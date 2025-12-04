ഗ്രാമത്തില് ആകെ 1000 പേർ, ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം 4000ത്തിനടുത്ത്; അന്വേഷണം അധികാരികളിലേയ്ക്ക്
വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പലരും ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തിരുത്തി. നിലവില് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.
Published : December 4, 2025 at 2:16 PM IST
അമരാവതി: ജനസംഖ്യയെക്കാൾ കൂടുതൽ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുള്ള ഗ്രാമം. കൊമറേപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ 1,000 ആണ്. എന്നാൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിലവിലുള്ളത് 3,982 ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ശ്രീ സത്യസായി ജില്ലയിലെ കൊമറേപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലാണ് സംഭവം.
വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട യുവാക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകി. ഇവർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം. കൊമറേപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലാണ് വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിരവധി പേർക്ക് നൽകിയത്. 11 മാസത്തിനുള്ളിൽ 3,982 പേർക്കാണ് വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ, ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പലർക്കും വയസ്, പേര്, ജനന സ്ഥലം എന്നിവ തടസങ്ങളാകാറുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വഴി അവ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന ധാരണയിലാണ് പലരും വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത്.
ആയിരം ജനസംഖ്യയുള്ള കൊമറേപ്പള്ളിയിൽ 3,982 ജനനങ്ങൾ നടന്നതായാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പകുതിയിൽ കൂടുതലും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഗ്രാമത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
കൊമറേപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിച്ചതിനുശേഷം, മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർ പഞ്ചായത്തില് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ അഭാവമുള്ള കൊമറേപ്പള്ളിയില് മധുഡി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായ മഹേഷിനാണ് താത്കാലിക ചുമതല. മഹേഷ് ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 3,982 ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അനുവദിച്ച് നല്കിയതായാണ് രേഖകള്.
129 അപേക്ഷകൾ നിലവില് ഓഫിസിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. അപേക്ഷകള് മഹേഷ് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ഒരു ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമെ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. 128 എണ്ണം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാണ്. പരാതിക്കാരില് ഒരാളാണ് വിനയ് കുമാർ ഗുപ്ത. ഇയാൾ 1985 ൽ കൊമറേപ്പള്ളിയിൽ ജനിച്ചു. എന്നാൽ ഇയാളുടെ പേരില് വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു പരാതിക്കാരനായ ആശിഷ് കുമാർ ഗുപ്തയുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമായി മറ്റൊരാളുടെ കൈവശമുണ്ട്. ആശിഷ് കുമാർ വിജയവാഡയിലെ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഡയറക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
അന്വേഷണം നടത്തിയ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാർ, ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൻ്റെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായും മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വ്യാജ രേഖകൾ നൽകിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഇതില് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തല്. പൊലീസും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംയുക്ത അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പിന്നിലെ കഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നുമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യം. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും.
