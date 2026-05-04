ചുവന്ന സൂര്യന് "മരണമൊഴി"; ഇന്ത്യൻ ഭൂപടത്തിൽ ഭരണമില്ലാതെ ഇടതുപക്ഷം
1957-ൽ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ബാലറ്റിലൂടെ വിപ്ലവം രചിച്ച് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച ഇടതുപക്ഷം, ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു. കേരളത്തില് എൽഡിഎഫ് അധികാരം ഒഴിഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഭരണമില്ലാത്ത പാർട്ടിയായി ഇടതുപക്ഷം...
Published : May 4, 2026 at 5:22 PM IST
"ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരല്ല, മറിച്ച് ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും ഏതു നിമിഷവും തിരിച്ചുവിളിക്കപ്പെടാൻ ബാധ്യസ്ഥരുമായ സേവകരായിരിക്കണം. സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാകണം യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരി" -കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ പിതാവും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജർമ്മൻ ചിന്തകനും, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും, വിപ്ലവകാരിയുമായിരുന്ന കാറല് മാര്ക്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ വാക്കുകളാണിത്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി, ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഭരണമില്ലാതെ ഇടതുപക്ഷം "മരണമൊഴി" കേള്ക്കുമ്പോള് ഒരു ഭരണാധികാരി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നും ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ സേവിക്കണമെന്നും എന്നതിൻ്റെ ഓര്മ പുതുക്കുന്നത് കൂടിയാണ് മാര്ക്സിൻ്റെ ഈ വാക്കുകള്...
ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും നേരത്തെ തന്നെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷത്തിന്, തങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ചുവപ്പു കോട്ടയായിരുന്ന കേരളത്തിലും ഇത്തവണ ഭരണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് കോൺഗ്രസിന് ബദലായി ഉയർന്നു വന്ന കരുത്തുറ്റ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷം. കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ത്രിപുര എന്നീ 'ചുവപ്പൻ കോട്ടകൾക്ക്' പുറമെ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് നിയമസഭാംഗങ്ങളും പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 1957-ൽ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ബാലറ്റിലൂടെ വിപ്ലവം രചിച്ച് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച ഇടതുപക്ഷം, ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തിനിൽക്കുകയാണ്.
1. ആദ്യ പോരാട്ടം, വമ്പൻ കുതിപ്പ്: 1951-52 ലോക്സഭയിലെ ആവേശകരമായ ഇടത് സാന്നിധ്യം
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായ ഇന്ത്യൻ ജനത ആദ്യമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1951-52 കാലഘട്ടം. നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രഭാവത്തിന് മുന്നിൽ പ്രതിപക്ഷം നിഷ്പ്രഭമാകുമെന്ന് കരുതിയവർക്ക് തെറ്റുപറ്റി. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷ ശക്തിയായി ഇടതുപക്ഷം ഉദിച്ചുയർന്നത് ചരിത്രത്തിലെ വിസ്മയകരമായ അധ്യായമാണ്.
ജനാധിപത്യത്തിലെ ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ്
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (CPI) 16 സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായി മാറി. കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ പലയിടത്തായി ചിതറിപ്പോയെങ്കിലും, വ്യക്തമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും സംഘടനാബലവും ഇടതുപക്ഷത്തെ മുന്നിലെത്തിച്ചു.
തെലങ്കാനയിലെയും മദ്രാസിലെയും മുന്നേറ്റം
തെലങ്കാന സായുധ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹൈദരാബാദില് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വൻ ജനപിന്തുണ ലഭിച്ചു. മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിക്ക് കീഴിലായിരുന്ന മലബാർ മേഖലയിലും ആന്ധ്രയുടെ ഭാഗങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചു. പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് (PDF) എന്ന പേരിലാണ് ഹൈദരാബാദിൽ അവർ മത്സരിച്ചത്.
എ.കെ.ജി: പാർലമെൻ്റിലെ വിപ്ലവ ഗർജ്ജനം
ആദ്യ ലോക്സഭയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ നയിച്ചത് 'പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ' എ.കെ. ഗോപാലനായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന ഔദ്യോഗിക പദവി അന്ന് നിലവിലില്ലായിരുന്നെങ്കിലും, ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ എ.കെ.ജി നെഹ്റു സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന വിമർശകനായി മാറി. പാർലമെന്റിന് അകത്തും പുറത്തും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം മാതൃകയായി.
ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകളുടെ സ്വാധീനം
അധികാരമില്ലാതിരുന്നിട്ടും നെഹ്റു സർക്കാരിൻ്റെ പല നയങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഭൂപരിഷ്കരണം, വിദേശനയം, പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ എന്നിവയിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാർലമെൻ്റിലെ ഈ ചെറിയ സംഘം വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി.
2. ബാലറ്റിലൂടെ ചുവന്ന കേരളം: 1957-ലെ ആദ്യ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ
ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ബാലറ്റിലൂടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത് 1957ലാണ്. 1957 ഏപ്രിൽ 5ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരത്തിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരങ്ങളെ സാക്ഷിനിർത്തി ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി അധികാരമേറ്റു. 1956-ൽ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ ശേഷമുള്ള ആദ്യ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അത്. 126 സീറ്റുകളിൽ 60 എണ്ണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും 5 എണ്ണം പാർട്ടി പിന്തുണച്ച സ്വതന്ത്രരും നേടി. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഈ സർക്കാർ കേവലം ഒരു ഭരണം എന്നതിലുപരി ഒരു സാമൂഹിക മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു.
ജാതിവാഴ്ചയും ജന്മിത്വവും കൊടികുത്തിവാണിരുന്ന കേരളത്തിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ശബ്ദം ആദ്യമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ മുഴങ്ങിയത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം: "കൃഷിഭൂമി കർഷകന്", കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവമായിരുന്നു ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം. ജന്മിമാർക്ക് കീഴിൽ അടിമകളെപ്പോലെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കർഷകർക്ക് ഭൂമിയിൽ അവകാശം നൽകി. കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഓർഡിനൻസ് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ തലചായ്ക്കാൻ ഒരിടം ഉറപ്പാക്കി. ഇത് കേരളത്തിലെ ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരം: അറിവിൻ്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം, ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അവതരിപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകർക്ക് മാന്യമായ ശമ്പളവും സേവന വ്യവസ്ഥകളും ഉറപ്പിച്ചു. സ്വകാര്യ മാനേജ്മെൻ്റുകളുടെ ചൂഷണത്തിന് തടയിട്ട ഈ നിയമം, വിദ്യാഭ്യാസം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം അവകാശമല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്നത്തെ 'കേരള മോഡൽ' വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത് ഈ നിയമമാണ്.
അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ തുടക്കംഭരണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 'ജില്ലാ കൗൺസിൽ ബിൽ' കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നീട് വന്ന പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ ആദ്യരൂപമായിരുന്നു ഇത്. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രാദേശിക വികസനത്തിൽ പങ്കാളിത്തം നൽകുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനും സാധാരണക്കാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകി. സൗജന്യ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ ആയുർദൈർഘ്യം ഉയർത്തുന്നതിൽ പിൽക്കാലത്ത് നിർണ്ണായകമായി.
വിമോചന സമരവും പതനവും
സർക്കാരിൻ്റെ വിപ്ലവകരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സഭകളെയും നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയെയും പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ഇത് 'വിമോചന സമരം' എന്ന പേരിലുള്ള വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ക്രമസമാധാന നില തകർന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 1959 ജൂലൈ 31-ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണഘടനയുടെ 356-ാം വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇ.എം.എസ് സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ടു.
3. ചരിത്രം വിളിച്ചു, ജ്യോതി ബസു വിസമ്മതിച്ചു: 1996-ലെ ‘ഹിമാലയൻ ബ്ലണ്ടർ’
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ 'എന്തുകൊണ്ട് ആയിക്കൂടാ?' എന്ന് ലോകം ചോദിച്ച ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു 1996 മെയ് മാസം. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് നടന്നുകയറാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, സ്വന്തം പാർട്ടി തന്നെ ആ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ച അപൂർവ്വ ചരിത്രം.
യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ജനനം
1996-ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ല. ബിജെപിയുടെ 13 ദിവസത്തെ ഭരണം വീണതോടെ, കോൺഗ്രസ് ഇതര-ബിജെപി ഇതര പാർട്ടികൾ ചേർന്ന് 'യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട്' രൂപീകരിച്ചു. ഈ മുന്നണിയെ നയിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരേസ്വരത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പേര് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജ്യോതി ബസുവിൻ്റേതായിരുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രി പദം കൈവെള്ളയിൽ
ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് എന്ന ബഹുമതി ജ്യോതി ബസുവിനെ തേടിയെത്തി. വി.പി. സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ ബസുവിനെ നിർബന്ധിച്ചു. എന്നാൽ, പാർലമെൻ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത ഒരു മുന്നണിയെ നയിക്കുന്നതും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിന്തുണ തേടുന്നതും പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി നിലപാടെടുത്തു.
