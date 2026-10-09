മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ രാജി ആവശ്യം; ഇന്ത്യ മുന്നണി നേതാക്കൾ ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതിയെ കാണും, കൂടിക്കാഴ്ച രാത്രി എട്ടിന്
പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് സഖ്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് 10 അംഗങ്ങള്ക്ക് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : October 9, 2026 at 1:32 PM IST
ഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ സഖ്യം നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ 10 അംഗങ്ങള്ക്ക് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മുവിനെ കാണാൻ അനുമതി നൽകി. രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ കാണാന് ഇന്ത്യ സഖ്യ നേതാക്കള്ക്ക് സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് സഖ്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് 10 അംഗങ്ങള്ക്ക് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച ശേഷമായിരിക്കും മറ്റ് പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക എന്നും രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ (ECI) പ്രവർത്തനരീതി, വോട്ടർ പട്ടികയിലെ നിലവിലുള്ള 'സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ' (SIR) നടപടികൾ എന്നിവയിലുള്ള ആശങ്കകൾ ഔദ്യോഗികമായി രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ നീക്കം.
ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്, രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ മമത ബാനർജി തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ അടങ്ങിയ നിവേദനം രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൈമാറിയ ശേഷം ചർച്ച നടത്തും.
നേരത്തെ, പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ആദ്യദിനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഓഫിസിലേക്കും ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ജന്തർ മന്ദിറിലേക്കും പ്രതിപക്ഷം മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. മൂന്നാം ദിനമായ ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 8) രാജ്ഘട്ടിലെത്തി ഒന്നിച്ചു പ്രാർഥിക്കുകയും സമാധാന ധർണയിരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. തുടർച്ചയായ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ അതീവ സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ മമതാ ബാനർജിയും ഇന്നത്തെ മാർച്ചിൽ പങ്കാളിയാകും.
സിജെപി 2.0 നാളെ
അതേസമയം സമാന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് സിജെപിയും പ്രതിഷേധ പരിപാടികള് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ച ആദ്യ സമരത്തിന് ശേഷം സിജെപി നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ പ്രക്ഷോഭമാണിത്. ജന്തർമന്തർ 2.0 എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സമരത്തിന് ഡൽഹി പൊലീസ് ഇതുവരെ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സിജെപി കോ-കൺവീനർ സൗരവ് ദാസ് അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും നിരസിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.
പ്രമുഖ യൂട്യൂബർ ധ്രുവ് റാഠി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പിന്തുണയും സമരത്തിനുണ്ട്. കൊടികളുടെ നിറമില്ലാതെ യുവാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്ന അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിഷേധമായിരിക്കും നാളെ നടക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ഈ പ്രക്ഷോഭം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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