Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

അധികാര കസേരയിലോ, അതോ പുറത്തേക്കോ? കണ്ണുംനട്ട് ബിഹാറിലെ 27 മന്ത്രിമാര്‍

ബിഹാര്‍ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇക്കുറി പല മന്ത്രിമാരുടെയും വിധി തുലാസിലാണ്. ആരൊക്കെയാണ് വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നതെന്നും ആരൊക്കെയാണ് സുരക്ഷിതരെന്നും പരിശോധിക്കാം.

POLITICAL FUTURE OF MINISTERS SAMARTH CHAUDHARY BIHAR MINISTERS Bjp
POLITICAL FUTURE OF MINISTERS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 14, 2025 at 10:07 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

പട്‌ന: സംസ്ഥാനത്തെ 27 മന്ത്രിമാരാണ് ഇക്കുറി ജനവിധി തേടുന്നത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരായ സമ്രാട്ട് ചൗധരിയും വിജയകുമാര്‍ സിന്‍ഹയും അടക്കമുള്ളവരുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പതിനഞ്ച് മന്ത്രിമാരാണ് ജനവിധി തേടിയത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ 12 മന്ത്രിമാരും ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിനിറങ്ങി. മിക്കമന്ത്രിമാര്‍ക്കും ബിജെപി വീണ്ടും അവസരം നല്‍കിയിരുന്നു.

Also Read: 'പാലാ'പ്പള്ളി പുതുപ്പള്ളി...ചുവപ്പണിഞ്ഞ് ശക്തരുടെ തട്ടകങ്ങള്‍ ; എന്തൊക്കെയാണ് കോട്ടയത്തു നടക്കുന്നത്

ജനതാദള്‍ യു(ജെഡിയു)കുറച്ച് മന്ത്രിമാരെ ഒഴിച്ച് എല്ലാവരെയും ഗോദയില്‍ ഇറക്കിയിരുന്നു. ഏതൊക്കെ മന്ത്രിമാരാണ് സുരക്ഷിതമേഖലയിലും ആരൊക്കെയാണ് അപകടമേഖലയിലും ഉള്ളതെന്ന വലിയ ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. മിക്ക സീറ്റുകളിലും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് വിദഗ്ദ്ധര്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് പല സീറ്റുകളിലും മേല്‍ക്കൈ ഉണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്താനാകും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ബിഹാറിലെ പതിനാറ് മന്ത്രിമാരാണ് ജനവിധി തേടിയത്. ഇതില്‍ പതിനൊന്ന് പേര്‍ ബിജെപിയില്‍ നിന്നും അഞ്ച് പേര്‍ ജെഡിയുവില്‍ നിന്നുമുള്ളവരാണ്. രണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരും വീണ്ടും ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. എന്‍ഡിഎയുടെ താരപ്രചാരകര്‍ രംഗത്തിറങ്ങിയത് മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് തുണയാകുമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സര്‍വേകളും ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും നല്‍കുന്ന സൂചന. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ കരുത്തരായ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു. വംശീയ സമവാക്യങ്ങളും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളും വിധി നിര്‍ണയത്തില്‍ നിര്‍ണായകമാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ ജനവിധി തേടിയ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രകടന നിലവാരം ഇങ്ങനെ

മന്ത്രി സീറ്റ്കക്ഷിമുഖ്യഎതിരാളി കക്ഷി വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം

സമ്രാട്ട് ചൗധരി

(ഉപമുഖ്യമന്ത്രി)

താരാപ്പൂര്‍ബിജെപിഅരുണ്‍സാഹ്ആര്‍ജെഡി സുരക്ഷിതം

വിജയകുമാര്‍ സിന്‍ഹ

(ഉപമുഖ്യമന്ത്രി)

 ലഖിസരായ്ബിജെപി അംരേഷ് കുമാര്‍ അനീഷ് കോണ്‍ഗ്രസ്അപകടകരം
വിജയകുമാര്‍ ചൗധരിസരായ്‌രഞ്ജന്‍ ജെഡിയുഅരവിന്ദ് കുമാര്‍ സാഹ്നിആര്‍ജെഡിസുരക്ഷിതം
ശ്രാവണ്‍കുമാര്‍ നളന്ദജെഡിയുകുശലേന്ദ്രകുമാര്‍കോണ്‍ഗ്രസ്സുരക്ഷിതം
മംഗല്‍പാണ്ഡെ ബൗന്ദ്രിബിജെപിഔധ് ബിഹാരി ചൗധരി ആര്‍ജെഡിഅപകടകരം
നിതിന്‍ നവീന്‍ ബങ്കിപൂര്‍(പട്‌ന)ബിജെപിരേഖഗുപ്‌തആര്‍ജെഡിസുരക്ഷിതം
മഹേശ്വര്‍ ഹസാരികല്യാണ്‍പൂര്‍ജെഡിയുരഞ്ജിത്കുമാര്‍ റാം സിപിഐ(എംഎല്‍)സുരക്ഷിതം
സഞ്ജയ് സാരംഗി ദര്‍ഭംഗബിജെപിഉമേഷ് സാഹ്‌നിവിഐപിസുരക്ഷിതം
മദന്‍ സാഹ്‌നി ബഹദൂര്‍പൂര്‍ ജെഡിയുഭോലയാദവ്ആര്‍ജെഡിസുരക്ഷിതം
ജിവേഷ് മിശ്ര വെബ്‌സ്ബിജെപിഋഷി മിശ്രകോണ്‍ഗ്രസ്സുരക്ഷിതം
രത്നേഷ് സദ സൊന്‍ബര്‍സജെഡിയുസരിതാദേവികോണ്‍ഗ്രസ്സുരക്ഷിതം

ബിഹാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നിയമസഭ കക്ഷി നേതാവുമായ സമ്രാട്ട് ചൗധരി താരാപൂര്‍ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സ്വന്തം തട്ടകമാണ്. സമ്രാട്ട് ചൗധരി കുശ്വാര സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ള ആളാണ്. ഈ മേഖലയില്‍ കുശ്വാര വോട്ടുകള്‍ നല്ല തോതിലുണ്ട്. കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷായും മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും ഇദ്ദേഹത്തിനായി വലിയ പ്രചാരണമാണ് നടത്തിയത്. നിതീഷ് കുമാര്‍ സമ്രാട്ട് ചൗധരിയെ വിജയിച്ച് വരൂ എന്ന് വേദിയില്‍ വച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ചൗധരി അദ്ദേഹത്തെ പാദ നമസ്‌കാരം നടത്തി അനുഗ്രഹം തേടിയപ്പോഴായിരുന്നു നിതീഷിന്‍റെ അനുഗ്രഹ വര്‍ഷം. പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്.

POLITICAL FUTURE OF MINISTERS SAMARTH CHAUDHARY BIHAR MINISTERS BJP
Samrat Chaudhuri (ETV Bharat)

സമ്രാട്ട് ചൗധരിയുടെ പ്രധാന എതിരാളി മഹാസഖ്യത്തിലെ രാഷ്‌ട്രീയ ജനതാദളിന്‍റെ അരുണ്‍ സാഹ് ആണ്. അരുണ്‍ മുമ്പും ഇതേ സീറ്റില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. രണ്ട് പ്രമുഖ സഖ്യങ്ങള്‍തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്‍റെ ജന്‍ സൂരജ് പാര്‍ട്ടി സന്തോഷ് കുമാര്‍ സിങിന് ടിക്കറ്റ് നല്‍കി. ബഹുജന്‍സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ പിന്‍വലിച്ച് സമ്രാട്ട് ചൗധരിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സമ്രാട്ട് ചൗധരി സുരക്ഷിതനാണെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

എന്‍ഡിഎയുടെ പ്രമുഖ മുഖങ്ങളിലൊന്നാണ് സമ്രാട്ട് ചൗധരി. താരാപൂരില്‍ കുശ്വാഹ വോട്ട് ബാങ്ക് അതിശക്തമാണ്. ശകുനി ചൗധരി വിജയിക്കും. നിതീഷിന്‍റെ പ്രചാരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മേല്‍ക്കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് അറുപത് ശതമാനം വരെ വോട്ട് കിട്ടിയേക്കാമെന്നും മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ കൗശലേന്ദ്ര പ്രിയദര്‍ശി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ബിഹാറിലെ മറ്റൊരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ വിജയകുമാര്‍ സിന്‍ഹ ബിജെപിയുടെ ലഖിസരായ് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം നാല് തവണ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാം തവണയും ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുകയാണഅ. ഇദ്ദേഹം ഭൂമിഹാര്‍ സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ളയാളാണ്. മഹാസഖ്യത്തില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ അമരേഷ് കുമാര്‍ അനിഷാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഇദ്ദേഹവും ഭൂമിഹാര്‍ സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ള ആളാണ്. ബര്‍ഹിയ സ്വദേശിയുമാണ്. ഇരുവരും തമ്മില്‍ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരം തന്നെയാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങും ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌തയും വിജയ് സിന്‍ഹയ്ക്കായി പ്രചാരണത്തിനെത്തിയിരുന്നു.