'ചരിത്രപരമായ വിഡ്ഢിത്തം'
പാർട്ടി ഭൂരിപക്ഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജ്യോതി ബസു പ്രധാനമന്ത്രിയാകേണ്ട എന്ന തീരുമാനമെടുത്തു. ഈ തീരുമാനത്തെ പിന്നീട് ജ്യോതി ബസു തന്നെ 'ചരിത്രപരമായ വിഡ്ഢിത്തം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇടതുപക്ഷത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താനും ബദൽ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും ലഭിച്ച സുവർണ്ണാവസരമാണ് അന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇന്നും കരുതുന്നു.
ഹർദൻഹള്ളി ദൊഡ്ഡെഗൗഡ ദേവഗൗഡ
ജ്യോതി ബസു പിന്മാറിയതോടെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എച്ച്.ഡി. ദേവഗൗഡ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി. ഇടതുപക്ഷം പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണ നൽകി. എങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയരൂപീകരണത്തിൽ ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത് എന്ന സി.പി.ഐ(എം) ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നിർണ്ണായക സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു.
പിൽക്കാലത്തെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
അന്ന് ജ്യോതി ബസു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നെങ്കിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ദേശീയ തലത്തിലും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഏറെയാണ്. പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വലിയൊരു വിശ്വാസ്യതയാണ് ആ 'വിസമ്മതത്തിലൂടെ' ഇല്ലാതായത്.
4. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ 'ഇടത്' കരുത്ത്: യു.പി.എ സഖ്യവും ചരിത്രപരമായ ആണവക്കരാർ പിളർപ്പും
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ നാല് വർഷങ്ങളായിരുന്നു 2004 മുതൽ 2008 വരെ. ഭരണത്തിൻ്റെ കടിഞ്ഞാൺ കയ്യിലില്ലാതിരുന്നിട്ടും, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഇടതുപക്ഷം തങ്ങളുടെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്.
2004: കിംഗ് മേക്കറായി ഇടതുപക്ഷം
2004-ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 60-ലധികം സീറ്റുകൾ നേടി ഇടതുപക്ഷം ചരിത്രവിജയം കുറിച്ചു. ഒന്നാം യു.പി.എ (UPA-1) സർക്കാരിന് പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണ നൽകിയ ഇടതുപക്ഷം ഭരണത്തിൻ്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ശക്തിയായി മാറി. ഡോ. മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായെങ്കിലും, നയരൂപീകരണത്തിൽ സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്തും പ്രകാശ് കാരാട്ടും നിർണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തി.
.ജനകീയ പദ്ധതികളുടെ പിന്നിലെ പ്രേരണ
ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികളിൽ പലതും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്താൽ ഉണ്ടായവയാണ്:
- തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (MGNREGA): പാവപ്പെട്ടവർക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ ഇടതുപക്ഷം ശക്തമായി വാദിച്ചു.
- വിവരവകാശ നിയമം (RTI): സുതാര്യമായ ഭരണത്തിനായി ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഇടത് പാർട്ടികൾ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു.
- ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ: പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം ശക്തമാക്കുന്നതിനായുള്ള നയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു.
2008: ആണവക്കരാറും പിളർപ്പും
ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക സിവിൽ ആണവക്കരാർ ഈ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തി. ഈ കരാർ ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും വിദേശനയത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുമെന്നും ഇടതുപക്ഷം വാദിച്ചു. എന്നാൽ കരാറുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതോടെ, 2008 ജൂലൈയിൽ ഇടതുപക്ഷം യു.പി.എ സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നടന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ സർക്കാർ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം നടന്ന 2009-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സീറ്റുകൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ആണവക്കരാറിൽ എടുത്ത കടുത്ത നിലപാട് രാഷ്ട്രീയമായി ഇടതുപക്ഷത്തിന് തിരിച്ചടിയായോ എന്നത് ഇന്നും വലിയൊരു ചർച്ചാവിഷയമാണ്.
