അജിത് പവാറിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി ഭാര്യ; സുനേത്ര പവാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായേക്കും, സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന് നടക്കാൻ സാധ്യത

മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകും സുനേത്ര പവാർ. നിലവിൽ രാജ്യസഭാ എംപിയാണ്.

first woman Dy CM Maharastra Sunetra Pawar NCP chief Ajit Pawar Maharastra new Dy CM
File photo of Sunetra Pawar (left) with her husband and Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 31, 2026 at 9:40 AM IST

2 Min Read
മുംബൈ: വിമാനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അജിത് പവാറിൻ്റെ ഭാര്യ സുനേത്ര പവാർ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പുതിയ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകും. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു വനിത ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത്. എൻസിപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. നിലവിൽ രാജ്യസഭാ എംപിയാണ് സുനേത്ര പവാർ. സുനേത്രയെ എൻസിപി (അജിത്) നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി ഇന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കും.

മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിലെ ഇരുസഭകളിലും അംഗമല്ലാത്ത സുനേത്ര ഇന്ന് മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ നിയമസഭാംഗമായി ഔദ്യോഗികമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ സുനേത്ര പവാർ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി (എൻസിപി) വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നടക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയും സഖ്യകക്ഷിയായ ബിജെപിയുടെ നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എൻസിപി മന്ത്രി ഛഗൻ ഭുജ്ബലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അന്തരിച്ച അജിത് പവാറിൻ്റെ കുടുംബവും പാർട്ടിയും എടുക്കുന്ന ഏതൊരു തീരുമാനത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

"ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി എടുക്കേണ്ട ഏത് തീരുമാനവും എൻസിപി എടുക്കും, ഞങ്ങൾ ആ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കും. അജിത് ദാദയുടെ കുടുംബത്തിനും എൻസിപിക്കും പിന്നിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്," - ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2024 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുനേത്ര പവാർ ബാരാമതിയിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചെങ്കിലും സഹോദരഭാര്യയും നിലവിലെ എൻസിപി (എസ്‌പി) എംപിയുമായ സുപ്രിയ സുലെയോടുള്ള അഭിമാന പോരാട്ടത്തിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് സുനേത്ര പവാർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതേസമയം സത്യപ്രതിജ്ഞ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നാണ് ശരദ് പവാർ നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചത്.

പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണം മറ്റൊരാളുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നതിനോടു പവാർ കുടുംബത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. അതേസമയം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനൊപ്പം പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷസ്ഥാനവും സുനേത്ര ഏറ്റെടുക്കുമോയെന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാണ്. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതുതായി എത്തുന്ന സുനേത്ര ഇരുപദവികളും ഒരുമിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യുമോ എന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകും.

ബാരാമതി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നിയമസഭയിലെത്താൻ സുനേത്രയ്ക്ക് 6 മാസം സാവകാശമുണ്ട്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് എത്തിയാലും അജിത് പവാർ വഹിച്ചിരുന്ന ധനമന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കാനിടയില്ല. അജിത്തിന്റെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ ധനമന്ത്രിയുടെ താത്കാലിക ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ഫഡ്‌നാവിസ് ആയിരിക്കും ഇത്തവണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക.

