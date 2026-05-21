'പാറ്റ പാർട്ടി'യുടെ ഉദയവും അക്കൗണ്ട് പൂട്ടലും; ഇത് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച അഭിജിത് ദീപ്കെയുടെ കഥ!

ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച് 'കോക്രോച്ച് പാർട്ടി', ഞെട്ടിത്തരിച്ച് ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും! ആരാണ് ഈ ട്രെൻഡിന് പിന്നിലെ അഭിജിത് ദീപ്കെ? എന്താണ് ഈ പാര്‍ട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം? എല്ലാം അറിയാം വിശദമായി...

Published : May 21, 2026 at 3:45 PM IST

ന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വമ്പന്മാരായ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പണക്കൊഴുപ്പോ വമ്പൻ റാലികളോ ഇല്ലാതെ, വെറും മീമുകളിലൂടെയും ട്രോളുകളിലൂടെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് 'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി' (സിജെപി) എന്നൊരു സമാന്തര പ്രസ്ഥാനം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇതിനോടകം തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. മെയ്‌ 16ന് ആരംഭിച്ച ഈ പജില്‍ 21 വരെ ആയപ്പോഴേക്കും 14 മില്ല്യണ്‍ ( 1 കോടി 40 ലക്ഷം) ഫോളേവേഴ്‌സ് ആണ് നേടിയത്.

അതായത് ഓരോ മിനിറ്റിലും ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ഈ പാറ്റ ഗ്രൂപ്പിനെ പിന്തുടരുന്നത്. ഫോളേവേഴ്‌സിൻ്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ ബിജെപിയെ മറികടന്നു. 8 മില്ല്യണ്‍ ഫോളേവേഴ്‌സാണ് ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ ബിജെപിക്കുള്ളത്. 13.7 മില്ല്യണ്‍ ഫോളേവേഴ്‌സ് എന്ന കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ പേജിനെയും സിജെപി നിലവില്‍ മറികടന്ന് വമ്പൻ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്.

എന്താണ് ഈ 'കോക്രോച്ച് പാർട്ടി' വിപ്ലവം?

സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് നടത്തിയ ഒരു പരാമർശത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥയുടെ തുടക്കം. വ്യാജ ബിരുദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയമ-മാധ്യമ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നുകൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും, വ്യവസ്ഥിതിയെ നിരന്തരം വിമർശിക്കുന്ന ചിലരെയും അദ്ദേഹം 'കോക്രോച്ചുകളോട്' (പാറ്റകളോട്) ഉപമിച്ചതായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വാർത്തകൾ പരന്നു.

തൊഴിലില്ലായ്മയും പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയും (നീറ്റ്, സിബിഎസ്ഇ വിവാദങ്ങള്‍) കാരണം ആകെ നിരാശരായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ യുവത്വം ഈ വാക്ക് പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചിലേറ്റി. 'വ്യവസ്ഥിതി ഒരു അഴുക്കുചാലാണെങ്കിൽ, അവിടെ പാറ്റകൾ ഉയർന്നു വരിക തന്നെ ചെയ്യും' എന്ന ലൈനിൽ ജെൻ-സി തലമുറ ഈ അധിക്ഷേപത്തെ ഒരു വലിയ ഡിജിറ്റൽ പ്രതിഷേധമാക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ 'മെയിൻ ഭി കോക്രോച്ച്' (ഞാനും ഒരു പാറ്റയാണ്) എന്ന ട്രെൻഡ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

ആരാണ് അഭിജിത് ദീപ്കെ?

ഈ വൈറൽ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ പിന്നിലെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം അഭിജിത് ദീപ്കെ എന്ന 30 വയസുകാരനാണ്. പൂനെ സ്വദേശിയായ അഭിജിത്, മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പബ്ലിക് റിലേഷൻസിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റാണ്.

ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ ജനവികാരം ഉണർത്താം എന്ന് അഭിജിതിന് കൃത്യമായി അറിയാം. 2018 മുതൽ 2023 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീമിലും ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റായും അദ്ദേഹം സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. 2020-ലെ ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മീമുകളിലൂടെയും ചെറിയ വീഡിയോകളിലൂടെയും യുവാക്കളെ ആകർഷിച്ച പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് വലുതായിരുന്നു. 2026 മേയ് 16-ന് അഭിജിത് തൻ്റെ വ്യക്തിഗത എക്സ് ഹാൻഡിലിൽ പങ്കുവെച്ച ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമിലൂടെയാണ് 'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി' എന്ന ആശയത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമിടുന്നത്.

