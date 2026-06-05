കേരളത്തില് കാലവര്ഷമെത്തിയതോടെ രാജ്യമെമ്പാടും മഴ സൂചനകള്, വരും ആഴ്ചകളില് വടക്ക്-കിഴക്കന് ഇന്ത്യയില് കനത്ത മഴ
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
Published : June 5, 2026 at 4:04 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേരളത്തില് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷം എത്തിയത്. ഇതിന്റെ ആഘാതങ്ങള് ഇതിനകം തന്നെ ദൃശ്യമായി തുടങ്ങി. വരും ആഴ്ചകളില് വടക്ക്-കിഴക്ക് ഇന്ത്യയില് നത്ത മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. അടുത്ത ഏഴ് ദിവസം കേരളം, കര്ണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് കനത്ത മഴയുണ്ടാകും.തമിഴ്നാട്ടിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
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ഇന്ന് ആന്ഡമാന് നിക്കോബാറിലും ഹിമാലയന് ഉപ മേഖലയിലും പശ്ചിമബംഗാള്, സിക്കിം, ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ പെയ്തേക്കാമെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇതിനിടെ ഡല്ഹിയില് പെയ്ത ചെറിയ മഴ കടുത്ത ചൂടിന് തെല്ല് ആശ്വാസമായി. നഗത്തില് ഇടിമിന്നലിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.ശക്തമായ കാറ്റിനും മിതമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങള്
- ദക്ഷിണ ഉപദ്വീപിയന് മേഖല
ദക്ഷിണ മേഖലയില് വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ചെറിയ മഴ മുതല് ശക്തായ മഴക്ക് വരെയുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കര്ണാടകയുടെ തീരപ്രദേശം, തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളില് നാല്പ്പത് മുതല് അന്പത് കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
- വടക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ഇന്ത്യ
നാഗാലാന്ഡ്, മണിപ്പൂര്, മിസോറാം ത്രിപുര സംസ്ഥആനങ്ങില് വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മാസം മുഴുവന് മഴ ലഭിച്ചേക്കാം.
- മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്
അറബിക്കടലിലും ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കടലില് പോകുന്നവര് ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറില് 55 കിലോമീറ്റര് വരെയാകാം. തെക്ക്പടിഞ്ഞാറന് അറബിക്കടലിനോട് അടുത്തുള്ള മേഖലയില് കാറ്റിന്റെ വേഗത അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററായേക്കാമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, കര്ണാടക, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തീരമേഖലകളിലും ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും കാറ്റിന്റെ വേഗത അറുപത് കിലോമീറ്ററായേക്കും. ജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെയും മുന്നറിയിപ്പുകള് പാലിക്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്.
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നാം കാലവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് അനുഭവിക്കുകയാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഹിഷ്മി ജമില്ഹുസൈന് പറഞ്ഞു. പ്രവചിക്കാനാകാത്ത കാലാവസ്ഥയും തത്ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന മരുവത്ക്കരണം, വെള്ളപ്പൊക്കം, വരള്ച്ച എന്നിവയ്ക്കാണ് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഇക്കുറി കാലവര്ഷം വൈകിയാണ് എത്തിയത്. ഇത് ഒരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമാണെങ്കിലും നമ്മള് മനുഷ്യരും ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് ഉത്തരവാദികളാണ്. നാം കൂടുതല് മരങ്ങള് നടുമെന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുമെന്നും വെള്ളവും ഊര്ജ്ജവും സംരക്ഷിക്കുമെന്നുമൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെറിയ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നമുക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രകൃതിയില് നിന്ന് പാഠം ഉള്ക്കൊണ്ട് നാം അതിനെ ആദരിച്ചാല് നമുക്ക് സുരക്ഷിത ഭാവി നേടാനാകും. ഇന്ന് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചാല് നാളത്തെ നമ്മുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.