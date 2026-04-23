ETV Bharat / bharat

'വാട്‌സ്ആപ്പ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി' അറിവുകളൊഴികെ എല്ലാ വീക്ഷണങ്ങളെയും മാനിക്കുന്നു; ശബരിമല കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി

സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി തെറ്റായ വിവരങ്ങളും വ്യാജ ചരിത്രങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിയമപരമായ നടപടികളെ ബാധിക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി.

Sabarimala - File (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 23, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ആരാധനാലയങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ വിവേചനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെയും നിയമജ്ഞരുടെയും കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾക്ക് വിലയുണ്ടെന്നും "വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സർവകലാശാല" വഴി പ്രചരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വസനീയമോ സ്വീകാര്യമോ ആയി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.

സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി തെറ്റായ വിവരങ്ങളും വ്യാജ ചരിത്രങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിയമപരമായ നടപടികളെ ബാധിക്കരുതെന്ന് കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ആചാരങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവകരമായ വാദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കോടതി തയാറാണ്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമോ ചരിത്രപരമോ ആയ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വാട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളെ തെളിവായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ശബരിമല കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സംഘടനകൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ പരാമർശം. കേസിൽ ഭരണഘടനാപരമായ വശങ്ങളും ലിംഗസമത്വവും ആചാര സംരക്ഷണവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് കോടതി പരിശോധിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ വിവേചനം, ഒന്നിലധികം വിശ്വാസങ്ങൾ ആചരിക്കുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പരിധി, വ്യാപ്‌തി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഒമ്പതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിരീക്ഷണം.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി വി നാഗരത്ന, എം എം സുന്ദരേഷ്, അഹ്സാനുദ്ദീൻ അമാനുല്ല, അരവിന്ദ് കുമാർ, അഗസ്റ്റിൻ ജോർജ്ജ് മാസിഹ്, പ്രസന്ന ബി വരാലെ, ആർ മഹാദേവൻ, ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി എന്നിവരാണ് ബെഞ്ചിലെ അംഗങ്ങൾ.

അതേസമയം ദാവൂദി ബോറ വിഭാഗത്തിനായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ നീരജ് കിഷൻ കൗൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം പരാമർശിച്ചാണ് വാദങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചത്. മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജുഡീഷ്യൽ നിയന്ത്രണം എന്ന വിഷയം പരാമർശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ബെഞ്ച് വാദത്തിൽ ഇടപെടുകയായിരുന്നു.

"എല്ലാ പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയും നിയമജ്ഞരെയും ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു, പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്. നമ്മൾ ഒരു സംസ്‌കാരമെന്ന നിലയിൽ വളരെ സമ്പന്നരാണ്, എല്ലാത്തരം അറിവുകളും വിവരങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല," എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് പറഞ്ഞു.

"അവർക്ക് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല, നമുക്ക് അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല" എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന മനോഭാവങ്ങൾക്കെതിരെയും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരാമർശിച്ചിരുന്നു.

TAGGED:

SABARIMALA PETITION
SC OBSERVATION OF SABARIMALA
SABARIMALA
WHATSAPP UNIVERSITY
THE SUPREME COURT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.