്ച് 67,286.01 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തുക. 2023-24 ലെ 59,119.55 കോടി രൂപയായിരുന്നു ഇത്. പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ, എസ്ജെവിഎൻ ലിമിറ്റഡ്, എൻഎച്ച്പിസി ലിമിറ്റഡ്, എൻടിപിസി ലിമിറ്റഡ്, ദാമോദർ വാലി കോർപ്പറേഷൻ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഇലക്ട്രിക് പവർ കോർപ്പറേഷൻ, തെഹ്രി ഹൈഡ്രോ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പ് എന്നിവയാണ് കമ്പനികൾ.
- 2070 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ 'നെറ്റ്-സീറോ' പ്രതിബദ്ധതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഓഫ്ഷോർ കാറ്റാടി ഊർജ്ജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ടിങ് അനുവദിച്ചു.
- പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യോദയ യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു കോടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം 300 യൂണിറ്റ് വരെ സൗജന്യ വൈദ്യുതി ലഭിക്കും, അതുവഴി പ്രതിവർഷം 18,000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം. മേൽക്കൂരകൾ സൗരോർജ്ജവൽക്കരിക്കുക, സൗജന്യ വൈദ്യുതി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക, മിച്ചമുള്ള വൈദ്യുതി വിൽക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യം.
- ഗതാഗതത്തിനായി കംപ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് (CBG) കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് (CNG) യും ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിനായി പൈപ്പ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് (PNG) യും കലർത്തുന്നത് നിർബന്ധമാക്കും.
- കൽക്കരി ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ, ദ്രവീകരണ പദ്ധതികൾക്കൊപ്പം കൽക്കരി-എസ്എൻജി, കൽക്കരി-അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് പദ്ധതികളും ഗണ്യമായ നിക്ഷേപത്തോടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
- വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി, സർക്കാർ വൈദ്യുത വാഹനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. കാറ്റാടി ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾക്ക് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ടിംഗ് നൽകുക.
- ബയോമാസ് അഗ്രഗേഷൻ യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. മേൽക്കൂര സോളറൈസേഷൻ പോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഒരു കോടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം 300 യൂണിറ്റ് വരെ സൗജന്യ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കും. കൂടാതെ, പൊതുഗതാഗതത്തിനായി ഇ-ബസുകൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
- ഉജാല പദ്ധതിയിലൂടെ 36.9 കോടി എൽഇഡി ബൾബുകൾ, 72.2 ലക്ഷം എൽഇഡി ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ, 23.6 ലക്ഷം ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ള ഫാനുകൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യും.