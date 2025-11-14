അധികാര കസേരയിലോ, അതോ പുറത്തേക്കോ? കണ്ണുംനട്ട് ബിഹാറിലെ 27 മന്ത്രിമാര്
ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇക്കുറി പല മന്ത്രിമാരുടെയും വിധി തുലാസിലാണ്. ആരൊക്കെയാണ് വെല്ലുവിളികള് നേരിടുന്നതെന്നും ആരൊക്കെയാണ് സുരക്ഷിതരെന്നും പരിശോധിക്കാം.
Published : November 14, 2025 at 10:07 AM IST
പട്ന: സംസ്ഥാനത്തെ 27 മന്ത്രിമാരാണ് ഇക്കുറി ജനവിധി തേടുന്നത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരായ സമ്രാട്ട് ചൗധരിയും വിജയകുമാര് സിന്ഹയും അടക്കമുള്ളവരുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തില് പതിനഞ്ച് മന്ത്രിമാരാണ് ജനവിധി തേടിയത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് 12 മന്ത്രിമാരും ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിനിറങ്ങി. മിക്കമന്ത്രിമാര്ക്കും ബിജെപി വീണ്ടും അവസരം നല്കിയിരുന്നു.
ജനതാദള് യു(ജെഡിയു)കുറച്ച് മന്ത്രിമാരെ ഒഴിച്ച് എല്ലാവരെയും ഗോദയില് ഇറക്കിയിരുന്നു. ഏതൊക്കെ മന്ത്രിമാരാണ് സുരക്ഷിതമേഖലയിലും ആരൊക്കെയാണ് അപകടമേഖലയിലും ഉള്ളതെന്ന വലിയ ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. മിക്ക സീറ്റുകളിലും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് വിദഗ്ദ്ധര് പ്രവചിക്കുന്നത്. എന്നാല് എന്ഡിഎയ്ക്ക് പല സീറ്റുകളിലും മേല്ക്കൈ ഉണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്താനാകും.
ആദ്യഘട്ടത്തില് ബിഹാറിലെ പതിനാറ് മന്ത്രിമാരാണ് ജനവിധി തേടിയത്. ഇതില് പതിനൊന്ന് പേര് ബിജെപിയില് നിന്നും അഞ്ച് പേര് ജെഡിയുവില് നിന്നുമുള്ളവരാണ്. രണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരും വീണ്ടും ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. എന്ഡിഎയുടെ താരപ്രചാരകര് രംഗത്തിറങ്ങിയത് മന്ത്രിമാര്ക്ക് തുണയാകുമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സര്വേകളും ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പോര്ട്ടുകളും നല്കുന്ന സൂചന. എന്നാല് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ കരുത്തരായ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് നിന്ന് ഇവര് വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു. വംശീയ സമവാക്യങ്ങളും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളും വിധി നിര്ണയത്തില് നിര്ണായകമാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്.
ഒന്നാം ഘട്ടത്തില് ജനവിധി തേടിയ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രകടന നിലവാരം ഇങ്ങനെ
|മന്ത്രി
|സീറ്റ്
|കക്ഷി
|മുഖ്യഎതിരാളി
|കക്ഷി
|വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം
സമ്രാട്ട് ചൗധരി
(ഉപമുഖ്യമന്ത്രി)
|താരാപ്പൂര്
|ബിജെപി
|അരുണ്സാഹ്
|ആര്ജെഡി
|സുരക്ഷിതം
വിജയകുമാര് സിന്ഹ
(ഉപമുഖ്യമന്ത്രി)
|ലഖിസരായ്
|ബിജെപി
|അംരേഷ് കുമാര് അനീഷ്
|കോണ്ഗ്രസ്
|അപകടകരം
|വിജയകുമാര് ചൗധരി
|സരായ്രഞ്ജന്
|ജെഡിയു
|അരവിന്ദ് കുമാര് സാഹ്നി
|ആര്ജെഡി
|സുരക്ഷിതം
|ശ്രാവണ്കുമാര്
|നളന്ദ
|ജെഡിയു
|കുശലേന്ദ്രകുമാര്
|കോണ്ഗ്രസ്
|സുരക്ഷിതം
|മംഗല്പാണ്ഡെ
|ബൗന്ദ്രി
|ബിജെപി
|ഔധ് ബിഹാരി ചൗധരി
|ആര്ജെഡി
|അപകടകരം
|നിതിന് നവീന്
|ബങ്കിപൂര്(പട്ന)
|ബിജെപി
|രേഖഗുപ്ത
|ആര്ജെഡി
|സുരക്ഷിതം
|മഹേശ്വര് ഹസാരി
|കല്യാണ്പൂര്
|ജെഡിയു
|രഞ്ജിത്കുമാര് റാം
|സിപിഐ(എംഎല്)
|സുരക്ഷിതം