5. ചെങ്കോട്ടയിലെ വിള്ളൽ: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഇടതുപക്ഷ പതനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം
ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണം. തുടർച്ചയായി 34 വർഷം (1977-2011) ഒരു സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുക എന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലെ അവിശ്വസനീയമായ നേട്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ, 2011-ൽ ആ ചെങ്കോട്ട തകർന്നുവീണത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ആ പതനത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
സിംഗൂരും നന്ദിഗ്രാമും: കർഷക മനസ്സ് കൈവിട്ടപ്പോൾഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പാവപ്പെട്ട കർഷകരായിരുന്നു. എന്നാൽ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിനായി സിംഗൂരിലും നന്ദിഗ്രാമിലും കൃഷിഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം തിരിച്ചടിയായി. ടാറ്റയുടെ നാനോ കാർ ഫാക്ടറിക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തതിനെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കർഷകർക്കും പാർട്ടിക്കുമിടയിൽ വലിയ വിടവുണ്ടാക്കി. ഇത് മമത ബാനർജിക്കും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനും വലിയൊരു ആയുധമായി മാറി
കേഡർ രാഷ്ട്രീയവും ജനകീയതയും
കാലക്രമേണ പാർട്ടി കേഡർമാർ ഭരണസംവിധാനത്തിന് മുകളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കി. 'ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി'കളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന വികാരം ശക്തമായി. ഇത് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി.
മുസ്ലീം വോട്ടുകളിലെ ചോർച്ച
ബംഗാളിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം വരുന്ന മുസ്ലീം ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച 'സച്ചാർ കമ്മിറ്റി' റിപ്പോർട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. സംസ്ഥാനത്തെ മുസ്ലീങ്ങൾ വലിയ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലാണെന്ന റിപ്പോർട്ട് പരമ്പരാഗതമായി ലഭിച്ചിരുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഇടത് പക്ഷത്തിന് നഷ്ടമാകാൻ കാരണമായി.
'മാ, മാതി, മാനുഷ്' എന്ന മുദ്രാവാക്യംമമത ബാനർജി ഉയർത്തിയ 'അമ്മ, മണ്ണ്, മനുഷ്യൻ' എന്ന മുദ്രാവാക്യം സാധാരണക്കാരെ ആകർഷിച്ചു. കർഷകരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ശബ്ദമായി മാറാൻ തൃണമൂലിന് സാധിച്ചപ്പോൾ, ദശാബ്ദങ്ങൾ ഭരിച്ച ഇടതുപക്ഷത്തിന് പുതുമയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം
34 വർഷത്തെ ഒരേ ഭരണശൈലിയിൽ ബംഗാൾ ജനത മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങി. ആ മാറ്റത്തിന്റെ (പരിബർത്തൻ) കൊടുങ്കാറ്റിൽ 2011-ൽ ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടത് സർക്കാർ തകർന്നു വീണു. ബംഗാളിലെ പതനം കേവലം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ യുഗത്തിൻ്റെ അന്ത്യമായിരുന്നു. ഇന്ന് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, ബംഗാളിലെ ഈ ചരിത്രം ഇടത് പക്ഷത്തിന് ഒരു വലിയ പാഠമായി അവശേഷിക്കുന്നു.
6. അസ്തമിച്ച ചുവപ്പൻ സൂര്യൻ: ത്രിപുരയിലെ ഇടതുകോട്ട തകർന്ന കഥ
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ ദശാബ്ദങ്ങളോളം ചുവപ്പണിഞ്ഞു നിന്ന കൊച്ചു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ത്രിപുര. 25 വർഷം തുടർച്ചയായി (1993-2018) ഭരിച്ച ഇടതുമുന്നണിയെ 2018-ൽ അധികാരാതിർത്തിക്ക് പുറത്തെത്തിച്ചുകൊണ്ട് ബി.ജെ.പി നടത്തിയ മുന്നേറ്റം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറികളിലൊന്നാണ്.
മണിക് സർക്കാരിൻ്റെ ലളിതജീവിതവും ഭരണസ്തംഭനവും
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മണിക് സർക്കാരിൻ്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവമായിരുന്നു സി.പി.എമ്മിൻ്റെ കരുത്ത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ലാളിത്യം ഭരണസംവിധാനത്തിലെ അഴിമതിയെയും തൊഴിലില്ലായ്മയെയും മറയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചുവന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി.
