ജനങ്ങളുണ്ട്, കൃഷിയുണ്ട്, പ്രദേശത്തിന് വര്ഷങ്ങള് പഴക്കമുള്ള പേരുമുണ്ട്! പക്ഷേ ഗ്രാമമില്ല; അറിയാം ഈ നാടിനെ കുറിച്ച്
Published : November 3, 2025 at 8:28 PM IST
അമരാവതി: നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേര് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് എവിടെയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലേ? എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ബാപ്റ്റ്ലയിൽ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്. പുല്ലരിപാലം എന്നാണ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര്. പക്ഷെ പേര് മാത്രമേയുള്ളു അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമം അവിടെ ഇല്ല. ആശ്ചര്യം വേണ്ട സത്യമായ കാര്യം തന്നെ. ബാപ്റ്റ്ല ജില്ലയിലെ വെറ്റപാലം മണ്ഡലത്തിലെ പുല്ലരിപാലം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കൗതകകരമായ കഥ ഒന്നു അറിഞ്ഞാലോ...
ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ പുല്ലരിപാലം ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം കാടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് അനധികൃതമായി വനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ അവിടെ കന്നുകാലികളെ മേക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ 'പുല്ലരി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വന നികുതി ചുമത്തിയിരുന്നു.
അങ്ങനെയാണ് പ്രദേശത്തിന് പുല്ലരിപാലം എന്ന പേര് ലഭിച്ചതെന്നാണ് പ്രദേശത്തെ മുതിർന്ന മൂപ്പൻമാർ പറയുന്നത്. കാലക്രമേണ ഈ പ്രദേശത്ത് പുല്ലരിപാലം എന്ന ഗ്രാമം നിലനിന്നിരുന്നില്ലെങ്കിലും ആ പേര് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിന്നു.
ഏകദേശം നൂറു വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള പുല്ലരിപാലം പഞ്ചായത്തിൽ കോതറെഡ്ഡിപാലം, പടറെഡ്ഡിപാലം, രാമചന്ദ്രപുരം, ഊട്ടുകുരി സുബ്ബയ്യപാലം, സായ്നഗർ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഗ്രാമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഇങ്ങനെ നിരവധി ഗ്രാമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ഒന്നും പുല്ലരിപാലം പേരുള്ള ഒരു ഗ്രാമമില്ല. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പോലും കോതറെഡ്ഡി പാലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഭരണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവിടെ നിന്നാണ് നടത്തുന്നത്.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഗ്രാമ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയും ഔദ്യോഗികമായി പുല്ലരിപാലം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും പേര് ഉണ്ടായ കഥ വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ നിലനിൽകുന്നു.
ഏകദേശം 2,800 ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ പ്രദേശം പ്രധാനമായും കാർഷിക മേഖലയാണ്. പ്രദേശത്തെ മിക്ക നിവാസികളും ഉപജീവനത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്നത് കൃഷിയെയും കന്നുകാലികളെയുമാണ്. നികുതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ പേരാണെങ്കിലും ഈ പേര് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണ്.
ഇങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായി പേരുള്ള സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നൽകിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമം നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമമായി വരുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ.
