26 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് പരിശീലനം നേടിയവര്; റെയില്വേ ചരിത്രത്തിലെ പെണ്പുലികള്, അറിയാം ആദ്യ വനിതാ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരെ
1999-ൽ ആരംഭിച്ച ഈ യാത്ര സ്ത്രീകളുടെ കടന്നുവരവിൻ്റെ ചരിത്രനിമിഷമാണ്. ഭാവിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Published : December 7, 2025 at 12:21 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാഷ്ട്രം ഓരോ ദിനം പിന്നിടുമ്പോഴും പുരോഗമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകളുടെ കാര്യവും സമാനമാണ്. ഒരുകാലത്ത് സമൂഹം പരിധികള് കല്പ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയവർ, കാലം കഴിയും തോറും പുരോഗമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും സ്ത്രീകള്ക്ക് ഇപ്പോള് പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. അവരുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിയാത്ത, പ്രാതിനിത്യം ഇല്ലാത്ത, ഇടങ്ങള് വളരെ ചുരുക്കമാണ്.
പുരുഷന്മാര് കുത്തകയായി വച്ചിരുന്ന പല മേഖലയിലും സ്ത്രീയും കയ്യെത്തിപ്പിടിച്ചു. അത്തരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പല മേഖലയിലും ഇപ്പോള് നിരവധി സ്ത്രീകള് ജോലി ചെയ്യുന്നു. എന്തിനേറെ പറയുന്നു തെങ്ങ് കയറ്റം മുതല് യുദ്ധ വിമാനം പറത്താന് വരെ സ്ത്രീകളുണ്ട്. എന്നാല് റെയില്വേ മേഖലയില് സ്ത്രീകള് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യകാലങ്ങളില് ലോക്കോ പൈലറ്റായി സ്ത്രീകള് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇപ്പോള് ലോക്കോ പൈലറ്റായും സ്ത്രീകള് മുന്പന്തിയിലേക്ക് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാന് കഴിയുന്നത്. സാധാരണ ട്രെയിനുകളില് മാത്രമല്ല വന്ദേഭാരതില് വരെ വനിതാ ലോക്കോപൈലറ്റ് കയറിക്കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ വന്ദേഭാരത് വനിത ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആയ സുരേഖ യാദവ് വരെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായവരാണ്.
പുരുഷന്മാർ മാത്രം ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്തേക്ക് വനിത പൈലറ്റ്മാരുടെ കടന്നുവരവ് ചരിത്രമായിരുന്നു. ഇന്ന് നിരവധി വനിതകളാണ് ലോക്കോപൈലറ്റായി ഇന്ത്യന് റെയില്വേയില് ഉള്ളത്. ഈ റിപ്പോർട്ടില് ഇന്ത്യന് റെയല്വേയിലേക്കുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കടന്നുവരവിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
1999 ഡിസംബർ 7 ചരിത്രമാണ്
1999 ഡിസംബർ 7 നാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വനിത ക്രൂ അംഗങ്ങള് ചേര്ന്ന് ഡല്ഹി ഡിവിഷനിലെ ഒരു ഇഎംയു/ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ഓടിച്ചത്. ഇത് റെയില്വേയുടെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുന്നതായിരുന്നു. റെയിൽവേയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുന്നതിന് കാരണമായി.
അതുവരെ റെയിൽവേ പുരുഷാധിപത്യ മേഖലയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് ഈ നീക്കം റെയില്വേയിലെ പുരുഷാധിപത്യം കാറ്റില് പറത്തി. എല്ലാ സാങ്കേതിക, ഉത്തരവാദിത്ത മേഖലകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പൂർണ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചു.
സ്ത്രീകള് സേറ്റേഷന് മാസ്റ്ററില് ഒതുങ്ങുന്നില്ല
വടക്കൻ റെയിൽവേയിൽ ഏകദേശം 1.25 ലക്ഷം ജീവനക്കാരുണ്ട്. അതിൽ ഏകദേശം 9,000 സ്ത്രീകൾ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നുവെന്ന് വടക്കൻ റെയിൽവേയുടെ ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫിസർ ഹിമാൻഷു ശേഖർ ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞു. "സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാർക്കുകളായി ഓഫിസുകളില് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർമാർ, കൺട്രോൾ ഓഫിസർമാർ, ഗാങ്മാൻമാർ, ഗാർഡുകൾ, ലോക്കോ പൈലറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ മുൻനിരയിലും വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ റോളുകളിലും മികവ് പുലർത്തുന്നു" ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞു.
