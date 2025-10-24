തൃക്കണ്ണിലൂടെ ലോകം കാണുന്നൊരു 12കാരൻ; 'ഗാന്ധാരി വിദ്യ' കൊണ്ട് നേടിയത് എണ്ണംപറഞ്ഞ റെക്കോർഡുകള്‍

തൃക്കണ്ണിലൂടെ ലോകം കാണുന്നൊരു 12കാരൻ; 'ഗാന്ധാരി വിദ്യ' കൊണ്ട് നേടിയത് എണ്ണംപറഞ്ഞ റെക്കോർഡുകള്
ഗാന്ധാരി വിദ്യയിലൂടെ അസാധാരണ കഴിവ് തെളിയിച്ച് റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കി ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി. ഗന്ധത്തിലൂടെയും സ്പർശനത്തിലൂടെയും വസ്തുക്കളെയും അക്ഷരങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുന്നു.
Published : October 24, 2025 at 9:53 AM IST
ബെംഗളൂരു: അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രതിഭ. ദാവൻഗരെയിലെ ഒമ്പത് വയസുകാരനായ ശിവരാജ് ഗൗദ്രു എൻ, കഴിവുകളാല് വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ്. മൂന്നാം കണ്ണിലൂടെ വാക്കുകളും വസ്തുക്കളുമെല്ലാം അതിവേഗം തിരിച്ചറിയും ഈ കൊച്ചു മിടുക്കൻ.
ഗാന്ധാരി വിദ്യയിലൂടെ (മൂന്നാം ശക്തി) അസാധാരണ കഴിവ് തെളിയിച്ച ശിവരാജ് ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്. 'ദി പവർ ഓഫ് തേർഡ്'ലൂടെ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ സ്ഥാനം നേടുകയും ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ ചെറു പ്രായത്തിനുള്ളിൽ.
ദൃശ്യശേഷിയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഉൾബോധത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു തലത്തിലൂടെ ശിവരാജ് കാണുകയും വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തതിനാണ് ശിവരാജ് ഗൗദ്രുവിന് റെക്കോർഡ് നേട്ടം. 12 മിനിറ്റും 23 സെക്കൻഡും കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഞ്ചക്ഷര ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ കണ്ണടച്ച് പറയും ശിവരാജ്. ഈ കഴിവ് മനസിലാക്കി ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ പങ്കെടുക്കുകയും റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കൊച്ചുമിടുക്കൻ. ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശിവരാജ് തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും നാടിനും അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണിപ്പോള്.
ഗാന്ധാരി വിദ്യ
കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മൂന്നാം കണ്ണിലൂടെ വസ്തുക്കൾ ഗ്രഹിക്കാനോ കാണാനോ ഉള്ള കഴിവാണ് ഗാന്ധാരി വിദ്യ. സ്പർശനവും ഗന്ധവും ഉപയോഗിച്ച് ഈ അറിവ് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഗാന്ധാരി വിദ്യ എന്നത് ആധികാരികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ വിദ്യയല്ല. "തൃതി കാഴ്ച " എന്ന വിശേഷണമുള്ള അനൗദ്യോഗിക വിദ്യാഭ്യാസ രീതി അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിന്റെ പരിശീലനമാണിത്.
"ഗാന്ധാരി വിദ്യ" എന്ന പേര് മഹാഭാരതത്തിലെ ഗാന്ധാരി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ പൊതിഞ്ഞ് ദൃഷ്ടിയില്ലാതെ ഉള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഇതിലൂടെ അർഥമാക്കുന്നത്. കുട്ടികളിൽ ഏകാഗ്രത, ആത്മവിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ എന്നിവ ഇത് പരിശീലിക്കുന്നത് വഴി വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
ശിവരാജ് 12 വയസിനുള്ളില് ഗാന്ധാരി വിദ്യയില് പ്രാവീണ്യം നേടി. നിരഞ്ജൻ കുമാറിൻ്റെയും ചന്ദ്ര പ്രഭയുടെയും മകനായ ശിവരാജ്, മാതാപിതാക്കളുടെ തികഞ്ഞ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ചെറുമകന്റെ ഈ നേട്ടത്തില് അഭിമാനിക്കുന്നതായി ശിവരാജിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ രുദ്രപ്പയും പറഞ്ഞു.
ഗന്ധത്തിലൂടെയും സ്പർശനത്തിലൂടെയും വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നു
"പേപ്പറിൽ സ്പർശിച്ചും, ശ്രദ്ധിച്ചും ഞാൻ വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയും. സെപ്റ്റംബർ 27 ന് ഒരു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണടച്ചാണ് ഞാൻ പന്തുകളുടെ നിറം എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു പന്ത് വച്ചാൽ, അതിൻ്റെ നിറം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയും. വസ്തുക്കൾ കണ്ണുകൾ അടച്ച് സ്പർശിച്ചും, ശബ്ദം, ഗന്ധം എന്നിവയിലൂടെയും ആ വസ്തു എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്" -ശിവരാജ് പറഞ്ഞു.
മഞ്ജുനാഥ് ഗുരുജിയിൽ നിന്നാണ് ശിവരാജ് ഈ വിദ്യ പഠിച്ചത്. "ഇതൊരു കലയാണ്, അറിവാണ്. ഇത് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. വിദ്യാരംഭ ഗുരുകുലത്തിലെ മഞ്ജുനാഥ് പൂജാർ ഗുരുജിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ മകൻ ശിവരാജ് മൂന്നാം ശക്തി (ഗാന്ധാര വിദ്യ) പഠിച്ചു. ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മത്സരത്തിനുള്ള തീയതി ഇതുവരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. മകൻ്റെ നേട്ടത്തിൽ വളരെ അഭിമാനിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" - ശിവരാജിന്റെ അമ്മ ചന്ദ്രപ്രഭ പറയുന്നു.
"എൻ്റെ മകൻ ശിവരാജിന് 12 വയസാണ്. മണവും ശബ്ദവും ഉപയോഗിച്ച് കൈയിലുള്ള വസ്തു എന്താണെന്ന് അവൻ എളുപ്പത്തിൽ പറയും. കണ്ണടച്ച് പന്തുകളുടെയും മറ്റ് വസ്തുക്കളുെടെയും നിറം അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. 12 മിനിറ്റും 23 സെക്കൻഡും കൊണ്ട് നൂറ് വാക്കുകൾ അവൻ പറഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ കുട്ടിയുടെ പേര് ചേർക്കപ്പെട്ടു"- ശിവരാജിൻ്റെ പിതാവ് നിരഞ്ജൻ കുമാർ പറഞ്ഞു.
Also Read: എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് ആശ്വാസം: 1,031 പേർക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനം