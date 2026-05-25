'ദ ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്', തകരുന്ന പാർക്കുകളും ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന നഗരങ്ങളും, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് സുരക്ഷിതരോ?
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോണ്ക്രീറ്റ് നഗരങ്ങളില് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് കളിക്കാന് സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങള് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നഗരത്തിന്റെ ശ്വാസകോശങ്ങളാണ് പാര്ക്കുകള്. എന്നാലിന്നിത് ആഢംബര കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടേക്ക് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടാന് മാതാപിതാക്കള് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു.
Published : May 25, 2026 at 9:24 AM IST
ജയ്പൂര്: 2026 മാർച്ച് 29 ആ പന്ത്രണ്ടുകാരിയുടെ വിധി എന്നും ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയ ദിനം. ഒരു സാധാരണ വൈകുന്നേരം പോലെ അന്നും അവൾ ഊഞ്ഞാലാടാൻ പോയതായിരുന്നു, ഉള്ളുനിറയെ കളിചിരികളുമായി. എന്നാൽ, നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് ആ കുരുന്നിൻ്റെ ജീവിതം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞത്. കളിമുറ്റത്തെ കനമേറിയ കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മിതി തകർന്നുവീണത് അവളുടെ കുഞ്ഞുശരീരത്തിലേക്കായിരുന്നു.
അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ആ ജീവൻരക്ഷാ പോരാട്ടം. വേദന തിന്നുന്ന ആ കുഞ്ഞുശരീരത്തിൽ ഇതിനകം നടന്നു കഴിഞ്ഞത് നാല് സങ്കീർണമായ വലിയ ശസ്ത്രക്രിയകളാണ്! രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഈ പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ കളിയിടങ്ങൾ ഇന്ന് ആശുപത്രിയുടെ മരവിപ്പിക്കുന്ന ഇടനാഴികളും വീര്യമേറിയ വേദനസംഹാരികളുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നാളെയെന്തെന്നറിയാത്ത അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് നോക്കി ആ കുരുന്ന് ഇന്നും ആശുപത്രി കിടക്കയിലാണ്...
ജയ്പൂരിലെ ഈ സംഭവം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒന്നല്ല. രാജ്യമെമ്പാടും വികസിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോണ്ക്രീറ്റ് നഗരങ്ങള്ക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. അംബരചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങള്ക്കും ഗതാഗത ഇടനാഴികള്ക്കും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുറസായ സ്ഥലങ്ങള്ക്കുമിടയില് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബാല്യം ഞെരിഞ്ഞമരുകയാണ്.
ഒരുകാലത്ത് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമെന്ന് നാം കരുതിയിരുന്ന പാര്ക്കുകള് ഇന്ന് അധികൃതരുടെ അവഗണന മൂലം തീര്ത്തും സുരക്ഷിതമല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മ ഒരു തവണ അവിടം സന്ദര്ശിക്കുന്ന ആര്ക്കും തിരിച്ചറിയാനാകും. ഒരിക്കല് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിത ഇടമായിരുന്ന പാര്ക്കുകളിലിന്ന് പൊട്ടിപ്പോയ ഊഞ്ഞാലുകളും പുറത്തേക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന വൈദ്യുതി വയറുകളും തുരുമ്പിച്ച ഉപകരണങ്ങളും മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളും വെളിച്ചമില്ലായ്മയും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമെല്ലാം സര്വസാധാരണമായ കാഴ്ചകളായിരിക്കുന്നു.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള പാര്ക്കുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം, സാഹചര്യങ്ങള് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് ഇടിവി ഭാരത്. രാജസ്ഥാനില് നിന്നാണ് ഞങ്ങളിതിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ കാംപയിന് , ഒരുകാലത്ത് പൂന്തോട്ടങ്ങളുടെ നഗരമെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെ, പൂര്ണമായും കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടി നിര്മ്മിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ പാര്ക്കായ ഡല്ഹിയിലെ ല്യൂട്ടെന്സ് എന്നിവയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. മയക്കുമരുന്നിനോടും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളോടും പടപൊരുതി ഈ പൊതുഇടങ്ങളെ തിരികെ പിടിക്കാന് നടത്തുന്ന ചിലശ്രമങ്ങളും ഞങ്ങള് കണ്ടു.