റെയില്വേയിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകള് ഇപ്പോള് ജോലിചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉപാധ്യായ വിശദീകരിച്ചു. ഫീൽഡ് പോസ്റ്റിങ്ങുകളിലായാലും സാങ്കേതിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലായാലും സ്ത്രീകള് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണ കാര്യക്ഷമതയോടെ അവർ മാതൃയായി മാറുകയാണെന്നും ഉപധ്യായ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുവ വനിതാ പൈലറ്റുമാര്, ആത്മ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശബ്ദം
വടക്കൻ റെയിൽവേയുടെ ഡൽഹി ഡിവിഷനിലെ സീനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റാണ് ദീപ്തി കുശ്വാഹ. 2022 ൽ താൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ദീപ്തി കുശ്വാഹ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 'ഒരു സ്ത്രീ ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നത് ആളുകള് ജിജ്ഞാസയോടെയാണ് നോക്കിനില്ക്കുന്നത്. അവർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും നമ്മുടെ മനോവീര്യത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേസമയം ഞങ്ങള് വെല്ലുവിളികളും നേരിടാറുണ്ട്. സര്ക്കാര് വെല്ലുവിളികളെ പരിഗണിക്കുകയും പരിഹാരങ്ങള് കണ്ടെത്താന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെ'ന്ന് ദീപ്തി കുശ്വാഹ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ട്രെയിന് ഓടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അവര് വിശദീകരിച്ചു. ട്രെയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നും സിഗ്നലുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. കോച്ചുകളുടെ അവസ്ഥ, സഹ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരുടെ ജാഗ്രത മുതലായവ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് തങ്ങളുടെ കൈയിലുള്ളതെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
റെയിൽവേ എഞ്ചിനുകളിൽ മാത്രമേ ശുചിമുറികൾ നൽകുന്നുള്ളൂ
സ്ത്രീകള് ലോക്കോപൈലറ്റായി രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോള് നിറയെ വെല്ലുവിളികള് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അവര്ക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥന സൗകര്യങ്ങള് പോലും ട്രെയിനില് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. റെയിൽവേ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടതിനാൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സീനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഗുഞ്ചൻ പറഞ്ഞു. 2019 ലാണ് ഇവര് റെയില്വേയില് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത്.
ആദ്യമൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് ശുചിമുറി സൗകര്യം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നുവെന്ന് ഗുഞ്ചൻ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ ലോക്കോമോട്ടീവുകളിൽ ശുചിമുറികൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് തങ്ങൾക്ക് വളരെ സഹായകരമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ എഞ്ചിനുകളിലും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകുമെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോഴും സ്ത്രീ സുരക്ഷയിൽ സര്ക്കാര് ഊന്നൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ട്രെയിനില് ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളും മികച്ചതാക്കണം. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ തുടർന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ഒരു ജോലിയിലും പിന്നോട്ട് പോകില്ലെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
ലോക്കോ പൈലറ്റ് മാര്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങള്
2005 ൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റായി നിയമിതയായ ലക്ഷ്മി ലക്ദ്ര ഇപ്പോൾ ലോക്കോ പൈലറ്റാണ്. ഇന്ന് വനിത ലോക്കോ പൈലറ്റുമാര്ക്ക് വേണ്ടി മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ലക്ഷ്മി ലക്ദ്ര പറയുന്നു.
"ഞാൻ ചേരുമ്പോൾ സൗകര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും നിലവിലില്ലായിരുന്നു. റണ്ണിങ് റൂമിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക മുറികളില്ലായിരുന്നു. ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി പൂർണ മായും മാറി. പ്രത്യേക റണ്ണിങ് റൂമുകൾ, ട്രെയിനിലെ സൗകര്യങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണ എന്നിവയെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്" ലക്ഷ്മി ലക്ദ്ര പറഞ്ഞു.
2011 ൽ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനും 2016 ൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനും ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ലക്ഷ്മി പറയുന്നു. 'തുടക്കത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നുമുള്ള നല്ല പ്രതികരണം വളരെയധികം പ്രചോദനം നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ധൈര്യം കൈവിട്ടിട്ടില്ല. കഠിനാധ്വാനം തുടര്ന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും' ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.
1999 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള ഒരു നീണ്ട യാത്ര
1999 ല് തുടങ്ങിയ യാത്ര ഇന്ന് ചരിത്രമാണ്. അന്ന് കടന്നുവന്ന എല്ലാ വനിത ക്രൂ അംഗങ്ങളും ഇന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. റെയില്വേയില് സ്ത്രീകള് നേരിടേണ്ടി വന്ന വെല്ലുവിളികള്ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടതോടെ ഇന്ന് റെയില്വേ മേഖലയില് നിരവധി സ്ത്രീകള് ജോലി ചെയ്യുന്നു.
വനിത പൈലറ്റുമാര്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങള് ഇപ്പോള് നല്കുന്നു. ലോക്കോമോട്ടീവുകളിലെ ശുചിമുറികൾ, സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക റണ്ണിങ് റൂമുകൾ, സുരക്ഷിതമായ ഗതാഗതം, സാങ്കേതിക പരിശീലനത്തിൽ തുല്യ അവസരങ്ങൾ, ഫ്രണ്ട്ലൈൻ പോസ്റ്റിങുകളിലെ വർധിച്ച പങ്കാളിത്തം എന്നിവയാണ് ചിലത്.
ഇവ റെയിൽവേയിൽ വനിതാ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് ക്രമാനുഗതമായി വർധിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച ഘടകങ്ങളാണ്. ഇ.എം.യുവിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്രസ്, ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകള് വരെ വനിതകള് ഓടിക്കുന്നു. വനിതാ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ തുല്യ അവസരം, സാങ്കേതിക ശേഷി, സ്വാശ്രയത്വം എന്നിവയുടെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം രചിക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
