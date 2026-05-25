ദ ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്: പൊതുവിടങ്ങള് ചുരുങ്ങുമ്പോള് പൂനെയിലെ പാര്ക്കുകള് നിലനില്ക്കുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട്?
പൂനെയിലെ വര്ധിച്ച് വരുന്ന നഗരവത്ക്കരണം മൂലം തുറസായ മൈതാനങ്ങള് അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോള് നഗരത്തിലെ 216 പാര്ക്കുകള് കുട്ടികള്ക്കും കുടുംബങ്ങള്ക്കും മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്കും മാനസികോല്ലാസത്തിനുള്ള ശക്തമായ ഇടങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
Published : May 25, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : May 26, 2026 at 12:14 PM IST
പൂനെ: രാജ്യത്തെ മിക്ക നഗരങ്ങളിലെയും പാര്ക്കുകള് പൊട്ടിത്തകര്ന്ന ഊഞ്ഞാലുകളും അരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളും മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങള് നിറഞ്ഞ പുല്ത്തകിടികളും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹരിതാഭയും ഒക്കെയായി അവഗണനയുടെ പ്രതീകങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുമ്പോള് പൂനെയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥയാണ്. ഇവിടുത്തെ പാര്ക്കുകള് പൊതുകളി മൈതാനങ്ങളായി തുടരുന്നു.
വേനലവധി ആകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികള് ഓടാനും കളിക്കാനും ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാനുമുള്ള ഇടങ്ങള് തേടിത്തുടങ്ങുന്നു. പൂനെയിലെ പാര്ക്കുകളിലെമ്പാടും കാല്പ്പന്തുകളി കൂടി വരുന്നതായി കാണാം. ഇവിടുത്തെ പാര്ക്കുകളിലെ കാഴ്ചകള് ഹൃദയസ്പര്ശിയാണ്. സ്ലൈഡുകളില് കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള് മുതല് പ്രഭാത നടത്തയ്ക്ക് വരുന്ന പ്രായമായവര് വരെയുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഇവിടം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവസവും പതിനായിരങ്ങളാണ് ഈ പച്ചപ്പുകള് തേടിയെത്തുന്നത്. കേവലം മാനസികോല്ലാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവര് എത്തുന്നത്. മറിച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ നഗരവത്ക്കരണം വേഗത്തിലായതോടെ തുറസായ മൈതാനങ്ങള് വേഗത്തില് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടിയാണ്.
പൂന്തോട്ട നഗരമെന്ന് പേര് കേട്ട പുനെ ഇന്ന് നഗരവത്ക്കരണവും തുറസായ ഇടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും സന്തുലിതമാക്കാനുള്ള ഒരു ഞാണിന്മേല്ക്കളിയിലാണ്. ഈ മാറിയ പരിസ്ഥിതിയില് നഗരത്തിലെ പാര്ക്കുകള് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഘടകങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തി കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.
പൂനെ മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷനില് നിലവില് 216 പാര്ക്കുകളാണ് ഉള്ളത്. സരസ്ബാഗ്, ഛത്രപതി സംഭാജി രാജെ ഗാര്ഡന്, പേഷ്വ പാര്ക്ക്, കത്രാജ് സൂ, പി എല് ദേശ്പാണ്ഡെ ഗാര്ഡന് എന്നിവയാണ് അവയില് ചിലത്. സ്കൂള് അവധിക്കാലം തുടങ്ങിയതോടെ ഇവിടെയെല്ലായിടവും സന്ദര്ശകരുടെ കുത്തൊഴുക്കാണ്.
ജനകീയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം പല നഗരങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കാതിരിക്കാന് പൂനെ നേരത്തെ തന്നെ ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു. വളരെ മികച്ച രീതിയില് ആണ് നഗരത്തിലെ പാര്ക്കുകള് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. പിഎംസിയുടെ ഗാര്ഡന് വകുപ്പ് പരിശോധനകള് തീവ്രമാക്കിയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും നടത്തിയും പാര്ക്കുകള് സംരക്ഷിക്കുന്നു. തിരക്കുകള് വര്ദ്ധിക്കുന്ന കാലത്തും ഹരിതാഭ നിലനിര്ത്തുകയും പാര്ക്കുകളെ സുരക്ഷിതമാക്കി പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
സന്ദര്ശക ബാഹുല്യം പരിഗണിച്ച് വേനല്ക്കാലത്ത് പാര്ക്കുകളുടെ പ്രവര്ത്തനസമയം ദീര്ഘിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും പിഎംസി ഗാര്ഡന് വകുപ്പിന്റെ ജൂനിയര് എന്ജിനീയര് ഹരിഷ് ചന്ദ്ര റാവത്ത് പറഞ്ഞു. വേനലവധിക്കാലത്ത് പാര്ക്കുകളില് വലിയ തോതില് ഫുട്ബോള് കളി അരങ്ങേറാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാവര്ക്കും മതിയായ സമയം കിട്ടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് പാര്ക്കുകള് ഇപ്പോള് രാവിലെ ആറ് മുതല് പതിനൊന്ന് വരെയും വൈകിട്ട് നാല് മുതല് ഒന്പത് മണിവരെയും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രിയില് ആളൊഴിഞ്ഞാലുടന് തന്നെ ജീവനക്കാര് പാര്ക്കുകളും ശുചിമുറികളുമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ജലസേചനത്തിലും വകുപ്പ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊടുംവേനലിലും പാര്ക്കിലെ പുല്ത്തകിടികളും മരങ്ങളുമെല്ലാം ഹരിതാഭയോടെ തന്നെ നിലനില്ക്കുന്നു. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പാര്ക്കുകള് അവരുടെ ലോകമാണ് അവര്ക്ക് കളിക്കാനും ഉല്ലസിക്കാനുമുള്ള ഇടം.