ഒഡിഷയിലെ പൊട്ടിയ ഊഞ്ഞാലുകള് നിറഞ്ഞ പാര്ക്കുകളിലും കുട്ടികളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന മരങ്ങളും മറ്റും നിറഞ്ഞ ബിഹാറിലെ തെല്ലും സുരക്ഷയില്ലാത്ത പാര്ക്കുകളിലും ഞങ്ങളെത്തി. മൃഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിമ വീണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജീവന് പൊലിഞ്ഞ കര്ണാടകയിലെ ശിവമോഗയിലെ പാര്ക്കിലും ഞങ്ങളെത്തി. ഈ ഓരോ കഥകളും അധികൃതര് എത്രമാത്രം നിസംഗതയും അവഗണനയുമാണ് പാര്ക്കുകളോട് പുലര്ത്തുന്നതെന്ന് വെളിവാക്കുന്നു. പാര്ക്കുകള് ഇത്തരത്തില് കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാകുമ്പോള് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബാല്യം കൂടുതല് കൂടുതല് അരക്ഷിതമാകുന്നു.
ശരിക്കും ഇത് തകര്ന്ന പാര്ക്കുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ളൊരു കാംപയിന് അല്ല. നഷ്ടമാകുന്ന കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാംപയിന് ആണ്. ഓടാനോ വീഴാനോ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനോ സ്വതന്ത്രമായി ഒന്ന് ശ്വാസം വിടാനോ സുരക്ഷിത ഇടമില്ലാതെ വളരേണ്ടി വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാംപയിനാണ്. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വളരുന്ന, എന്നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് ചെറുതായി പോകുന്ന നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാംപയിനാണ്. ഇത് സര്ക്കാരുകളോടും സമൂഹത്തോടുമുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ്. പാര്ക്കുകളില് പോലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് സുരക്ഷിതരല്ലെങ്കില് നാം എന്ത് തരം നഗരങ്ങളാണ് ശരിക്കും നിര്മ്മിക്കുന്നത് എന്ന വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നത്.
ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടിയുള്ള ഇടിവി ഭാരതിന്റെ രാജ്യവ്യാപകയാത്രയില് ഞങ്ങള് ആദ്യമെത്തിയത് ഒരു കുഞ്ഞു പെണ്കുട്ടി ഊഞ്ഞാല് തകര്ന്ന് വീണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ രാജസ്ഥാനിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള പാര്ക്കുകളുടെ യഥാര്ത്ഥ അവസ്ഥ ഞങ്ങള് തേടിത്തുടങ്ങുന്നു.
രാജസ്ഥാന് സംഭവം
ഇക്കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ച് 29 ഒരു സാധാരണ വൈകുന്നേരം പൊടുന്നനെയാണ് ഒരു ദുരന്തമായി പരിണമിച്ചത്. സിക്കാര് റോഡിന് സമീപമുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ സൊസൈറ്റിയിലെ പാര്ക്കില് ഊഞ്ഞാലാടുകയായിരുന്ന പന്ത്രണ്ടുകാരിയുടെ മേലേക്ക് ആ ഊഞ്ഞാല് തകര്ന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു. കുട്ടിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. നാല് വലിയ ശസ്ത്രക്രിയകള് ആ കുഞ്ഞു ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇന്നും സ്വന്തം വീട്ടില് വേദന തിന്ന് കഴിയുകയാണ് ആ കുരുന്ന്.
അപകടമുണ്ടായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ആ പെണ്കുട്ടിയുടെ അച്ഛന് ജയ്പൂരിലെ ഹര്മദ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് കേസ് കൊടുത്തു. പരാതിയില് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുകയും പാര്ക്കിലെ സ്ഥിരം- താത്ക്കാലിക ജീവനക്കാര്ക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് ഈ മാസം എട്ടിന് മെട്രോപൊളിറ്റന് ജുഡീഷ്യല് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തില് അപാകതകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടര്ന്ന് കുറ്റപത്രം മടക്കി. സംഭവത്തില് നിഷ്പക്ഷമായി അന്വേഷണം നടത്തി രണ്ട് മാസത്തിനകം റിപ്പോര്ട്ട് നല്കാന് ഹരി മീണ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്.
കുട്ടികള് നിത്യവും കളിക്കുന്ന പാര്ക്കില് കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ സുരക്ഷ പരിശോധനകളും നടത്തിയിട്ടില്ല. നിര്ബന്ധിത പരിശോധനകളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ വീഴ്ചകള്ക്കെല്ലാം വില നല്കേണ്ടി വന്നതാകട്ടെ ഒരു കുരുന്ന് പെണ്കുട്ടിയും.
ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല
ജയ്പൂരിലെ ഗ്രേറ്റര് മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷന് പരിധിയിലുള്ള മാനസസരോവര് മേഖലയിലെ വരുണ്പാതിലെ ഒരു പാര്ക്കില് 2021 ജൂലൈ15ന് പത്ത് വയസുളള ഒരു കുഞ്ഞ് വൈദ്യുതി വയറില് നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചിരുന്നു. ദിവസങ്ങളായി ഈ വൈദ്യുതി വയര് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതായി പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും അധികൃതര് അവഗണിക്കുകയായിരുന്നെന്നും നാട്ടുകാര് പറയുന്നു.
ബാരന് ജില്ലയിലെ അന്ത പട്ടണത്തില് കോടികള് ചെലവിട്ട് നിര്മ്മിച്ച പുത്തന് പാര്ക്കിലെ ഒരു ഊഞ്ഞാല് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് കേവലം മൂന്ന് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം കുട്ടികള് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഇളകി വീണ സംഭവം നടന്നത് ഈ മാസം നാലിനാണ്. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വന് ദുരന്തം ഒഴിവായത്.
രാജസ്ഥാനിലെ പാര്ക്കുകളുടെ അവസ്ഥ; പൗന്ദ്രിക് ഉദ്യാന്
1.6 ഹെക്ടറിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന പൗന്ദ്രിക് ഉദ്യാന് ചുറ്റുപാടുമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനത ആശ്രയിക്കുന്ന തുറസായ പൊതുഇടമാണ്. എന്നാല് ഇവിടേക്ക് കടന്ന് വരുന്ന ആര്ക്കും അവഗണനയുടെ കൃത്യമായ ഒരു ചിത്രം കിട്ടും. ഈ പാര്ക്കിലെ ഏതാണ്ടെല്ലാ സ്വിങുകളും തകര്ന്ന സ്ഥിതിയിലാണ്. പലതിന്റെയും ഇരുമ്പ് ഭാഗങ്ങള് തെളിഞ്ഞ് കാണാം. ചിലത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആണ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിരവധി ഊഞ്ഞാലുകള് അപകടകരമാം വിധത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ഏത് നിമിഷവും അപകടമുണ്ടാകാം എന്ന ഭീതിയിലാണ് മാതാപിതാക്കള്.
ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും നൂറ് കണക്കിനാളുകള് ഈ പാര്ക്കിലെത്താറുണ്ടെന്ന് താല് കട്ടോര നിവാസിയായ കമലേഷ് സോണി പറയുന്നു. എന്നാല് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് മതിയായ സൗകര്യങ്ങള് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. നടപ്പാത ശരിയായി സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല. പലയിടങ്ങിലും ഇത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇത് വഴി നടക്കാന് എത്തുന്ന പ്രായമായവര്ക്ക് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ചെറുതല്ല. ഇവിടെയുള്ള ബെഞ്ചുകളിലേറെയും തകര്ന്ന നിലയിലാണ്. ഇരിപ്പിടങ്ങളെല്ലാം ഇളകിയ നിലയിലാണ്. ശുചിത്വവും തെല്ലുമില്ല.
പാര്ക്കിനുള്ളില് തെരുവു നായകളുടെ എണ്ണവും വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ സന്ദര്ശകരെ കടിക്കുന്നതും നിത്യ സംഭവങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാര് പറയുന്നു. ഇവിടെയെത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പരമ കഷ്ടമാണ്. സുരക്ഷിതത്വം തീരെയില്ല. ഇവിടെ സ്ഥിരം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമില്ല. പാര്ക്കിനകം പലപ്പോഴും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധര് താവളമാക്കുന്നു. മാല പൊട്ടിക്കലും മൊബൈല് മോഷണവും എല്ലാം ഇവിടെയെത്തുന്ന സന്ദര്ശകരെ അലട്ടുന്നു.