|സഞ്ജയ് സാരംഗി
|ദര്ഭംഗ
|ബിജെപി
|ഉമേഷ് സാഹ്നി
|വിഐപി
|സുരക്ഷിതം
|മദന് സാഹ്നി
|ബഹദൂര്പൂര്
|ജെഡിയു
|ഭോലയാദവ്
|ആര്ജെഡി
|സുരക്ഷിതം
|ജിവേഷ് മിശ്ര
|വെബ്സ്
|ബിജെപി
|ഋഷി മിശ്ര
|കോണ്ഗ്രസ്
|സുരക്ഷിതം
|രത്നേഷ് സദ
|സൊന്ബര്സ
|ജെഡിയു
|സരിതാദേവി
|കോണ്ഗ്രസ്
|സുരക്ഷിതം
ബിഹാര് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നിയമസഭ കക്ഷി നേതാവുമായ സമ്രാട്ട് ചൗധരി താരാപൂര് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില് നിന്നാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം തട്ടകമാണ്. സമ്രാട്ട് ചൗധരി കുശ്വാര സമുദായത്തില് നിന്നുള്ള ആളാണ്. ഈ മേഖലയില് കുശ്വാര വോട്ടുകള് നല്ല തോതിലുണ്ട്. കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷായും മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും ഇദ്ദേഹത്തിനായി വലിയ പ്രചാരണമാണ് നടത്തിയത്. നിതീഷ് കുമാര് സമ്രാട്ട് ചൗധരിയെ വിജയിച്ച് വരൂ എന്ന് വേദിയില് വച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ചൗധരി അദ്ദേഹത്തെ പാദ നമസ്കാരം നടത്തി അനുഗ്രഹം തേടിയപ്പോഴായിരുന്നു നിതീഷിന്റെ അനുഗ്രഹ വര്ഷം. പൊതുജനങ്ങളില് നിന്ന് ഇവര്ക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്.
സമ്രാട്ട് ചൗധരിയുടെ പ്രധാന എതിരാളി മഹാസഖ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിന്റെ അരുണ് സാഹ് ആണ്. അരുണ് മുമ്പും ഇതേ സീറ്റില് നിന്ന് ജനവിധി തേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. രണ്ട് പ്രമുഖ സഖ്യങ്ങള്തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ജന് സൂരജ് പാര്ട്ടി സന്തോഷ് കുമാര് സിങിന് ടിക്കറ്റ് നല്കി. ബഹുജന്സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ പിന്വലിച്ച് സമ്രാട്ട് ചൗധരിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സമ്രാട്ട് ചൗധരി സുരക്ഷിതനാണെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്.
എന്ഡിഎയുടെ പ്രമുഖ മുഖങ്ങളിലൊന്നാണ് സമ്രാട്ട് ചൗധരി. താരാപൂരില് കുശ്വാഹ വോട്ട് ബാങ്ക് അതിശക്തമാണ്. ശകുനി ചൗധരി വിജയിക്കും. നിതീഷിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മേല്ക്കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്ഡിഎയ്ക്ക് അറുപത് ശതമാനം വരെ വോട്ട് കിട്ടിയേക്കാമെന്നും മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനായ കൗശലേന്ദ്ര പ്രിയദര്ശി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ബിഹാറിലെ മറ്റൊരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ വിജയകുമാര് സിന്ഹ ബിജെപിയുടെ ലഖിസരായ് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില് നിന്നുള്ള സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം നാല് തവണ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാം തവണയും ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുകയാണഅ. ഇദ്ദേഹം ഭൂമിഹാര് സമുദായത്തില് നിന്നുള്ളയാളാണ്. മഹാസഖ്യത്തില് നിന്ന് കോണ്ഗ്രസിന്റെ അമരേഷ് കുമാര് അനിഷാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഇദ്ദേഹവും ഭൂമിഹാര് സമുദായത്തില് നിന്നുള്ള ആളാണ്. ബര്ഹിയ സ്വദേശിയുമാണ്. ഇരുവരും തമ്മില് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരം തന്നെയാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങും ഡല്ഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും വിജയ് സിന്ഹയ്ക്കായി പ്രചാരണത്തിനെത്തിയിരുന്നു.
