ETV Bharat / bharat

ബാല്യത്തിലെ കൗതുകം പ്രശസ്‌തിയിലേക്ക്; ശേഖരമായി അപൂർവമായ നാണയങ്ങളും സ്റ്റാമ്പുകളും, അത്ഭുതമെന്ന് ശാസ്‌ത്രലോകം

ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുനിന്നുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് അപൂർവ നാണയങ്ങളുടെയും സ്റ്റാമ്പുകളുടെയും ശേഖരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റ പക്കലുണ്ട്.

MANGALURU COIN COLLECTOR NUMISMATICS COINS AND POSTCARDS M PRASHANT SHET
numismatist and philatelist M Prashant Shet (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 25, 2025 at 9:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

മംഗളൂരു: ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മളിൽ പലർക്കും നാണയങ്ങളും സ്റ്റാമ്പുകളും ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന ഹോബിയുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന നാണയങ്ങളിലേക്ക് കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയിരുന്നവരും ഏറെയാണ്. നാണയശേഖരം ചിലർ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ തുടരും, എന്നാൽ ചിലർ അത് ഉപേക്ഷിക്കും.

എന്നാൽ, ബാല്യകാലത്ത് ഒരു കൗതുകത്തിന് ആരംഭിച്ച നാണയ ശേഖരം ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നാണയശേഖരത്തിന്റെ ഉടമയാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. നാണയ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഫിലാറ്റലിസ്റ്റുമായ എം. പ്രശാന്ത് ഷെട്ടാണ് അദ്ദേഹം. മംഗളൂരു സ്വദേശിയാണ്. നാണയ ശേഖരണത്തിലും സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണത്തിലും പ്രശസ്തനാണ് ഇദ്ദേഹം.

Mangaluru coin collector numismatics coins and postcards M Prashant Shet
collection of coins and stamps (ETV Bharat)

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് അപൂർവ നാണയങ്ങളുടെയും സ്റ്റാമ്പുകളുടെയും ശേഖരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുണ്ട്. അഞ്ചു വയസ് മുതൽ തന്നെ എം. പ്രശാന്ത് ഷെട്ടിന് നാണയങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. വിദേശത്തുനിന്നു വന്ന ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ വിദേശ നാണയങ്ങളും അദ്ദേഹം ശേഖരത്തിനൊപ്പം ചേർത്തുവെച്ചു.

Mangaluru coin collector numismatics coins and postcards M Prashant Shet
collection of coins and stamps (ETV Bharat)

ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമുള്ള നാണയങ്ങളുടെയും തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകളുടെയും ഒരു വലിയ ശേഖരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസിൽ സിംഗപ്പൂരും ഹോങ്കോങ്ങും സന്ദർശിച്ചപ്പോഴാണ് നാണയ ശേഖരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത്. 22 വയസായതോടെ നാണയ ശേഖരണം അദ്ദേഹം ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും അപൂർവ നാണയങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്തു.

Mangaluru coin collector numismatics coins and postcards M Prashant Shet
collection of coins and stamps (ETV Bharat)

ഗംഗാ രാജവംശത്തിന്‍റെ 310 ഇനം നാണയങ്ങൾ

പ്രശാന്തിന്‍റെ നാണയ ശേഖരങ്ങൾ വെറുമൊരു ശേഖരണത്തിനപ്പുറം ദേശീയവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ മൂല്യമുള്ളവയാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൈവശം 310 ഇനം ഗംഗാ രാജവംശത്തിന്‍റെ നാണയങ്ങളുണ്ട്. സലാർ ജംഗ് മ്യൂസിയത്തിലെ 39 ഇനങ്ങളെ മറികടന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിഗത ശേഖരമാണിത്.

എം പ്രശാന്ത് ഷെട്ടിൻ്റെ നാണയശേഖരം (ETV Bharat)

ഹനഗലിന്‍റെയും ഗോവ കദംബകളുടെയും 65 നാണയങ്ങളുടെ സംയോജിത ശേഖരം ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൈയിലുണ്ട്. ഏതൊരു സ്വകാര്യ ശേഖരണക്കാരന്‍റെയും കൈവശമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നാണയ ശേഖരമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു.