POLITICAL FUTURE OF MINISTERS SAMARTH CHAUDHARY BIHAR MINISTERS BJP
Prem Kumar (ETV bharat)

മത്സരം അതീവ രസകരമാണ്. ഇരുസഖ്യവും ഒരേ ജാതിയില്‍ നിന്ന് തന്നെയുള്ളവരെയാണ് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിഹാര്‍ വോട്ടുകള്‍ വിഭജിച്ച് പോകും. ആറ് വിജയിച്ചാലും ഭൂരിപക്ഷം വളരെ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ അരുണ്‍ പാണ്ഡെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വിജയ് സിന്‍ഹയ്ക്ക് അന്‍പത് ശതമാനം വരെ വോട്ട് കിട്ടിയേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല്‍ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം പ്രകടമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വിജയ് സിന്‍ഹ അപകടമേഖലയിലുമാണ്.

POLITICAL FUTURE OF MINISTERS SAMARTH CHAUDHARY BIHAR MINISTERS BJP
Lacey Singh (ETV bharat)

മുതിര്‍ന്ന ജെഡിയു നേതാവും നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ വലംകൈയ്യുമായ വിജയ് കുമാര്‍ ചൗധരി സരായ് രഞ്ജനില്‍ നിന്നാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഏഴാം തവണയാണ് അദ്ദേഹം അങ്കത്തട്ടില്‍. ആറ് തവണയും വിജയം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് തവണ ഇദ്ദേഹം ദല്‍സിങ് സരായില്‍ നിന്നും മൂന്ന് തവണ സരായ് രഞ്ജനില്‍ നിന്നുമാണ് ജനവിധി തേടിയത്. 1982ലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ടിക്കറ്റിലായിരുന്നു ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം. ഇപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം പാര്‍ലമെന്‍ററി കാര്യ-ജലവിഭവ മന്ത്രിയാണ്. അരവിന്ദ് കുമാര്‍ സാഹ്‌നിയെ ആണ് ആര്‍ജെഡി ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജെഡിയുവിന് അറുപത് ശതമാനത്തിലേറെ നേടാനാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. അത് കൊണ്ട് തനനെ വിജയ് ചൗധരി സുരക്ഷിതനാണ്.

രണ്ടാംഘട്ടത്തിലെ മന്ത്രിമാരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് ഇങ്ങനെ

മന്ത്രിമണ്ഡലംകക്ഷിമുഖ്യഎതിരാളികക്ഷിവിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം
വിജേന്ദ്ര യാദവ്സുപോള്‍ജെഡിയുമിന്നാത്ത് റഹ്‌മാനികോണ്‍ഗ്രസ്പൂര്‍ണമായും സുക്ഷിതന്‍
ഡോ.പ്രേംകുമാര്‍ എം ഡി ഗയ ടൗണ്‍ബിജെപിഅഖൗരി ഓംകാര്‍നാഥ്കോണ്‍ഗ്രസ്പൂര്‍ണമായും സുരക്ഷിതന്‍
നീരജ് കുമാര്‍ സിങ് ബബ്‌ലു ഛട്ടാപൂര്‍ബിജെപിവിപിന്‍ കുമാര്‍ സിങ്ആര്‍ജെഡിഅപകടമേഖലയില്‍
നിതീഷ് കുമാര്‍ മിശ്ര ഝാന്‍ജഹര്‍പൂര്‍ബിജെപിരാംനാരായണ്‍ യാദവ്സിപിഐ(എംഎല്‍)സുരക്ഷിതന്‍
ജാംഖാന്‍ ചെയിന്‍പൂര്‍ജെഡിയുബ്രജ്‌കിഷോര്‍ ബിന്ദ്ആര്‍ജെഡിഅതീവ അപകടമേഖലയില്‍
രേണുദേവി ബേട്ടിയബിജെപിവസി അഹമ്മദ്കോണ്‍ഗ്രസ്സുരക്ഷിത
ഷീല കുമാരി മണ്ഡല്‍ ഫുല്‍പരസ്ജെഡിയുസുബോധ് മണ്ഡല്‍കോണ്‍ഗ്രസ്അപകടകമേഖലയില്‍
ലേഷി സിങ് ധര്‍മ്മേന്ദ്ര ജെഡിയു സന്തോഷ് കുശ്വാഹആര്‍ജെഡിഅപകടമേഖലയില്‍
സുമിത് കുമാര്‍ സിങ് താസ്‌തിങ്ജെഡിയുസാവിത്രി ദേവിആര്‍ജെഡി സുരക്ഷിതം
സുനില്‍കുമാര്‍ ബിഹ്‌പൂര്‍ബിജെപിഅപര്‍ണ കുമാരിമണ്ഡല്‍വിഐപിസുരക്ഷിതം
നാരായണ്‍ പ്രസാദ്ഇസ്ലാംപൂര്‍ ബിജെപി രാകേഷ് റോഷന്‍ആര്‍ജെഡിസുരക്ഷിതം

TAGGED:

POLITICAL FUTURE OF MINISTERS
SAMARTH CHAUDHARY
BIHAR MINISTERS
BJP
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.