ശമ്പള പരിഷ്കരണവും സർക്കാർ ജീവനക്കാരും
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കാത്തതിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വോട്ടർമാരുടെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ ഭരണകൂടത്തിന് എതിരാക്കി. 'ചലോ പൾട്ടായ്' (മാറ്റത്തിന് തയ്യാറെടുക്കൂ) എന്ന ബി.ജെ.പിയുടെ മുദ്രാവാക്യം ഇവരിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേർന്നു.
ഗോത്രവർഗ്ഗ വോട്ടുകളിലെ വിള്ളൽ
ത്രിപുരയിലെ രാഷ്ട്രീയ ഗതിവിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നവരാണ് ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ. ഐ.പി.എഫ്.ടി (IPFT) എന്ന ഗോത്രവർഗ്ഗ പാർട്ടിയുമായി ബി.ജെ.പി ഉണ്ടാക്കിയ സഖ്യം ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത വോട്ട് ബാങ്കിൽ വലിയ വിള്ളലുണ്ടാക്കി. പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം എന്ന അവരുടെ ആവശ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ബി.ജെ.പിക്ക് സാധിച്ചു.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ തകർച്ചയും ബി.ജെ.പിയുടെ വളർച്ചയും
ത്രിപുരയിൽ അതുവരെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് ദുർബലമായത് ബി.ജെ.പിക്ക് വഴി തുറന്നുകൊടുത്തു. കോൺഗ്രസിലെ ഭൂരിഭാഗം നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് മാറിയതോടെ, പ്രതിപക്ഷ വോട്ടുകൾ വിഭജിക്കപ്പെടാതെ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടു.
സുനിൽ ദേവ്ധറിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ
ബി.ജെ.പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ത്രിപുര പിടിക്കാൻ നിയോഗിച്ച സുനിൽ ദേവ്ധർ എന്ന സംഘാടകൻ താഴെത്തട്ടിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർണ്ണായകമായിരുന്നു. മിസ്ഡ് കോളിലൂടെയുള്ള അംഗത്വ വിതരണവും ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള മൈക്രോ മാനേജ്മെൻ്റും ഇടതുകോട്ടയുടെ അടിത്തറ ഇളക്കി.
"ലോകത്തെ തൊഴിലാളികളേ സംഘടിക്കുവിൻ" എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇന്നും മുഴങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആ ചലനം ദൃശ്യമാകുന്നില്ല. ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഭരണമില്ലാത്ത ഈ ഘട്ടം ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഴത്തിലുള്ള ആത്മപരിശോധനയുടെ സമയമാണ്. ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമോ അതോ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുമോ എന്നാണ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
7. ചരിത്രം വഴിമാറിയപ്പോൾ: കേരളത്തിലെ ഭരണത്തുടർച്ചയും ഇടത് മുന്നണിയുടെ വിജയഗാഥയും
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ പതിവാണ് 2021 മെയ് മാസം തിരുത്തിക്കുറിക്കപ്പെട്ടത്. ഒരു മുന്നണിയെ ജയിപ്പിച്ചാൽ അടുത്ത തവണ മറുവശത്തെ അധികാരത്തിലേറ്റുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ 'മാറി മാറി വരുന്ന' രാഷ്ട്രീയ ശൈലിക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറി. 1980 മുതൽ കേരളം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു എൽ.ഡി.എഫും യു.ഡി.എഫും മാറി മാറി ഭരിക്കുക എന്നത്. എന്നാൽ 2021-ൽ 140-ൽ 99 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ഇടതുമുന്നണി ഈ ചരിത്രത്തെ തിരുത്തി എഴുതിയത്. 1977-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു മുന്നണിക്ക് തുടർച്ചയായി രണ്ടാമതും ഭരണം ലഭിക്കുന്നത്.
2016 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം കേരളത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളികളുടേതായിരുന്നു. ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ്, നിപ വൈറസ്, 2018-ലെയും 2019-ലെയും മഹാപ്രളയങ്ങൾ, ഒടുവിൽ കൊവിഡ്-19 മഹാമാരി. ഈ പ്രതിസന്ധികളിലെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നൽകിയ നേതൃത്വം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ വിശ്വാസം ജനിപ്പിച്ചു. "ഭക്ഷണം മുടങ്ങില്ല, ആരും പട്ടിണി കിടക്കില്ല" എന്ന ഉറപ്പുമായി വന്ന കിറ്റുകളും ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും താഴെത്തട്ടിലുള്ള വോട്ടർമാരെ ഇടത് പക്ഷത്തോട് അടുപ്പിച്ചു.