കാര്യങ്ങള് അതീവ മോശമാണെന്നും കെയര് ടേക്കര് കം ഗാര്ഡ് ആയ രാജു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ആളുകള് ഇവിടെയിരുന്ന് മയക്കുമരുന്നുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നു. തടയാന് ശ്രമിക്കുമ്പോള് തങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിരവധി തവണ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അജ്മീറിലെ പാര്ക്കിലും സമാന സ്ഥിതി
അജ്മീര് സ്മാര്ട്ട് സിറ്റി ലിമിറ്റഡ് നഗരത്തിലെമ്പാടും നിരവധി വികസന പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് പാര്ക്കുകളോടുള്ള അവഗണന തുടരുകയാണന്ന് നാട്ടുകാര് പറയുന്നു. ശാസ്ത്രി നഗറില് മാത്രം നാല് പാര്ക്കുകളുണ്ട്. രണ്ടിടങ്ങളില് കുട്ടികള്ക്ക് കളിക്കാനാവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ട്. രണ്ടെണ്ണം പ്രധാനമായും നടക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഒറ്റനോട്ടത്തില് ഈ പാര്ക്കുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതായി തോന്നാം. എന്നാല് അടുത്ത് ചെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാല് ഇത് നമ്മോട് മറ്റൊരു കഥ പറയും.
ലാല് ബഹദൂര് ശാസ്ത്രി പാര്ക്കിലെ ഒരു വലിയ സ്ലൈഡ് പരിശോധിച്ചപ്പോള് ചെറിയ ഒരു ശക്തി കൊടുത്തപ്പോള് തന്നെ അത് വല്ലാതെ ഇളകി. കുട്ടികള് ഇതില് കളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിക്കാമെന്ന ഭീതി അവരുടെ മുഖത്ത് കാണാം കുട്ടികളില് ചിലര് തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇതിന്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ കാട്ടിത്തന്നു.
കാല്നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നിര്മ്മിച്ച പാര്ക്കാണ് ഇതെന്ന് സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകനായ ഡോ.എസ് ഡി മിശ്ര പറഞ്ഞു. എന്നാല് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അവഗണന മൂലം ഇത് നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. ആളുകള് ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇവിടെ നടക്കാന് വരാറുണ്ട്. കുട്ടികള് കളിക്കാനും. ഇവിടെ കുട്ടികള്ക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഊഞ്ഞാലുകളും മറ്റും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ആരും വന്ന് ഇതിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാറില്ലെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് നോക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പാര്ക്കിലെ ട്രെഡ് മില് വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുകയോ എണ്ണയിട്ട് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇവിടെ യാതൊരു പച്ചപ്പും ഇല്ല. സ്മാര്ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ കീഴില് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ജിം ആകട്ടെ മൂന്ന് വര്ഷം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രവര്ത്തനം നിലച്ചു. പകല് മുഴുവന് പാര്ക്ക് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ കയ്യിലാണ്. അവര് ഇവിടെ ചീട്ടുകളിയുമായി കൂടുന്നു. കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കാനും അവര് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.
കോര്പ്പറേഷന് പരിധിയില് 51 പാര്ക്കുകളുണ്ടെന്ന് അജ്മീര് മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മനോഹര് സൊന്ഗാര പറയുന്നു. ഇവയെല്ലാം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഊഞ്ഞാലുകളും ജിമ്മിലെ ഉപകരണങ്ങളും പ്രവര്ത്തന രഹിതമാകുമ്പോള് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
കോട്ടയിലെ നെഹ്റു പാര്ക്ക്; അസ്വസ്ഥമായ പൊതുസ്ഥലം
നയാപുരയ്ക്കും കോട്ട റെയില്വേ സ്റ്റേഷനുമിടയില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നഗരത്തിലെ പ്രധാന പൊതുസ്ഥലങ്ങളില് ഒന്നാണിത്. നിരവധി ആളുകളാണ് ഇവിടെ യോഗ ചെയ്യാനും നടക്കാനും മറ്റ് വിനോദങ്ങള്ക്കുമായി എത്തിച്ചേരുന്നത്. സുരക്ഷിത അന്തരീക്ഷം പ്രതീക്ഷിച്ച് കുട്ടികളുമായും എത്തുന്നവരുണ്ട്. എന്നാല് പലര്ക്കും നിരാശയോടെ മടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു.
മൂക്കുപൊത്താതെ ഇവിടെയെത്തുന്നവര്ക്ക് നടക്കാനാകില്ല. അതാണ് വൃത്തിയുടെ സ്ഥിതി. മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ട്രോളികള് പാര്ക്കിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും കാണാം. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതാണ് ദുര്ഗന്ധത്തിന് കാരണം. ശുചിമുറികളുടെ കാര്യം പറയാനുമില്ല. സ്ത്രീകളുടെ ശുചിമുറികളില് നിറയെ പ്രാണികളാണ്. വൃത്തിഹീനവും. സന്ദര്ശകര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കുടിവെള്ളം പോലും പാര്ക്കില് കിട്ടുന്നില്ല. രാത്രിയിലിവിടം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോക്താക്കളുടെ കേന്ദ്രമാകുന്നുവെന്നും ചിലര് പറയുന്നു.