മത്സരം അതീവ രസകരമാണ്. ഇരുസഖ്യവും ഒരേ ജാതിയില് നിന്ന് തന്നെയുള്ളവരെയാണ് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിഹാര് വോട്ടുകള് വിഭജിച്ച് പോകും. ആറ് വിജയിച്ചാലും ഭൂരിപക്ഷം വളരെ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ അരുണ് പാണ്ഡെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വിജയ് സിന്ഹയ്ക്ക് അന്പത് ശതമാനം വരെ വോട്ട് കിട്ടിയേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം പ്രകടമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വിജയ് സിന്ഹ അപകടമേഖലയിലുമാണ്.
മുതിര്ന്ന ജെഡിയു നേതാവും നിതീഷ് കുമാറിന്റെ വലംകൈയ്യുമായ വിജയ് കുമാര് ചൗധരി സരായ് രഞ്ജനില് നിന്നാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഏഴാം തവണയാണ് അദ്ദേഹം അങ്കത്തട്ടില്. ആറ് തവണയും വിജയം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് തവണ ഇദ്ദേഹം ദല്സിങ് സരായില് നിന്നും മൂന്ന് തവണ സരായ് രഞ്ജനില് നിന്നുമാണ് ജനവിധി തേടിയത്. 1982ലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചത്. കോണ്ഗ്രസ് ടിക്കറ്റിലായിരുന്നു ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം. ഇപ്പോള് അദ്ദേഹം പാര്ലമെന്ററി കാര്യ-ജലവിഭവ മന്ത്രിയാണ്. അരവിന്ദ് കുമാര് സാഹ്നിയെ ആണ് ആര്ജെഡി ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജെഡിയുവിന് അറുപത് ശതമാനത്തിലേറെ നേടാനാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്. അത് കൊണ്ട് തനനെ വിജയ് ചൗധരി സുരക്ഷിതനാണ്.
രണ്ടാംഘട്ടത്തിലെ മന്ത്രിമാരുടെ റിപ്പോര്ട്ട് കാര്ഡ് ഇങ്ങനെ
|മന്ത്രി
|മണ്ഡലം
|കക്ഷി
|മുഖ്യഎതിരാളി
|കക്ഷി
|വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം
|വിജേന്ദ്ര യാദവ്
|സുപോള്
|ജെഡിയു
|മിന്നാത്ത് റഹ്മാനി
|കോണ്ഗ്രസ്
|പൂര്ണമായും സുക്ഷിതന്
|ഡോ.പ്രേംകുമാര് എം ഡി
|ഗയ ടൗണ്
|ബിജെപി
|അഖൗരി ഓംകാര്നാഥ്
|കോണ്ഗ്രസ്
|പൂര്ണമായും സുരക്ഷിതന്
|നീരജ് കുമാര് സിങ് ബബ്ലു
|ഛട്ടാപൂര്
|ബിജെപി
|വിപിന് കുമാര് സിങ്
|ആര്ജെഡി
|അപകടമേഖലയില്
|നിതീഷ് കുമാര് മിശ്ര
|ഝാന്ജഹര്പൂര്
|ബിജെപി
|രാംനാരായണ് യാദവ്
|സിപിഐ(എംഎല്)
|സുരക്ഷിതന്
|ജാംഖാന്
|ചെയിന്പൂര്
|ജെഡിയു
|ബ്രജ്കിഷോര് ബിന്ദ്
|ആര്ജെഡി
|അതീവ അപകടമേഖലയില്
|രേണുദേവി
|ബേട്ടിയ
|ബിജെപി
|വസി അഹമ്മദ്
|കോണ്ഗ്രസ്
|സുരക്ഷിത
|ഷീല കുമാരി മണ്ഡല്
|ഫുല്പരസ്
|ജെഡിയു
|സുബോധ് മണ്ഡല്
|കോണ്ഗ്രസ്
|അപകടകമേഖലയില്
|ലേഷി സിങ്
|ധര്മ്മേന്ദ്ര
|ജെഡിയു
|സന്തോഷ് കുശ്വാഹ
|ആര്ജെഡി
|അപകടമേഖലയില്
|സുമിത് കുമാര് സിങ്
|താസ്തിങ്
|ജെഡിയു
|സാവിത്രി ദേവി
|ആര്ജെഡി
|സുരക്ഷിതം
|സുനില്കുമാര്
|ബിഹ്പൂര്
|ബിജെപി
|അപര്ണ കുമാരിമണ്ഡല്
|വിഐപി
|സുരക്ഷിതം
|നാരായണ് പ്രസാദ്
|ഇസ്ലാംപൂര്
|ബിജെപി
|രാകേഷ് റോഷന്
|ആര്ജെഡി
|സുരക്ഷിതം