കെ-ഫോൺ, ഗെയിൽ പൈപ്പ്ലൈൻ, ദേശീയപാത വികസനം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളും സ്കൂളുകളുടെയും ആശുപത്രികളുടെയും നവീകരണവും സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. വിവാദങ്ങൾ പലതുണ്ടായെങ്കിലും, വികസനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകിയ വോട്ടർമാർ ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്ക് പച്ചക്കൊടി കാട്ടി.
രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൽ പഴയ മന്ത്രിമാരെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റി പുതിയ നിരയെ അവതരിപ്പിച്ചത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. പുതുമുഖങ്ങളെ ഭരണമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ പരീക്ഷണം പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ നവീകരണത്തിനുള്ള സൂചനയായി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കണ്ടു. കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാർ വെറും രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിനല്ല, മറിച്ച് പ്രവർത്തന മികവിനാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് 2021 തെളിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് 'എൽ.ഡി.എഫ് വരും, എല്ലാം ശരിയാകും' എന്നതിൽ നിന്ന് 'ഉറപ്പാണ് എൽ.ഡി.എഫ്' എന്നതിലേക്ക് ജനമനസ്സ് മാറിയതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു ആ വിജയം.
8. അസ്തമിച്ച തുടർച്ച: കേരളത്തിൽ ചുവപ്പുകോട്ട തകർന്നപ്പോൾ; ഇടതുപക്ഷത്തിന് സംഭവിച്ചതെന്ത്?
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നാല് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് 2021-ൽ നേടിയ 'തുടർഭരണം' എന്ന വിസ്മയം 2026-ൽ ആവർത്തിക്കാൻ ഇടതുമുന്നണിക്കായില്ല. ഇത്തവണത്തെ യു.ഡി.എഫ് തരംഗത്തിൽ എൽ.ഡി.എഫ് കോട്ടകൾ ഒന്നൊന്നായി തകർന്നുവീഴുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പത്തുവർഷത്തെ തുടർച്ചയായ ഭരണം സൃഷ്ടിച്ച ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഇത്തവണ ഇടത് മുന്നണിക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി. രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയ വിവാദങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും സാധാരണക്കാരായ വോട്ടർമാരെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് അകറ്റി. പ്രത്യേകിച്ച്, ശമ്പള-പെൻഷൻ വിതരണത്തിലുണ്ടായ തടസ്സങ്ങൾ ഇടതിൻ്റെ പരമ്പരാഗത വോട്ട് ബാങ്കായ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ടാക്കി.
കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട്, വി.ഡി. സതീശൻ്റെ യും കെ. സുധാകരൻ്റെ യും നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തനം യു.ഡി.എഫിന് ഗുണകരമായി. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയത്തിൽ വരുത്തിയ പുതുമയും യുവാക്കൾക്ക് നൽകിയ പ്രാധാന്യവും ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിച്ച വോട്ടർമാരെ യു.ഡി.എഫിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. പിൻവാതിൽ നിയമന വിവാദങ്ങളും തൊഴിലില്ലായ്മയും യുവവോട്ടർമാർക്കിടയിൽ സർക്കാരിനോടുള്ള അതൃപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പ്രവാസികൾക്കിടയിലും ഭരണമാറ്റത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ശക്തമാക്കി.
ത്രികോണ മത്സരവും വോട്ട് ചോർച്ചയും
പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി.ജെ.പി നടത്തിയ ശക്തമായ മത്സരം വോട്ടുകൾ വിഭജിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായി. വട്ടിയൂർക്കാവ്, പാലക്കാട് തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി.ജെ.പി മുന്നേറ്റം നടത്തിയത് ഇരുമുന്നണികളുടെയും ഉറച്ച വോട്ടുകളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തി. ഇത് പലയിടത്തും നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തോൽക്കാൻ ഇടയാക്കി.
'ക്യാപ്റ്റൻ' പ്രഭാവത്തിന് മങ്ങലേറ്റോ?
2021-ൽ പിണറായി വിജയൻ എന്ന നേതാവിനെ മുൻനിർത്തി നേടിയ വിജയം ഇത്തവണ ആവർത്തിക്കാൻ പാർട്ടിക്കായില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ഉയർന്ന വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങളും പാർട്ടിയിലെ കേന്ദ്രീകൃതമായ അധികാരശൈലിയും വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ പുനർചിന്തയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചു.