തുറസായ ഇടങ്ങളെല്ലാം കെട്ടിടങ്ങള് സ്വന്തമാക്കിയതോടെ മിക്ക കുട്ടികള്ക്കും കളിക്കാനും ഒത്തുകൂടാനും ഇടമില്ലാതായി. ഇതോടെ ഇവര്ക്ക് ഉല്ലാസ വേളകള്ക്കായി ഇപ്പോള് പാര്ക്കുകള് മാത്രമാണ് ആശ്രയം. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് തന്നെയാണ് തങ്ങള്മുന്ഗണന നല്കുന്നതെന്നും പിഎംസി ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. സ്ലൈഡുകളും ഊഞ്ഞാലുകളും മറ്റ് കളിക്കാനുള്ള നിര്മ്മിതികളുമെല്ലാം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കേടുവന്നവ ഉടന് തന്നെ ശരിയാക്കുന്നു.
സ്കൂള് അവധിക്കാലത്താണ് കളിസ്ഥലത്തെ ഉപകരണങ്ങള്ക്ക് ഉപയോഗം കൂടുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന് തങ്ങള് നിരന്തരം പരിശോധനയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നടത്തുന്നുവെന്നും റാവത്ത് പറഞ്ഞു.
പേഷ്വ പാര്ക്കിലെ കളിപ്പാട്ട ട്രെയിനാണ് വേനലവധിക്കാലത്തെ താരം. നിരവധി കുട്ടികളാണ് ഇതില് കയറി കളിക്കാനായി എത്തുന്നത്. സരസ് ബാഗില് വൈകുന്നേരം കുട്ടികള് കൂട്ടമായി എത്തുന്നു. കുടുംബങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാനസികോല്ലാസ ഇടമായി ഇത് നിലകൊള്ളുന്നു.
കത്രാജ് മൃഗശാലയും ധാരാളം പേരെ ആകര്ഷിക്കുന്ന ഇടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങള്ക്ക് വേനല്ക്കാലത്ത് പ്രത്യേക പരിചരണം നല്കുന്നു. കുളറുകളും വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള ശീതികരണ സംവിധാനവും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ഇവിടെയുള്ള ആനകളെ ദിവസവും കുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.
എങ്കിലും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളോട് നിങ്ങള്ക്ക് പാര്ക്കുകള് മാത്രം മതിയോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടി വേണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കളിസ്ഥലം വേണമെന്നായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ മറുപടി. കളിസ്ഥലങ്ങള് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിക്ക ഇന്ത്യന് നഗരങ്ങളില് തന്നെ പൂനെയും ഉണ്ട്. ഈ നഷ്ടം നികത്തുന്നത് പാര്ക്കുകളാണ്.
എന്നാല് മറ്റ് നഗരങ്ങളുടേതില് നിന്ന് പൂനെയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം ഇവര് ഈ മാറ്റം നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നതാണ്. നഗര ജീവിതത്തിന്റെയും ജീവന്റെയും ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഘടകമായി ഇവര് പാര്ക്കുകളെ പരിഗണിക്കുന്നു. ഈ പൊതുഇടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം പൊതുജനങ്ങള് കൂടി പങ്കിടണമെന്ന് അധികൃതര് ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു.
പന്ത്രണ്ട് വയസില് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കളി ഉപകരണങ്ങള് മാതാപിതാക്കളും പ്രായമായവരും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്. മാലിന്യങ്ങള് കൃത്യമായി സംസ്കരിക്കാന് സന്ദര്ശകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഉപയോഗ ശേഷമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികള് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിനായുള്ള വീപ്പകളില് നിക്ഷേപിക്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ പാര്ക്കുകള് കേവലമൊരു സര്ക്കാര് സ്ഥലമല്ല. ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടേതുമാണെന്നും റാവത്ത് ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു. രാജ്യത്തെ നഗരബാല്യങ്ങളെല്ലാം അടച്ചിട്ട മുറികളിലേക്കും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും മൊബൈല് സ്ക്രീനുകളിലേക്കും അപ്പാര്ട്ട്മെന്റുകളിലേക്കും ചുരുങ്ങുമ്പോള് പൂനെയിലെ പാര്ക്കുകള് ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളാണ് നല്കുന്നത്. സുരക്ഷിതമായ പൊതുപുറ ഇടങ്ങള്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേനലവധിക്കാലത്ത് ഈ പാര്ക്കുകള് കേവലം പൂന്തോട്ടങ്ങള്ക്ക് പകരം നഗരത്തിലെ അവസാന കളിയിടങ്ങളായി മാറുന്നു.