അഭിജിത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം

"നിങ്ങളുടെ ഭാവി തകർത്തതിന് ബിജെപിയെ അൺഫോളോ ചെയ്യൂ" എന്ന ആഹ്വാനവുമായി അഭിജിത് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വീഡിയോയും അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടു. ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ ഈ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ വിഴുപ്പലക്കലുകൾക്കപ്പുറം, തങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരായ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും കടുത്ത നിരാശയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹാഷ്‌ടാഗുകളും പോസ്റ്റുകളും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

'പാറ്റ പാർട്ടി'യുടെ ആശയം

ഈ പാർട്ടിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ പരിഹാസരൂപേണയുള്ളതാണെങ്കിലും, അതിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നവയാണ്

ജുഡീഷ്യൽ പരിഷ്കാരം: വിരമിച്ച ശേഷം ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും രാജ്യസഭാ സീറ്റോ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പദവികളോ നൽകരുത്.

വോട്ടവകാശം സംരക്ഷിക്കൽ: യഥാർത്ഥ വോട്ടർമാരുടെ വോട്ട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്താൽ അതിന് കാരണക്കാരായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ UAPA ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം.

വനിതാ സംവരണം: പാർലമെൻ്റിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൃത്യമായി 50% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തണം.

മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം: വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കണം.

കൂറുമാറ്റ നിരോധനം: പാർട്ടി മാറുന്ന എം.എൽ.എമാർക്കും എം.പിമാർക്കും അടുത്ത 20 വർഷത്തേക്ക് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനും പദവികൾ വഹിക്കുന്നതിനും വിലക്കേർപ്പെടുത്തണം.

ചുരുക്കത്തിൽ, സി.ജെ.പി ഒരു യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിൻ്റെ നിശബ്ദമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കലാപമാണ്. "നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പാറ്റകൾ എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ആ പേര് അഭിമാനത്തോടെ സ്വീകരിക്കും, കാരണം ആറ്റോമിക് ബോംബ് സ്ഫോടനത്തെപ്പോലും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു ജീവി പാറ്റയാണ്" എന്ന ദൃഢപ്രതിജ്ഞയാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാതൽ!

ഞെട്ടലിൽ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും

പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ റാലികൾക്കും കോടികളുടെ പരസ്യങ്ങൾക്കും വഴങ്ങാത്ത ഇന്നത്തെ ജെൻ-സി തലമുറ, ഒരു പാറ്റയെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ചിഹ്നമാക്കി മാറ്റിയത് കണ്ട് രാജ്യത്തെ വൻകിട പാർട്ടികൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഭരണകൂടത്തെ തകർക്കാൻ പടച്ചുവിട്ട ഒരു 'ടൂൾകിറ്റ്' ആണോ ഇതെന്നാണ് ബിജെപി അനുകൂല കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സംശയം. എന്നാൽ, ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹമല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മയോടും പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളോടും നിലവിലെ വ്യവസ്ഥിതിയോടും യുവാക്കൾക്കുള്ള കടുത്ത അമർഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

സിജെപി എക്‌സ് അക്കൗണ്ട് പൂട്ടി

ബിജെപിയെക്കാൾ ഫോളോവേഴ്‌സിനെ നേടി, മണിക്കൂറുകൾക്കകം പാറ്റ പാർട്ടിയുടെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വമ്പന്മാരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയ 'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി' (CJP) യുടെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് (പഴയ ട്വിറ്റർ) അക്കൗണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ റദ്ദാക്കി. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോവേഴ്‌സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയെ അട്ടിമറിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ എക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം പാറ്റ പാർട്ടിയുടെ പേജ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത്.

പ്രതികാര നടപടിയെന്ന് സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്കെ

തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിയ വിവരം സ്ക്രീൻഷോട്ട് സഹിതം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ ബുദ്ധികേന്ദ്രമായ അഭിജിത് ദീപ്കെ രംഗത്തെത്തി." ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു, കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. വെറുമൊരു വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് അവർ ഞങ്ങളെ ഇത്രയധികം ഭയപ്പെടുന്നത്?" അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ലാതെ തങ്ങൾ ഒരു തെറ്റായ കാര്യവും എഴുതിയിട്ടില്ലെന്നും, യുവാക്കളുടെ ശബ്ദത്തെ അടിച്ചമർത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