Mangaluru coin collector numismatics coins and postcards M Prashant Shet
collection of coins and stamps (ETV Bharat)

അപൂർവ സ്റ്റാമ്പുകളുടെ കലവറ

ഫിലാന്റ്രോപിസ്റ്റ് എക്സിബിഷനിൽ നിരവധി ഇനം സ്റ്റാമ്പുകളാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. സിനിമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാമ്പുകൾ, സൗരയൂഥം, പോപ്പ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ, രാജ്ഞി എലിസബത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത വ്യക്തികൾ, 3D ഷീറ്റുകൾ, രാശിചിഹ്നങ്ങൾ, ഒളിമ്പിക് തീമുകൾ, ഭൂട്ടാൻ, തായ്‌ലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രശാന്ത് എക്സിബിഷനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. പ്രകൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റാമ്പുകളും നിരവധി പ്രാവ് സ്റ്റാമ്പുകളും പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Mangaluru coin collector numismatics coins and postcards M Prashant Shet
collection of coins and stamps (ETV Bharat)

സ്റ്റാമ്പുകൾക്കൊപ്പം, ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി ഗംഗാ രാജവംശം, രാജകീയ ആയുധങ്ങൾ, ബ്രിട്ടൺ രാജകൊട്ടാരം, ഗുരു നാനാക് ദേവ് (നേപ്പാൾ) എന്നിവയുടെ നാണയങ്ങളും അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. 2018 മുതൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ അതുല്യമായ സ്റ്റാമ്പ് എക്സിബിഷനുകൾ പ്രശസ്തമാണ്. പ്രാദേശിക, സംസ്ഥാന, ദേശീയ, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലായി 25-ൽ അധികം പ്രദർശനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തന്‍റെ അസാധാരണമായ പ്രദർശനങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം 112-ൽ അധികം മെഡലുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Mangaluru coin collector numismatics coins and postcards M Prashant Shet
collection of coins and stamps (ETV Bharat)

1840-ൽ ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പും 60-ൽ അധികം തരം പ്രാവ് സ്റ്റാമ്പുകളും ഇദ്ദേഹം പ്രദർശനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. വത്തിക്കാൻ സിറ്റിയുടെ ഗോൾഡൻ സീരീസിൽ അവതരിപ്പിച്ച 100-ൽ അധികം കാർഡുകളും ശേഖരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കാകതീയ രാജവംശം, ഗംഗാ രാജവംശം, പുരാതന ജാപ്പനീസ് നാണയം, കത്തി ആകൃതിയിലുള്ള നാണയം, ഇന്ത്യൻ നാണയം, സോളിഡ് സിൽവർ ഷീറ്റിലെ സ്റ്റാമ്പ്, ചോക്ലേറ്റ്, ഐ.ഡി. കാർഡ്, സൂപ്പർഹീറോകൾ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വിവിധ സ്റ്റാമ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Mangaluru coin collector numismatics coins and postcards M Prashant Shet
collection of coins and stamps (ETV Bharat)

ചെറുപ്പകാലത്ത് ഹോബിയായി തുടങ്ങി- പ്രശാന്ത് ഷെട്ട്

"ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നാണയങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നും 25-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഗൗരവമായി ഇതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതെന്നും" പ്രശാന്ത് ഷെട്ട് പറഞ്ഞു. "ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

എന്നിരുന്നാലും, ഞാൻ ഗൗരവമായി ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 25 വർഷമായി. പോസ്റ്റ്കാർഡുകൾ, ഏറോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ തരങ്ങളായി ഞാൻ അതിനെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശേഖരമായ പഴയ നാണയ ശേഖരത്തിൽ ഗംഗാ കാലഘട്ടത്തിലെ 310 നാണയങ്ങളുണ്ട്. കദംബ കാലഘട്ടത്തിലെ 45 ചെറിയ നാണയങ്ങളുണ്ട്. കോമിക്സ്, കാർട്ടൂണുകൾ, സെലിബ്രിറ്റികൾ തുടങ്ങി 53 ഇനങ്ങൾ ഞാൻ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്," പ്രശാന്ത് ഷെട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നാണയ ശേഖരണങ്ങളിലെ അത്ഭുതം- ന്യൂമിസ്മാറ്റിക് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്‍റ്

"1966 മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് നാണയ ശേഖരണങ്ങളും മ്യൂസിയങ്ങളും ഞാൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രശാന്തിന്‍റെ ശേഖരം അതിശയകരമാണ്," കർണാടക ന്യൂമിസ്മാറ്റിക് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് രാജേന്ദ്ര പറഞ്ഞു. "70-ൽ അധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സന്ദർശിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള നാണയ ശേഖരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഒന്നാണിത്," രാജേന്ദ്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read:നട്ടുച്ചയ്‌ക്ക് പോലും നിഴല്‍ നിലത്ത് പതിക്കില്ല, 'പെരിയ' നിഗൂഢതയൊളിപ്പിച്ച 'കോവില്‍'; ഇക്കൂട്ടർ പോകരുതെന്ന് കട്ടായം

TAGGED:

MANGALURU COIN COLLECTOR
NUMISMATICS
COINS AND POSTCARDS
M PRASHANT SHET
COINS AND POSTCARD COLLECTOR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.