ഒരു തോട്ടക്കാരന് മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അയാളാണ് ചെടി നനയ്ക്കുന്നത്. കൃത്യമായ ശുചീകരണം നടക്കാറില്ലെന്നും നാട്ടുകാരനായ ചന്ദ്രപ്രകാശ് പറഞ്ഞു. കാല്മുട്ടുകള്ക്കും സന്ധികള്ക്കും അപകടകരമായ നടപ്പാതയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പാര്ക്ക് നാശോന്മുഖമാണെന്ന് സ്ഥലവാസിയായ മഹേഷ് യോഗി പറഞ്ഞു. കുട്ടികള് എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും വീഴാനും മുറിവേല്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. തുരുമ്പ് പിടിച്ച ഇരുമ്പ് എമ്പാടും കാണാം. എന്നാല് ആരും ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. തൂണുകളും ബെഞ്ചുകളും മറ്റും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോട്ട വികസന അതോറിറ്റിയുടെ കീഴില് 587 പാര്ക്കുകള് നഗരത്തിലുണ്ട്.ഇവയെല്ലാം നവീകരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കെഡിഎ സെക്രട്ടറി മുകേഷ് ചൗധരി പറഞ്ഞു. വൈദ്യുതി, ജലവിതരണം, വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങള്, നടപ്പാതകള് തുടങ്ങിയവയുടെ നവീകരണമാണ് നടക്കുന്നത്. 47 എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നെഹ്റു പാര്ക്കിലെ സൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് എന്ജിനീയര്മാര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
സൗഖ്യമേകേണ്ട പാര്ക്കുകള് രോഗശയ്യയില്
കോണ്ക്രീറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ കേവലം ഹരിതയിടങ്ങള് മാത്രമല്ല പാര്ക്കുകള്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വൈകാരിക-ശാരീരിക-മാനസിക വികസനത്തിന് ഏറെ നിര്ണായകമാണിവ. നഗരമേഖലകളിലെ പാര്ക്കുകളിലെ കളി ഉപകരണങ്ങള് കുറ്റങ്ങള് തീര്ത്തവയാകണമെന്ന് കര്ശന നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ തദ്ദേശ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി രവി ജയിന് പറഞ്ഞു. ആവശ്യമുള്ളവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രികാലങ്ങളില് പാര്ക്കുകളില് ആവശ്യമായ പ്രകാശ സംവിധാനങ്ങളുമൊരുക്കണം. വൈദ്യുതി വിഭാഗം കൃത്യമായി അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്തണം. സ്ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പാര്ക്കുകളെയും ഉദ്യാനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതി വിവര റിപ്പോര്ട്ട് ഉടന് വകുപ്പ് തയാറാക്കും. ഒരു പാര്ക്കും ഉദ്യാനവും അപകടമേഖലയാകാന് അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാല് ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഉത്തരമില്ലാതെ അവശേഷിക്കുകയാണ്.
ബജറ്റുകളും സ്മാര്ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതികളും ആവര്ത്തിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും എന്ത് കൊണ്ടാണ് പാര്ക്കുകള് ഇപ്പോഴും അരക്ഷിതമായി തുടരുന്നത്?
ഇന്ത്യന് നഗരങ്ങള് അതിവേഗം വളരുകയാണ്. സ്മാര്ട്ട് സിറ്റി ബ്രാന്ഡിങും നഗര അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പൊളിച്ചെഴുതുന്നു. എന്നാല് ഒരു പാര്ക്കില് സുരക്ഷിതമായി നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഊഞ്ഞാലാടാന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കില് നമുക്ക് ഇതിനെ വികസനമെന്ന് വിളിക്കാനാകുമോ? ഒരു കുഞ്ഞ് സ്വാതന്ത്ര്യം, സൗഹൃദം, ആത്മവിശ്വാസം തുടങ്ങിയവയുടെയെല്ലാം ബാലപാഠങ്ങള് പഠിക്കുന്ന ആദ്യ ഇടമാണ് ഒരു പാര്ക്ക്. ആ ഇടം അപകടകരമാകുമ്പോള് കേവലം ഭരണപരമായ ഒരു വീഴ്ച മാത്രമാകുന്നില്ല അത് സമൂഹത്തിന്റെ പരാജയമായി മാറുന്നു.